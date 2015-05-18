Неупокоенный

Uroboros Просмотров: 656 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 09:02 by

Данную историю мне рассказала моя бабушка, жившая в якутском селе, во время одной из очередных к ней поездок на летних каникулах. Пересказываю с ее слов что смог запомнить.«…Вообще-то село у нас небольшое, мирное. Сколько здесь живу - обычно все тишь да гладь; конечно, хулиганы иногда безобразничают, и зверь водится - не без этого, но серьезных происшествий отродясь не бывало. Максимум - напьется и подерется кто. А тут вдруг напасть за напастью стали приключаться, будто сам черт ворожит.Сначала у соседа собака пропала, охотничья. В наших краях многие охотой живут, так что пропажа собаки - дело серьезное. Митя (сосед) все сокрушался, искал ее, но все без толку - как сквозь землю провалилась. Она, хоть и время от времени на свободном выгуле была, но домой всегда возвращалась, а тут - нету и все тут…Но это, что называется, были цветочки, а ягодки впереди оказались. Через какое-то время у Рыльковых (односельчане бабушки) пожар на участке случился. Они, слава Богу, не пострадали, так как в гостях были неподалеку. И дом не так сильно обгорел, но сил на то, чтобы его в порядок привести много ушло. А вот постройки на участке, увы, все сгорели. И урожай погорел. Стали думать, из-за чего пожар случился. Хозяйство у них довольно ветхое было, так что оно вроде бы с первого взгляда и немудрено, что так вышло. Может, проводку замкнуло или еще чего. А может, окаянный какой надумал красного петуха пустить. Но у нас, как я уже говорила, село мирное - так что черт его знает, кто бы это мог сделать и зачем. В общем, так ничего путного выяснить и не удалось.Увы, на этом несчастья наши не закончились. Вскоре другому моему соседу кто-то окна в доме повыбивал, и опять не нашли никого… Но это так, пустое. А вот еще немного времени спустя настоящая беда приключилась.Напротив меня женщина живет, молодая еще, лет 35, звать тетя Таня. О ней и пойдет речь. Иду я, значит, после работы домой и вижу, как она вся растрепанная сидит и рыдает. Когда стала ее расспрашивать что к чему, оказалось, что шла она по деревне, и на нее вдруг сзади набросился какой-то мужик, начав при этом душить. К счастью, удалось отбиться, вырваться и убежать. Но самое удивительное было то, что в ходе потасовки она смогла рассмотреть его лицо и теперь уверяла, что это был Миша. Я сначала списала это на её шок, потому что этого-то как раз и не могло быть никак, но она продолжала упорно стоять на своем и еще говорила, что успела заметить, то что лицо у него было как будто бы обожженное. От таких её речей у меня сердце в пятки ушло. Ну не могло такого произойти! Просто привиделось ей это все с перепугу! Воображение от страха разыгралось - вот и рассказывает небылицы всякие. Мало мы лиха хлебнули давеча - теперь еще эта чертовщина.Дело в том, что Миша-это был наш местный пьянчужка. Жил бобылём, особо ни с кем не водился, все больше сам по себе. В общем, жил как сорняк, да и помер. Зимой этой помер. А с нашим климатом хоронить зимой – то ещё наказание! Если на улице минус 30, то это слякотью считается. А может иной раз и под минус 50 шарахнуть. В такую погоду могилу копать - адский труд, земля как камень твердая. С утра до ночи трудиться придется. Тут техника нужна мудреная, а откуда ж ей в нашей глуши взяться. И угораздило ж его, нерадивого, зимой-то взять и помереть…Одним словом, стали мужики наши думать, что с его телом делать. Хоронить уж больно муторно и долго. На могилу к нему все равно никто ходить не будет - родных никого не осталось. Так что только даром силы переводить… Хотели сначала его просто сжечь и даже вроде как начали это дело, но потом посовещались и решили, что костры зимой разводить хлопотно да и с останками придется возиться. В общем, решили его просто в «буханку» погрузить, в лес вывезти да там и оставить. Авось зверь какой найдет. Хоть польза будет. Так и сделали.А что насчёт россказней Таниных, то пришли мы к общему мнению, что лучше от греха подальше все это из головы выбросить и жить как жили. Мало ли, что там ей показалось. На всякий случай обряд против нечисти провели, молитву прочитали и порешили больше о всякой бесовщине не вспоминать. Таня, конечно, и по сей день божится, что все истинно так и было, как рассказывала. Пес его знает… Оно, как говорится, чем черт не шутит. Да уж как гласит народная мудрость: меньше знаешь - крепче спишь.

Ключевые слова: Мистика Смерть Покойник бесовщина Неизведанное авторская история

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