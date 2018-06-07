Как киселя не сварить?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Moscowlynx Просмотров: 128 Комментарии: 2 0 Вчера, 22:19 by

1. Как киселя не сварить.Маленькая Рая, лет 6-8, в избе со своей бабушкой Ириной и сестренками занималась хозяйством, то ли тесто они заводили, то ли уже хлеб пекли. Приходит соседка, тётка N (забыла имя), и к бабушке подступила: "Ну что, сварила мне уже кисель?". Бабушка Ирина отвечает: "Подожди немного, закончу дела, и сварю". А тетка эта частенько забегала с такой просьбой, да не только к бабушке Ирине, а ко всей деревне. Отказу не было. Очередность посещений у нее наверно была, чтобы не слишком надоедать. Села тетка N на лавку рядом с девчонками, в окно глядит. Бабушка Ирина из комнаты куда-то отлучилась, а тетка N к девчонкам пристала: "Девчонки, а давайте научу вас как киселя не сварить?!" Именно такими словами "как киселя не сварить". Рае и сестрам интересно, соглашаются: "Конечно, научите". Только тетка рот открыла, как бабушка Ирина вернулась с большой кастрюлей. Замолкла тетка,отвернулась, а девчонки с восторгом бабушке говорят, что N научит их сейчас, как киселя не сварить. Тут бабушка Ирина кастрюлю как бросит на пол, как полотенце схватит со стола, да как начнет наотмашь тётку по телу хлестать, выгонять из избы и грозить, чтобы носу рядом с ее внучками не показывала и дорогу к дому их забыла. Убежала тетка N, а бабушка девчонок тоже отругала за глупость и любопытство излишнее, строго-настрого наказала с теткой этой больше не разговаривать, если с чем подобным опять обратится к ним вздумает. Успокоившись, объяснила, в чем дело было. Вроде как своего рода заклятие на этой тётке лежит. То ли ведунья/колдунья какая подшутить решила и слова заклинания подсунула, то ли сама эта тетка заговор узнала откуда-то и в шутку вслух произнесла, но с тех пор, как не возьмётся кисель варить - гадость выходит, есть нельзя. Вот и стала по деревне соседей просить помочь, а люди не отказывали. Избавиться от такого "дара", т.е. "умения не сварить кисель", можно было, заставив другого слова заговора произнести (примерно такая процедура, подробностей, естественно, нет). Женщины от ее заманчивого предложения отказывались, либо сама боялась лишний раз гнев на себя вызывать, а вот девчонкам несмышленым, видимо, попыталась хитростью суперспособность свою сбагрить.Сейчас вопросы, конечно, возникают, неужели от киселя такая зависимость у жителей деревни была, что умение его варить считалось крайне важным. А может и нет никакой мистики, а просто руки у тетки из одного места росли, а она все на потусторонние силы сваливала, но бабушка осерчала крепко за подобное предложение. Про существование таких заговоров никогда нигде я больше не слышала.2. Два дядькиА эта история случилась с самой бабушкой моей бабушки, с бабушкой Ириной.Случилось в ее семье несчастье, умерли родители скоропостижно, одна осталась, лет 10 было на тот момент. Родня далековато жила. Два дядьки, один со стороны мамы, второй - отца. Который со стороны мамы, был, говорят, добрый и спокойный человек. Маленькая Ирина с облегчением вздохнула, что к нему поедет жить. Ко второму ехать боялась, так как слыл он колдуном, как говорили, "знается с чертями". Вот привозят после нескольких дней пути на телеге Ирину к доброму дядьке, а он умер несколько дней назад. Вот горе-то. Ну что, делать нечего, к колдуну ехать придется. Устала в дороге девчонка, намаялась, да в сердцах и подумала :"лучше бы тот дядька помер, а этот хороший и добрый жив остался". Но, думай, не думай, а ничего не изменить. Снова в долгую дорогу. Подъезжают наконец к дому колдуна, а он их уж ждёт и без приветствий на Ирину посмотрел и усмехнулся:" Ну что, племянница, хотела, чтобы лучше я вместо твоего доброго хорошего дядьки помер, да?!" У девочки от страха дыхание перехватило, она же никому вслух ничего не говорила, раз подумала в сердцах, а он слово в слово повторил. Заплакала, прощение стала просить. Но колдун усмехнулся снова, успокоил, что бояться ей нечего, не обидит родственницу. Так все и было, жили дружно. Никакого колдовства Ирина не замечала, в подпол только строго запрещено было спускаться в отсутствие дядьки (жены и детей не было у него), она запрет и не нарушала, спокойно все было. А в деревне дядьку все опасались, даже думать о нем плохо боялись, не то, что говорить вслух. Ляпнет по пьяни даже кто-то что-то про него - все, жди беды, то ногу человек сломает, то упадет расшибется на ровном месте (может и совпадение, кто его знает). Через несколько лет дядька этот выдал замуж Ирину за местного пастуха Максима, дал в приданое корову, козу, птицы, да денег немало. Из деревни этой они уехали. Прожила бабушка Ирина с Максимом в согласии до смерти, трое дочек вырастили, да внуков с правнуками ещё застать успели.

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