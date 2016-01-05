Страшный сон морального урода. Часть вторая.

Serge71 Просмотров: 618 Комментарии: 4 +1 Вчера, 11:38 by

Во второй части я обещал рассказать о том, что это было за существо, в чем заключалось мое уродство и как я от этого уродства избавился.Таких существ видели многие люди. Они описывали их на форумах (на нормальных, не мистических форумах, в ветках о необъяснимом), в разговоре со мной, в желтой прессе девяностых. Наконец, я их встречаю каждый год в лесу в огромном количестве. То, что совершенно разные, не знакомые между собой люди описывают их абсолютно одинаково (и я их вижу так же), говорит о том, что это, скорее всего, не галлюцинации. В одном случае такое существо вызвало мини-полтергейст, было поймано шапкой-ушанкой, размер имело с крупного ежа (это самая мелкая особь из известных мне случаев), человеку ничего не пыталось сделать (смотрело, правда, враждебно), отпущенное (рассказывающий об этом человек пояснял, что отпустил его от неожиданности, так как во время поимки принял его за обыкновенного ежа) убежало под кровать, откуда не могло выскочить незамеченным (кровать стояла достаточно обособленно от другой мебели), и под этой кроватью просто исчезло никуда. Рассказывавший об этом случае тут же заглянул под кровать, но там оказалось пусто.В другом случае самый крупный из известных мне экземпляров, по высоте сопоставимый с ростом взрослого человека (автор указывал более точно, но я теперь не помню, полтора или два метра), явился причиной смерти одного из участников истории. Среди тех, которых я встречал лично, самый большой достигал в высоту сорока сантиметров. Если не ошибаюсь, эти существа не упоминаются ни в каких сказках, мифах, легендах, в том числе религиозных. Не встречаются они также в художественных произведениях, в том числе фантастических. Все известные мне случаи наблюдения этих существ описаны русскоязычными людьми из России и Украины и происходили в девяностых годах, реже – в нулевых. Единственные, с кем они схожи хотя бы размерами – духи Аку-аку, описанные аборигенами острова Пасхи Туру Хейердалу, или же… хорошо известные почти каждому народу Земли гномы.Человеческое сознание, сталкивающееся с явлением, аналогов которому оно не знает, всегда старается ассоциировать это явление с чем-то похожим. Вспомните, как часто во вполне серьезных античных исторических трактатах упоминаются видения античных богов или мифических героев. С появлением христианства видения касаются христианских святых или чертей, демонов. В двадцатом веке, в своеобразном «ренессансе» атеизма, количество религиозных видений резко упало, но зато столь же резко появилось огромное число «встреч с инопланетянами». Вполне возможно, что герой моего сна с собратьями казались мифологически ориентированным людям маленькими человечками, приземистыми такими. Усы, бороды, красные колпаки и прочие атрибуты добавлялись при многочисленных пересказах, и через пару поколений от реальной встречи оставался только сам факт того, что она была. В реальности они являются, что называется, «энергетическими сгустками» и не имеют зримого образа, а проявляясь в нашем мире ассоциируются у кого – с человечками, у кого – с «аку-аку» и т.п. Скептикам-атеистам советского и постсоветского общества (а также детям до четырех-пяти лет, чья психика еще не «повернута» взрослыми сказками и предрассудками) гномы представляются вот такими вот «меховушками», которые я описал в первой части своего повествования. И да, я зову их гномами.Что я о них знаю? Обитают они исключительно в лесистой местности, могут жить в небольших пещерках, гротах, если последние находятся в лесу или в скалах, поросших деревцами и кустарником. Личный «участок» обитания у них – от четырех до нескольких десятков квадратных метров. На своем «участке» они являются как бы обобщенным сознанием всех живых существ, регулируют всю их жизнедеятельность, заменяя вероятностную случайность жизненных процессов определенной целесообразностью. Объединение отдельных «гномовских хозяйств» общей площадью в несколько гектаров (не знаю точных цифр) «управляется» более крупным информационно-энергетическим «сгустком», который я называю лешим. Леший кардинально отличается от гнома, но речь сейчас не о нем.Итак, гном, каким его может увидеть непредвзятое сознание, – меховой комочек (редко – большой, в человеческий рост, ком) несколько овальной, вытянутой в высоту формы, с нежной мягкой шерсткой, очень приятной на ощупь, короткими тонкими ножками (когда семенит, их бывает почти не видно из-под меха), тонкими, но сильными ручками, круглыми белыми глазами с черным зрачком (в одном источнике говорится о свечении глаз гнома в темноте), оно словно лучится благожелательностью, цвет шерстки – светло-коричневый. Я не оговорился: цвет шерсти здорового гнома – светло-коричневый, а не серый, серыми гномы становятся когда болеют и теряют благожелательность. Болеют они от человеческих чувств, желаний, страстей, когда люди вытесняют их с жизненной территории. Например, при новостройке на месте вырубленной рощи, в садах и огородах частного сектора. Они не гибнут, когда уничтожается их «дом» и в конце концов находят себе новое пристанище, но это всегда для них трагедия. Ну, вроде как вы построили себе дом, живете в нем, ухаживаете за ним, ремонтируете, а какая-то сволочь вдруг его – раз! – и сожжет, или взорвет, или бульдозером развалит…Зимой они спят, наверное, я их зимой никогда не видел. Лешие точно спят всю зиму, «растекаются» по самой красивой полянке в их владениях и потихоньку уходят под землю, чем холоднее, тем глубже. Ночью я тоже их не видел в нормальных условиях. Видимо, они тоже вроде как спят, кроме тех случаев, когда надо разобраться с мешающими им людьми (явиться мне во сне или укокошить особенно зловредную двуногую скотину, как в истории с крупным гномом).Очень пространно получается. Все-таки суть моего детского уродства и счастливое от него избавление я представлю в отдельном рассказе «Страшный сон. Третья, финальная часть.»

Ключевые слова: Гном леший энергетический сгусток авторская история

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