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Истории из жизни

Страшный сон морального урода. Часть вторая.

Во второй части я обещал рассказать о том, что это было за существо, в чем заключалось мое уродство и как я от этого уродства избавился.

Таких существ видели многие люди. Они описывали их на форумах (на нормальных, не мистических форумах, в ветках о необъяснимом), в разговоре со мной, в желтой прессе девяностых. Наконец, я их встречаю каждый год в лесу в огромном количестве. То, что совершенно разные, не знакомые между собой люди описывают их абсолютно одинаково (и я их вижу так же), говорит о том, что это, скорее всего, не галлюцинации. В одном случае такое существо вызвало мини-полтергейст, было поймано шапкой-ушанкой, размер имело с крупного ежа (это самая мелкая особь из известных мне случаев), человеку ничего не пыталось сделать (смотрело, правда, враждебно), отпущенное (рассказывающий об этом человек пояснял, что отпустил его от неожиданности, так как во время поимки принял его за обыкновенного ежа) убежало под кровать, откуда не могло выскочить незамеченным (кровать стояла достаточно обособленно от другой мебели), и под этой кроватью просто исчезло никуда. Рассказывавший об этом случае тут же заглянул под кровать, но там оказалось пусто.

В другом случае самый крупный из известных мне экземпляров, по высоте сопоставимый с ростом взрослого человека (автор указывал более точно, но я теперь не помню, полтора или два метра), явился причиной смерти одного из участников истории. Среди тех, которых я встречал лично, самый большой достигал в высоту сорока сантиметров. Если не ошибаюсь, эти существа не упоминаются ни в каких сказках, мифах, легендах, в том числе религиозных. Не встречаются они также в художественных произведениях, в том числе фантастических. Все известные мне случаи наблюдения этих существ описаны русскоязычными людьми из России и Украины и происходили в девяностых годах, реже – в нулевых. Единственные, с кем они схожи хотя бы размерами – духи Аку-аку, описанные аборигенами острова Пасхи Туру Хейердалу, или же… хорошо известные почти каждому народу Земли гномы.

Человеческое сознание, сталкивающееся с явлением, аналогов которому оно не знает, всегда старается ассоциировать это явление с чем-то похожим. Вспомните, как часто во вполне серьезных античных исторических трактатах упоминаются видения античных богов или мифических героев. С появлением христианства видения касаются христианских святых или чертей, демонов. В двадцатом веке, в своеобразном «ренессансе» атеизма, количество религиозных видений резко упало, но зато столь же резко появилось огромное число «встреч с инопланетянами». Вполне возможно, что герой моего сна с собратьями казались мифологически ориентированным людям маленькими человечками, приземистыми такими. Усы, бороды, красные колпаки и прочие атрибуты добавлялись при многочисленных пересказах, и через пару поколений от реальной встречи оставался только сам факт того, что она была. В реальности они являются, что называется, «энергетическими сгустками» и не имеют зримого образа, а проявляясь в нашем мире ассоциируются у кого – с человечками, у кого – с «аку-аку» и т.п. Скептикам-атеистам советского и постсоветского общества (а также детям до четырех-пяти лет, чья психика еще не «повернута» взрослыми сказками и предрассудками) гномы представляются вот такими вот «меховушками», которые я описал в первой части своего повествования. И да, я зову их гномами.

Что я о них знаю? Обитают они исключительно в лесистой местности, могут жить в небольших пещерках, гротах, если последние находятся в лесу или в скалах, поросших деревцами и кустарником. Личный «участок» обитания у них – от четырех до нескольких десятков квадратных метров. На своем «участке» они являются как бы обобщенным сознанием всех живых существ, регулируют всю их жизнедеятельность, заменяя вероятностную случайность жизненных процессов определенной целесообразностью. Объединение отдельных «гномовских хозяйств» общей площадью в несколько гектаров (не знаю точных цифр) «управляется» более крупным информационно-энергетическим «сгустком», который я называю лешим. Леший кардинально отличается от гнома, но речь сейчас не о нем.

Итак, гном, каким его может увидеть непредвзятое сознание, – меховой комочек (редко – большой, в человеческий рост, ком) несколько овальной, вытянутой в высоту формы, с нежной мягкой шерсткой, очень приятной на ощупь, короткими тонкими ножками (когда семенит, их бывает почти не видно из-под меха), тонкими, но сильными ручками, круглыми белыми глазами с черным зрачком (в одном источнике говорится о свечении глаз гнома в темноте), оно словно лучится благожелательностью, цвет шерстки – светло-коричневый. Я не оговорился: цвет шерсти здорового гнома – светло-коричневый, а не серый, серыми гномы становятся когда болеют и теряют благожелательность. Болеют они от человеческих чувств, желаний, страстей, когда люди вытесняют их с жизненной территории. Например, при новостройке на месте вырубленной рощи, в садах и огородах частного сектора. Они не гибнут, когда уничтожается их «дом» и в конце концов находят себе новое пристанище, но это всегда для них трагедия. Ну, вроде как вы построили себе дом, живете в нем, ухаживаете за ним, ремонтируете, а какая-то сволочь вдруг его – раз! – и сожжет, или взорвет, или бульдозером развалит…

Зимой они спят, наверное, я их зимой никогда не видел. Лешие точно спят всю зиму, «растекаются» по самой красивой полянке в их владениях и потихоньку уходят под землю, чем холоднее, тем глубже. Ночью я тоже их не видел в нормальных условиях. Видимо, они тоже вроде как спят, кроме тех случаев, когда надо разобраться с мешающими им людьми (явиться мне во сне или укокошить особенно зловредную двуногую скотину, как в истории с крупным гномом).

Очень пространно получается. Все-таки суть моего детского уродства и счастливое от него избавление я представлю в отдельном рассказе «Страшный сон. Третья, финальная часть.»

Вчера, 11:38 by Serge71Просмотров: 618Комментарии: 4
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Ключевые слова: Гном леший энергетический сгусток авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Вчера, 11:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1551|-2)
Публикаций: 121
Комментариев: 1 168
О, боги! Что это было?
Волосатые гномы? Серый цвет шёрстки, как признак заболевания? И вертухай-леший над всей этой разношерстной братией...
Осилила весь текст, дочитала до конца и окончательно запуталась в волосатых сгустках, гномах и всём прочем.
Леший - это хозяин леса, его заботит порядок именно в самом лесу. Гномы - это подземные жители, они владеют всеми сокровищами спрятанными в земле. Это коротко, согласно мифологии. Как леший их контролирует и какое отношение они имеют друг к другу?
Я так думаю, в лучшем случае, вы видете сущей нижнего астрала, бесов, их везде полно и в лесу тоже. И шёрстка - это у них как раз.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#2 написал: Pansy17
Вчера, 14:40
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Комментариев: 31
А может это домовые? Где-то читала, что домовые - это духи, которые раньше обитали в дуплах деревьев в лесу. Потом леса вырубили и они перебрались в дома.
Зарегистрирован: 10.01.2019
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 23:26
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Комментариев: 3 229
Не знаю как в лесу и насчет шёрстки я тоже не уверена, но моя родная тетка в пятилетнем возрасте у себя дома гномика видела. Клянется и божится что не выдумывает. Они дачу снимали тогда в поселке Сиверская под Ленинградом, в районе 1960 года. Ее спать родаки днем положили и ушли. А ей не спалось. Вот тут то этот гаденыш и прискакал. Вылез откуда то и давай заигрывать. Кончилось тем что он тетю за большой палец ноги так ухватил что она заорала даже от боли. Мамаша прибежала а ентот гад уже куда то зашкерился. Еле успокоили ребенка, да внушили что все это сон. Потом, много лет спустя уже, признались, что тоже видели его, и неоднократно. Просто ребенка пугать не хотели. Я спрашивала как выглядело это чудо, но тетя особо и не помнит. Гномиком тогда показался. В костюмчике и шапочке, все как положено. Рост лет на 5-6. Мужского роду. Уж не знаю правда или нет, но как мне рассказали так и я вам.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#4 написал: Ночное Солнце
Сегодня, 00:04
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Комментариев: 232
Интересно, многие встречали маленьких человечков. Хмм... Может это просто колония очень маленьких людей карликов??
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