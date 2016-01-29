Монах без лица или не тревожьте мертвых

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tatyasha Просмотров: 333 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:42 by

Семь лет назад я с мужем и детьми перебралась жить к родителям в село. Дабы не тратить время и деньги на проезд, я устроилась на работу в местный сельсовет. Зарплата была намного больше, так как специалистов с высшим образованием в тех краях не много.Итак,спустя какое-то время случился какой-то праздник, мы всей толпой сотрудников сидели за огромным столом и беседовали о всякой чепухе. Время было не позднее, после обеда, лето. Внезапно на кухне с грохотом что - то упало. Мы все подскочили, ибо там никого не было, животные в наше здание не допускались. Несколько из нас, включая меня, пошли посмотреть что же это было. Огромная кастрюля с остатками плова валялась на полу. В недоумении мы прибрали и вернулись за стол. И тут старожилы нашей богадельни начали говорить, что снова монах недоволен нашими посиделками. Я во всякую мистику тогда не верила и стала требовать подробностей.Бабушки оживились и начали наперебой рассказывать, что наш сельсовет стоит на каком то нехорошем месте и что здесь обитает дух некого монаха, потому что многие сторожа его видели и напоминает он именно его. Рядом со мной как раз сидела Оля, с которой мы сдружились за время моего проживания в селе. Она работала в нашем учреждении уборщицей и сторожем по совместительству. Я начала требовать у нее подробностей. Она начала отнекивается, но потом сказала, что очень часто поздно вечером, когда она выходит покурить, видит боковым зрением силуэт сзади. Силуэт наполовину прозрачный, высокий, в черном длинном балахоне с капюшоном, лица не видно. Ещё добавила, что спать на дежурствах ей страшно, потому что как только она ложится на диванчик и начинает дремать, то ощущает как кто - то садится рядом и вздыхает. После пары таких первых дежурств она теперь на смену ходит либо с мужем либо с сыном, благо не маленький уже.Меня это, как скептика, очень зацепило. Я начала пытаться найти хоть какую то информацию о нашей местности, связанную с этим "Монахом", но все безрезультатно. Тогда я решила пойти с Олей на дежурство и своими глазами, так сказать, все увидеть. Оля обрадовалась. Итак в один из вечеров мы вместе вошли в опустевший сельсовет с ноутом, полным скачанных фильмов и вкусняшками к чаю. Было лето, рядом была детская площадка, на которой карапузов после 21.00 сменила местная молодежь. Мы сидели на кухне, пили чай, смотрели фильмы и периодически выходили покурить. Ближе к полуночи площадка опустела, стало совсем тихо. Окно было открыто на проветривание, было душно, из звуков было только слышно совиную перекличку. Начало клонить в сон, из - за отсутствия всяких странных звуков нервная система окончательно расслабилась и было решено лечь спать. Диван был один и довольно узкий, легли "вальтом", свет на кухне не погашен, все идеально видно (диван был в коридоре, если что). Проснулась я через некоторое время от нестерпимого желания пойти в уборную. От дивана до нее два шага, я осторожно встала, чтобы не разбудить Олю. Зашла в туалет, дверь на защёлку не закрывала. Только я села на унитаз - замигала лампочка. Мне стало не по себе, я очень быстро сделала свои дела и буквально выскочила из туалета. Потушила свет и увидела бледную Олю, сидящую на диване. Она везде включила свет и сказала что видела Его. Пока я была в туалете, его силуэт плавно проплыл мимо дивана, вздохнул и исчез.До утра мы не спали. Начиная со следующего дня я беседовала с каждым сторожем, с каждым старым сотрудником об этом "Монахе", много чего узнала. Что он не любит когда громко говорят и смеются, не переносит долгих застолий в здании и начинает шуметь посудой. Описание у всех было одно и то же: высокий, в темном длинном балахоне, на голове капюшон одет так, что вместо лица кажется пустота. Мой скептицизм потихонечку растворялся. И больше желания ночевать в сельском совете у меня не было. Время шло и однажды мне наконец-то попалась интересная информация об этом Монахе. Оказывается, в 17 веке на этом месте был монашеский скит. Обитало там несколько монахов, но потом они поссорились и все ушли, остался только один. Так он и был отшельник, пока не умер. И что то мне подсказывало, что никто его не похоронил... В любом случае я легла спать в глубоких раздумьях по этому поводу. В ту ночь мне приснилось (или это был не сон, я не могу до сих пор этого понять), что я лежу на кровати, мужа рядом нет. В комнату заходит Он. Высокий, в монашеском черном длинном одеянии, с капюшоном на голове. Я пытаюсь закричать, но я даже пошевелиться не могу. Я так думаю это состояние называется "сонный паралич". Монах сел рядом на кровать. Вместо лица под капюшоном была пустота, просто темнота. Лица не было вообще. Абсолютно спокойным голосом он сказал: "Перестань спрашивать обо мне". Поднялся и вышел из комнаты. Я проснулась в холодном поту, сказать что я испугалась - не сказать ничего. Меня просто трясло от страха! Мужа рядом не было - как оказалось он укладывал сына спать, прилёг рядом читать книгу и заснул с ним, в детской. После этого я Монахом больше не интересовалась и вам всем не советую связываться с мертвыми.

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