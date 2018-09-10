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Истории из жизни

Страшная женщина

Случай этот произошел со мной в далёком 1995 году, на тот момент мне было 10 лет, я возвращалась из школы обычной дорогой. Путь мой пролегал через огромный вещевой рынок, так что ничего страшного в обстановке вокруг не было.

Итак, я шла сквозь толпу людей, как вдруг почувствовала на себя пристальный взгляд. Буквально спиной почувствовала. Когда я обернулась ,то увидела в толпе людей, на расстоянии двух метров, очень страшную женщину. Она была неопределенного возраста ,то ли светлые, то ли седые волосы были растрепаны, рот застыл в кривой улыбке. На улице была лютая зима ,а одета она была в лохмотья, просто драные грязные обшметки, юбка длинная, порванная и грязная. Руки она держала перед собой, пальцы растопырив, как будто приготовилась меня схватить.

От ужаса я даже не додумалась закричать. Я просто начала бежать и оглядываться. Такое ощущение, что ее никто не видел. Как только я пересекла железнодорожное полотно, отделяющее рынок от автостоянки, я последний раз оглянулась, но ее уже не было. Тем не менее, я все равно бегом бежала до дома. Там я своим видом очень напугала родителей. Папа оделся и мы вместе вернулись на то место, где я ее увидела. Ее нигде не было, папа начал расспрашивать торговцев, не видели ли они странную женщину в лохмотьях, но никто ее не видел. Мне уже почти 40 лет, но эта история не даёт мне покоя и мне бы очень хотелось услышать ваши мнения, что это было???

Сегодня, 07:50 by TatyashaПросмотров: 781Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Страшная женщина ужасы рынок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nusena
Сегодня, 14:24
-1
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Публикаций: 0
Комментариев: 42
А страшная история-то где?) Ну бабка и бабка обычная, где то в толпе пропала и все.
Зарегистрирован: 10.09.2018
#2 написал: Tatyasha
Сегодня, 14:37
+3
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Комментариев: 1
Это было очень страшно и написала я это здесь чтобы услышать мнения что это было,а не с целью кого то напугать
Зарегистрирован: 25.12.2022
#3 написал: Luminary
Сегодня, 15:23
+2
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Публикаций: 15
Комментариев: 1 733
Если бы это была смерть или какая то такая сущность, которая должна была быть плохим знаком или предупреждением, то что то бы произошло, какое то несчастье, а так это могла быть городская сумасшедшая.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
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