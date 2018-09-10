Страшная женщина

Tatyasha Просмотров: 781 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 07:50 by

Случай этот произошел со мной в далёком 1995 году, на тот момент мне было 10 лет, я возвращалась из школы обычной дорогой. Путь мой пролегал через огромный вещевой рынок, так что ничего страшного в обстановке вокруг не было.Итак, я шла сквозь толпу людей, как вдруг почувствовала на себя пристальный взгляд. Буквально спиной почувствовала. Когда я обернулась ,то увидела в толпе людей, на расстоянии двух метров, очень страшную женщину. Она была неопределенного возраста ,то ли светлые, то ли седые волосы были растрепаны, рот застыл в кривой улыбке. На улице была лютая зима ,а одета она была в лохмотья, просто драные грязные обшметки, юбка длинная, порванная и грязная. Руки она держала перед собой, пальцы растопырив, как будто приготовилась меня схватить.От ужаса я даже не додумалась закричать. Я просто начала бежать и оглядываться. Такое ощущение, что ее никто не видел. Как только я пересекла железнодорожное полотно, отделяющее рынок от автостоянки, я последний раз оглянулась, но ее уже не было. Тем не менее, я все равно бегом бежала до дома. Там я своим видом очень напугала родителей. Папа оделся и мы вместе вернулись на то место, где я ее увидела. Ее нигде не было, папа начал расспрашивать торговцев, не видели ли они странную женщину в лохмотьях, но никто ее не видел. Мне уже почти 40 лет, но эта история не даёт мне покоя и мне бы очень хотелось услышать ваши мнения, что это было???

Ключевые слова: Страшная женщина ужасы рынок авторская история

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