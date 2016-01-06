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Истории из жизни

Череп

Рассказал историю знакомый, взрослый дядька, возрастом за 50 лет. Работал милиционером, потом по ранению уволился и работал электриком и специалистом по автоматике. В общем дядька серьезный и к мистике особо не склонен.

Работал знакомый вахтами на карьере по добыче марганцовой руды в степях Казахстана. Однажды рабочий на экскаваторе выкопал огромный череп. Череп был почти в два раза больше обычного, человеческого. Хотели доложить ученым, но руководство не разрешило - говорят приедут эти археологи, огородят место работ, мешать будут, убытки опять же. В общем, выбросили этот череп в отвал.

Только стали через некоторое время рабочие говорить, что встречают в карьере огромного черного человека. Ну мало ли что привидится людям. Только через время стали отказываться наотрез в ночную смену выходить - мол, работают на технике, а кто-то камнями по кабине кидает. Выйдут - а вокруг никого.

Сам знакомый один раз шел на обед и говорит - вижу на противоположной стороне карьера темную фигуру, явно больше двух метров. Подхожу поближе и вдруг фигура просто исчезает. Причем это был солнечный день, сложно объяснить игрой теней в сумерках например. Через неделю с утра рабочие забастовали. Собрались у вагончика руководства и отказались выходить на работу в принципе. Говорят - их преследует какой-то черный гигант, кидает камни, пугает.

В общем ситуация назрела. Вызвали из соседнего поселка муллу, нашли этот череп, похоронили , мулла прочел заупокойные молитвы. После этого происшествия прекратились.

Сегодня, 15:00 by ЛетягаПросмотров: 205Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Карьер череп призрак мулла

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:07
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Эх, думается мне, археологи многое бы откопали, затем рассказали, жаль, что их не позвали. Но, с другой стороны, хорошо, что к мулле обратились, хозяин черепа спокоен теперь. История понравилась, первый плюс, +))).
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#2 написал: Шерри
Сегодня, 17:54
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Комментариев: 815
Вот так многие и относятся к странным находкам, взяли и выкинули.
Может этот череп принадлежал человеку с болезнью гигантизм или другая мутация была.
Если все прекратилось, значит душа упокоилась. +
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
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