Череп

Летяга Просмотров: 205 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 15:00 by

Рассказал историю знакомый, взрослый дядька, возрастом за 50 лет. Работал милиционером, потом по ранению уволился и работал электриком и специалистом по автоматике. В общем дядька серьезный и к мистике особо не склонен.Работал знакомый вахтами на карьере по добыче марганцовой руды в степях Казахстана. Однажды рабочий на экскаваторе выкопал огромный череп. Череп был почти в два раза больше обычного, человеческого. Хотели доложить ученым, но руководство не разрешило - говорят приедут эти археологи, огородят место работ, мешать будут, убытки опять же. В общем, выбросили этот череп в отвал.Только стали через некоторое время рабочие говорить, что встречают в карьере огромного черного человека. Ну мало ли что привидится людям. Только через время стали отказываться наотрез в ночную смену выходить - мол, работают на технике, а кто-то камнями по кабине кидает. Выйдут - а вокруг никого.Сам знакомый один раз шел на обед и говорит - вижу на противоположной стороне карьера темную фигуру, явно больше двух метров. Подхожу поближе и вдруг фигура просто исчезает. Причем это был солнечный день, сложно объяснить игрой теней в сумерках например. Через неделю с утра рабочие забастовали. Собрались у вагончика руководства и отказались выходить на работу в принципе. Говорят - их преследует какой-то черный гигант, кидает камни, пугает.В общем ситуация назрела. Вызвали из соседнего поселка муллу, нашли этот череп, похоронили , мулла прочел заупокойные молитвы. После этого происшествия прекратились.

Ключевые слова: Карьер череп призрак мулла

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