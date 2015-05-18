Подслушано - 14

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Истории из жизни

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***
Переехали в новую квартиру возле старого кладбища. На днях пятилетняя дочь рассказала, что к нам приходит дядя, который живет в яме в белом доме (показала пальцем в окно на кладбище), зовут его Владимир, кофе он любит, а чай — нет. Этот дядя старый и некрасивый. Говорит, что приходит он из воздуха, а потом исчезает. И если я зайду, то он сразу станет невидимкой. И как дальше жить?.. Мама сказала, что дочь надо в больницу отвести, а мужу даже говорить не хочу — этот скептик скажет, что я любовника вожу...
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***
Когда моя мама была школьницей, она видела в своей комнате чёрта. Каждый день, лёжа в кровати перед сном, она видела в углу напротив его: рога, копыта, уродский вид. Он жутко смеялся над ней. Мама плакала, кричала, падала в обморок, убегала. Но это повторялось. Бабушка бегала по врачам, психологам и бабкам. Ничего не помогало. Пока старая соседка однажды не сказала, что дом построен на кладбище, и кровать мамы стоит над могилой плохого человека. Кровать передвинули. Чёрт исчез.
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***
Проснулась среди ночи, сняла телефон с зарядки, легла и офигела оттого, что увидела. Я не курю, накануне не пила, не перерабатываю. Когда я легла обратно в кровать, увидела маленькую девочку без головы! И она была полупрозрачная. Подошла к шкафу, задержалась там и пошла по направлению к двери в другую комнату. Я закрывала глаза, но когда открывала, я снова видела ее! Меня так колотило! Кое-как нашла в себе силы, взяла телефон, загуглила "Отче наш" и начала учить. Помогло.
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***
Мой лучший друг часто бывал в городе N по работе. Когда ему приходилось там ночевать, он снимал какую-то квартиру посуточно недалеко от вокзала.
Новость о том, что он погиб, застала меня в другой стране, и к нему на похороны в нашу родную деревню я добиралась больше суток. В городе N как раз была одна из пересадок. Пересадка была долгой, я без задней мысли сняла там квартиру рядом с вокзалом, чтобы поспать хотя бы пару часов. Поставила будильник и тут же отключилась. Меня разбудил звонок. На экране высветился номер моего друга (он его недавно сменил, и я его ещё даже не записала, но узнала). Я даже не успела испугаться и ответила. И только в момент, когда услышала его голос, я вскочила с кровати и как будто онемела. "Что ты молчишь? Ты понимаешь, что мы с тобой больше никогда не увидимся?" Я что-то с трудом пробормотала. "Ладно. Оденься теплее сегодня", — и на этом всё.
Никакого входящего звонка, конечно, не было. Скорее всего, меня разбудил мой же будильник, а остальное, наверное, просто приснилось, но телефон в руке был почти невыносимо горячий, в ушах ещё звенел его голос, а сама я очнулась, стоя посреди кухни. Списала всё на усталость.
Спустя уже месяцы листала его фотографии ВК и вдруг залипла на одном из селфи. Не встык наклеенные обои с кружочками показались мне смутно знакомыми… И тут я поняла откуда. Наш "последний разговор" состоялся по какой-то неведомой случайности в той же самой съёмной квартире, в которой раньше так часто ночевал мой друг. Да, рациональное объяснение есть, вероятность снять ту же самую квартиру в районе вокзала не так уж и мала, но мне до сих пор не по себе.
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***
Были семьей проездом в родном городе, заехали на кладбище проверить, все ли в порядке (было сильное штормовое), да и просто навестить. Пока я прибиралась на могилках, сын спал в машине, муж сидел с ним (оставить ребенка было некому). Когда я села, сын проснулся и начал махать рукой в сторону могил: "Привет, баба!" Памятников с изображениями он видеть не мог, баба, да и моя мама умерла задолго до рождения сына. Поехали к выходу, сын продолжал кому-то махать и говорить: "Привет!" У меня волосы встали дыбом, когда он начал хлопать по сиденью рядом с собой и говорить кому-то: "Садись". До ворот я просто боялась обернуться. Муж, не верующий во все мистическое, признался, что видел в зеркале заднего вида темную тень на заднем сиденье. Теперь я, кажется, поняла, почему детей не берут на кладбище. Сыну 2 года.
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***
В 90-е жили в хрущевке. Сколько горестных событий случилось за очень короткое время в двух домах… Бабушка выпала из окна 4 этажа прямо перед детской площадкой, другая бабушка тащила мусор столько, что он вылез из окна квартиры, вешались и убивали, были пожары, много уголовников, умерла молодая наркоманка, мальчика 5 лет убило током от утюга и ещё много чего. Народ мечтал поменять жильё. А может, это оттого, что дом построили на месте старого кладбища?..
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Вчера, 16:06 by ЛетягаПросмотров: 1 121Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Кладбище квартира бабушка телефон короткие истории

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 20:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2168|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 632
Интересные истории. Особенно те, что про детей. Они многое видят
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Jako tako
Вчера, 21:23
+1
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Репутация: (273|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 232
Отличные истории. Предпоследняя здесь, кстати, уже была. Либо очень похожая.
Ну вот, чуть что сразу тащить ребенка ко врачу. Меня тоже все к психиатру моя бабушка советовала отвести.
Я даже не слышала ни разу, как можно таких непрошеных гостей с кладбища отвадить от квартиры.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 22:08
+4
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 222
А я наоборот люблю кладбища. Мне там хорошо. И живу рядом с Волковским, старым. Раньше там такие склепы стояли. Сейчас уж нет их. Все растащили и на их месте свежие могилки. У нас вокруг микрорайона (тоже кстати хрущевки) четыре кладбища. И ни разу я не слышала о гостях с погоста. Они у нас смирные. И соседи по дому все хорошие приличные люди. Свою квартиру добровольно никогда не покину.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#4 написал: Kreisleiter13
Вчера, 22:31
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 781
Хорошая подборка. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#5 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 01:25
+1
Онлайн
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Комментариев: 2 355
Хорошие рассказы.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#6 написал: Vologodskaya
Сегодня, 09:39
+1
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хорошие истории, жизненные
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: Шерри
Сегодня, 18:14
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Если так подумать, то вся наша земля одно большое кладбище. За все века существования людей, деревни и села разрастались и становились городами и т.д. Не думаю, что кладбища на которых строились дома были действующими и что были живы родственники похороненых.
Но какие-то места захоронений по разным причинам остались активными и досих пор несут мёртвую энергетику. +
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
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