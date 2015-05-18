Подслушано - 14

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Летяга Просмотров: 1 121 Комментарии: 7 +18 Вчера, 16:06 by

***Переехали в новую квартиру возле старого кладбища. На днях пятилетняя дочь рассказала, что к нам приходит дядя, который живет в яме в белом доме (показала пальцем в окно на кладбище), зовут его Владимир, кофе он любит, а чай — нет. Этот дядя старый и некрасивый. Говорит, что приходит он из воздуха, а потом исчезает. И если я зайду, то он сразу станет невидимкой. И как дальше жить?.. Мама сказала, что дочь надо в больницу отвести, а мужу даже говорить не хочу — этот скептик скажет, что я любовника вожу...***Когда моя мама была школьницей, она видела в своей комнате чёрта. Каждый день, лёжа в кровати перед сном, она видела в углу напротив его: рога, копыта, уродский вид. Он жутко смеялся над ней. Мама плакала, кричала, падала в обморок, убегала. Но это повторялось. Бабушка бегала по врачам, психологам и бабкам. Ничего не помогало. Пока старая соседка однажды не сказала, что дом построен на кладбище, и кровать мамы стоит над могилой плохого человека. Кровать передвинули. Чёрт исчез.***Проснулась среди ночи, сняла телефон с зарядки, легла и офигела оттого, что увидела. Я не курю, накануне не пила, не перерабатываю. Когда я легла обратно в кровать, увидела маленькую девочку без головы! И она была полупрозрачная. Подошла к шкафу, задержалась там и пошла по направлению к двери в другую комнату. Я закрывала глаза, но когда открывала, я снова видела ее! Меня так колотило! Кое-как нашла в себе силы, взяла телефон, загуглила "Отче наш" и начала учить. Помогло.***Мой лучший друг часто бывал в городе N по работе. Когда ему приходилось там ночевать, он снимал какую-то квартиру посуточно недалеко от вокзала.Новость о том, что он погиб, застала меня в другой стране, и к нему на похороны в нашу родную деревню я добиралась больше суток. В городе N как раз была одна из пересадок. Пересадка была долгой, я без задней мысли сняла там квартиру рядом с вокзалом, чтобы поспать хотя бы пару часов. Поставила будильник и тут же отключилась. Меня разбудил звонок. На экране высветился номер моего друга (он его недавно сменил, и я его ещё даже не записала, но узнала). Я даже не успела испугаться и ответила. И только в момент, когда услышала его голос, я вскочила с кровати и как будто онемела. "Что ты молчишь? Ты понимаешь, что мы с тобой больше никогда не увидимся?" Я что-то с трудом пробормотала. "Ладно. Оденься теплее сегодня", — и на этом всё.Никакого входящего звонка, конечно, не было. Скорее всего, меня разбудил мой же будильник, а остальное, наверное, просто приснилось, но телефон в руке был почти невыносимо горячий, в ушах ещё звенел его голос, а сама я очнулась, стоя посреди кухни. Списала всё на усталость.Спустя уже месяцы листала его фотографии ВК и вдруг залипла на одном из селфи. Не встык наклеенные обои с кружочками показались мне смутно знакомыми… И тут я поняла откуда. Наш "последний разговор" состоялся по какой-то неведомой случайности в той же самой съёмной квартире, в которой раньше так часто ночевал мой друг. Да, рациональное объяснение есть, вероятность снять ту же самую квартиру в районе вокзала не так уж и мала, но мне до сих пор не по себе.***Были семьей проездом в родном городе, заехали на кладбище проверить, все ли в порядке (было сильное штормовое), да и просто навестить. Пока я прибиралась на могилках, сын спал в машине, муж сидел с ним (оставить ребенка было некому). Когда я села, сын проснулся и начал махать рукой в сторону могил: "Привет, баба!" Памятников с изображениями он видеть не мог, баба, да и моя мама умерла задолго до рождения сына. Поехали к выходу, сын продолжал кому-то махать и говорить: "Привет!" У меня волосы встали дыбом, когда он начал хлопать по сиденью рядом с собой и говорить кому-то: "Садись". До ворот я просто боялась обернуться. Муж, не верующий во все мистическое, признался, что видел в зеркале заднего вида темную тень на заднем сиденье. Теперь я, кажется, поняла, почему детей не берут на кладбище. Сыну 2 года.***В 90-е жили в хрущевке. Сколько горестных событий случилось за очень короткое время в двух домах… Бабушка выпала из окна 4 этажа прямо перед детской площадкой, другая бабушка тащила мусор столько, что он вылез из окна квартиры, вешались и убивали, были пожары, много уголовников, умерла молодая наркоманка, мальчика 5 лет убило током от утюга и ещё много чего. Народ мечтал поменять жильё. А может, это оттого, что дом построили на месте старого кладбища?..

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