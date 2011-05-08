Мистика или повезло?

Летяга Просмотров: 347 Комментарии: 1 +6 Вчера, 18:47 by

***Навеяло постами про везунчиков, не успевших на рейс самолёта, который упал.В общем зимой дело было. Иду по тротуару и слышу сзади, что меня кто-то очень громко окликнул. Остановился, оборачиваюсь и никого не вижу. Думал показалось и тут прямо в то место, где я должен был оказаться через пару секунд, падает огромная сосуля. Сначала не вдуплил, а потом представил, что бы со мной случилось.Стало страшно до мурашек. Вот и думаю, повезло мне так или все таки мистика?***Похожее недавно было. Легла спать. Неуютно, вращаюсь с острым ощущением, что в этой комнате спать сегодня нельзя ни в коем случае. Собираюсь и ухожу спать в другую комнату. В 07:30 в той комнате обвалился потолок... Дом пока не достроен, а одна из балок обломилась почему-то...***Мне было лет 8 ходил в секцию хоккея , в 6утра уже на льду , в одно утро мама мне сказала , сегодня не ходи и я дальше спать , тогда и рухнула крыша ледового дворца.***Сижу в офисе в обед, газету верстаю. Остальные разбежались по домам покушать, а мне не хотелось. Слышу в коридоре шум какой-то непонятный. Подумал, что кто-то из посетителей пришел, пошел посмотреть. Только дверь приоткрыл, чтобы в коридор выйти, как сзади слышу звон разбитого стекла. Оглядываюсь - лампа (плафон), висевшая над моим креслом, упала и вдребезги. А вот в коридоре никого не оказалось...***Один раз в жизни было совпадение, которое запомнилось навсегда: ходила на курсы немецкого после универа, очень нравилось, за 1.5 года ни одного занятия не пропустила. И вот заканчиваются занятия в универе, и погодка отличная, и не сильно устала, но вот прям на немецкий в тот день никак не хочется. Короче, это было мое первое занятие, которое я пропустила.В тот день в здании случился пожар, 2 человека погибли.***А мне как-то просто лень стало принимать ванну )***У меня все такие истории связаны исключительно с работой. Однажды несла зимой документы в соседнее здание, внезапно подумала, что не взяла какой-то документ, остановилась, тут же вспомнила, что взяла его, а в этот момент на то место, где я была бы, если бы не остановилась, упала ледяная глыба выше меня ростом.Ещё однажды я вышла из дома на работу, а на улице солнышко, такой день чудесный. Я подумала, а и хер бы с ней, с работой, и пошла пешком, не спеша. Опоздала почти на час, в это время на работе случилась перестрелка, подстрелили охранника, приехала скорая и забрала его, приехала милиция и всё оцепила. Я даже крови не увидела, отделалась лёгким шоком.На другой работе взяла выходной посреди недели, и в этот день весь офис выгорел. Сейчас работаю в универе, постоянно случаются аварийные ситуации. Я несколько раз выходила из лабы за несколько минут до начала трындеца. Однажды просто решила не делать сегодня эксперимент, отложила на следующую неделю и ушла домой писать, а в это время там девочки героически предотвращали взрыв. Возможно, просто нужно прекращать работать, это опасно для жизни.***Мой родственник из-за пьянки опоздал на свой рейс в Мурманск.Самолет, на котором он должен был полететь, сгорел на взлетно-посадочной полосе после жесткой посадки.***Угу, я на нем должна была домой вернуться, но мы слишком хорошо погуляли с друзьями, так что просто проспали. Да и хорошо, потом было безумно ссыкотно лететь, поэтому на поезде поехала.Но после этого случая очень много народу у нас в центре собирается помянуть, город небольшой, там у всех если не знакомый, то знакомый знакомого знакомого был, каждый год в этот день собираются там, жутко конечно.***А мы с мамой не улетели в тайланд на отдых за день до цунами… просто наш рейс задерживали, откладывали, потом вовсе перенесли на день. Начали собираться в аэропорт, а по тв новости, что накрыло цунами.. наш отель тоже смыло.***Курили мы как-то с девочками за углом здания нашего института. Делать этого там, конечно, было нельзя, но, кроме пары принципиальных преподавателей, никто курильщиков не гонял.И вот идёт как раз такая преподаватель английского. Мы, чтобы ей не попасться, толпой спрятались за ёлочку, которая в паре метров от нас стояла. И, в этот момент, ровно на то место, где мы курили, падает здоровенная глыба льда со снегом.На тот момент нас больше забавляла необходимость прятаться, поэтому осознание того, что могло случится, пришло позже. И всё равно не было принято всерьёз, видимо, в силу юного возраста.***Весна 2000-е на дворе. Ломанулись в компьютерный, а там света нет. Стоим с одноклассником, думаем что делать, идти нам на уроки или нет. И я решил отойти на шаг вправо. Только сдвинулся с места, буквально на пол шага, и тут БАЦ! А на том месте, где я только что стоял пол секунды назад, разбилась пустая литровая бутылка из под водки. А за моей спиной 10 этажное здание. Кто и откуда выкинул было не понятно. Повезло.***Когда мне было годика 3 катался на качелях во дворе частного дома. Обычная калитка, распашные ворота, за ними площадка с качельками.......Бабушка меня за руку за чем-то стаскивает с них и ведёт за собой на крыльцо дома. Когда дошли, во двор через закрытые ворота въехал КАМАЗ с песком......Дом был слегка за поворотом, отказали тормоза. Я это особо не запомнил - родители рассказывали. Столбы после этого и ворота новые батя ставил.....Раньше как-то проще к такому относились....***Супруга шла в школу по обыденному маршруту и приспичило ей дорогу перейти, хотя она всегда шла именно по этой стороне улицы. Как только перешла, на противоположной стороне обвалился кусок бетона с балкона.***Было дело. За воротник дёрнули, когда дорогу переходил, с машиной на полсекунды разминулся. Огляделся, а в радиусе сотни метров ни души.***Мне так дважды везло, оба раза при ураганном ветре.Один раз мужик стрельнул сигарету, я остановился, сигарету дал - через пару секунд на моем пути приземлилось все остекление вместе с рамами с балкона пятого этажа.Второй раз шел в гараж, меня задержал сторож, проверял, не числюсь ли я среди должников. Подходя к своей улице, я увидел несущееся по ней "перекати-поле" в виде сорванной крыши из профнастила. Здоровенный такой шарик-фуярик...***А у меня был случай в этом году, в поездке Москва - Крым.Часа два ночи, ехал никого не трогал, все хорошо, вдруг перестает работать печка, она гудит, но воздух не идет (а машина новая) .Торможу на заправке, стою минут 5, не понимаю, что происходит, тут - бац, и все работает, фигня какая-то, поехал.Через несколько км смотрю - авария сильная, торможу, люди стоят, а помощь никто оказать не хочет (сраные зеваки), раздербанил две аптечки, вытащил стул, посадил женщину, оказываю помощь, при разговоре понял, что если бы не печка, был бы именно там, по времени очень совпадало.Приехала скорая, ребят им передал, уехал, жалко стул оставил свой…Дальше сон как рукой сняло. Мистика.***Когда мне было лет 11-12, у нас в общей с братом комнате стояла двухъярусная кровать. И сижу я на первом этаже, а он на втором играет, прыгает. И тут у меня прям ощущение, что надо уйти из комнаты, хз зачем. Встаю, подхожу к двери, зависаю, потому что мне ничего не надо на самом деле, иду назад и в этот момент у второго яруса проваливается дно. Оно лежало на рейках, прибитых по краю, и соскочило.

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