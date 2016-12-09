Судьба? Интуиция?

Летяга Просмотров: 413 Комментарии: 1 +13 Вчера, 16:38 by

А я не про мистику , но про странное своё решение, которое не могу объяснить до сих пор.Мама уехала отдыхать. Оставила меня (17 лет) контролировать брата (13 лет). Хата, как говорится, свободна!Ко мне вечером заявилась подружка и мы решили пить пиво и сплетничать.Зачем мне в этой ситуации тринадцатилетний братан, который разговоры подслушивает от скуки, мешается под ногами.Вообще незачем )Брат говорит:- Пойду к приятелю и буду всю ночь играть в комп.Надо сказать, он так делал достаточно часто, ходил к нему с ночевкой. Хрущёвка, он на третьем, мы на пятом. У того дома мама и бабушка. Идти далеко не надо.Но я не пустила. Всегда пускали его, а тут нет. Я не знаю почему, упёрлась. Хотя в моих интересах было его слить, чтоб не мешался. Включила тон мамаши:- Ты никуда не пойдёшь, я сказала !Разразился скандал с фразами «ты мне не мама!».Он, правда, быстро успокоился , посмотрел телек и уснул.Я проснулась в шесть утра от дыма в квартире. Разбудила подружку и брата. Открыла дверь в подъезд и тут же закрыла. Поняла, что уже выйти не сможем - задохнёмся. Вспомнила уроки ОБЖ, как могла. Заблокировала дверь мокрыми тряпками. Отправила подружку подавать сигналы из окна, что мы тут, но окна не открывать! Перекрыла газ . Не знаю, как бы нас это спасло, если бы огонь до него добрался там, где горело, но перекрыла.Намочила полотенец, приложили к лицам, стали ждать спасения.Ночью бабушка того парня подожгла дверь своей комнаты (деменция).Мать посадила парня на подоконник другой комнаты, сама попыталась тушить, потом выйти из квартиры через дверь, но не смогла ни выйти, ни вернуться к подоконнику.Пацан прождал ее до того момента , пока на него не начала капать штора, тогда спрыгнул, сломал ногу. Ожогов много, но выжил.У меня не было шока от случившегося, но была чудовищная печаль.Когда она стала потихоньку затихать со временем, я стала задумываться: а почему я брата все-таки не пустила к ним ночевать? В тот момент это было ну прям нелогично!Это знак судьбы? Я как-то не хотела быситуации в своей жизни судьбой объяснять))Какое научное объяснение? Наличие интуиции?Автор - Freesbee8.

Ключевые слова: Дверь дым брат пожар не пустила интуиция судьба

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