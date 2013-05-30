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Истории из жизни

Жнец

Это была ранняя весна 2003 года. Тогда только-только начали появляться маленькие телефоны, и достать их было невероятно тяжело. Мой отец, на тот момент майор полиции, позволил себе купить две штуки. Себе и своей матери, которая очень тяжело болела и была одной ногой в могиле.

Дальше все от лица отца:

Мама очень сильно удивилась этому кирпичику с кнопками, но отказываться от подарка не стала. Наспех объяснив как принимать звонки я уехал в часть, зеленые принимали присягу.
После принятия присяги мы с сослуживцами решили попить пивка, но в последний момент я решил отказаться, ибо что-то сильно меня начало волновать.

Буквально через несколько минут мне позвонила мать и очень тяжелым голосом попросила вернуться домой как можно скорее
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Приехав домой, я долго сидел с матерью и разговаривал. Выглядела она никак вообще. Огромные мешки под глазами, блестящие глаза и очень сильная слабость. Так прошел весь вечер.
Ближе к полуночи, когда мать уснула, я вышел покурить на балкон. Стою курю и начинаю слышать, будто кто-то с кем-то ведет активную беседу. Докурив и выбросив окурок, открываю дверь балкона и понимаю, говорит моя мать. А с кем говорит - непонятно. Я не стал вмешиваться и решил слушать дальше.
Мать громко смеялась, шутила. Спрашивала как дела у Олежки и Сашеньки.
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Немного помолчав она спросила:
- Стас? Это ты? Что на тебе надето? Быстро выкинь это и трехэтажный мат.
(Стас - это мой дед, который погиб в пожаре, когда тушил загоревшийся ангар)

Устав слушать это, я вышел и спросил у матери:
- С кем это ты разговаривала?
На что мама ответила:
- Да вот приходил Стасик, рассказывал как дела у них, с девкой пришел правда какой-то, страшной. Принес мне котенка и в ноги положил.
(Никакого котенка не было, но мама так умилялась ему, что я не стал говорить про него).
Пожелав спокойной ночи, я удалился в свою спальню.
Сон не шел, все представлял себе отца и девку. Что за девка? Что за котенок? Странно все это.

Ближе к 4 утра я решил проведать мать. Зайдя в комнату я сильно опешил. В углу, возле отстойного ведра (уж простите) стоял парень в костюме и смотрел на маму. Смотрел и не моргал. Я даже разглядеть его успел: лицо сильно бледное, глаза голубые и грустные, лицо было поникшим.
После небольшого шока я быстро включил свет, и он пропал. Подойдя к маме, я понял - не дышит.

Скорая приехала быстро. Смерть констатировали в 1 ночи. Это буквально через 20 минут после ее видения Стаса и котенка.
Интересно одно. Кто приходил за ней и кого видел я?
Бабки знахарки говорят что смерть видел я, другие что видел жнеца. Странно все это и страшно.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:34 by ObanowПросмотров: 435Комментарии: 4
+14

Ключевые слова: Жнец жнецы смерть Видение умерших родственников авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 16:14
+5
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Публикаций: 27
Комментариев: 2 606
А вроде как милиция была преобразована в полицию только в 2011 году. Так что ваш отец на тот момент был майором милиции. Раз выглядела никак вообще, можно было и скорую помощь вызвать. Ну, можно, конечно, и вызвать, когда уже не дышит, но будет уже поздно, мне так кажется.
Я думаю, что это был фантом живого человека, возможно, какого-то родственника.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Okusan
Вчера, 17:15
+1
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
Интересно,вот у этих жнецов есть имена?И как их узнать?Я искала,не нашла.Как их еще называют?
Зарегистрирован: 4.08.2012
#3 написал: Скарм
Вчера, 19:17
+1
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Репутация: (98|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 591
Хоть смерть и женского рода, но может любые обличья принимать. А парень в костюме, скорее всего, некий проводник между мирами. Уже не первый раз читаю, что накануне смерти приходит умершая ранее родня. видимо, чтобы подготовить человека. ++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#4 написал: Psyozz
Вчера, 19:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 129
Написано неплохо, только я не понял при чем тут жнец? Суть рассказа вроде бы сводится совершенно к другому, и в это можно поверить потому что подобное слышал и от других людей.
Зарегистрирован: 8.05.2011
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