Жнец

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Obanow Просмотров: 435 Комментарии: 4 +14 Вчера, 15:34 by

Это была ранняя весна 2003 года. Тогда только-только начали появляться маленькие телефоны, и достать их было невероятно тяжело. Мой отец, на тот момент майор полиции, позволил себе купить две штуки. Себе и своей матери, которая очень тяжело болела и была одной ногой в могиле.Дальше все от лица отца:Мама очень сильно удивилась этому кирпичику с кнопками, но отказываться от подарка не стала. Наспех объяснив как принимать звонки я уехал в часть, зеленые принимали присягу.После принятия присяги мы с сослуживцами решили попить пивка, но в последний момент я решил отказаться, ибо что-то сильно меня начало волновать.Буквально через несколько минут мне позвонила мать и очень тяжелым голосом попросила вернуться домой как можно скорееПриехав домой, я долго сидел с матерью и разговаривал. Выглядела она никак вообще. Огромные мешки под глазами, блестящие глаза и очень сильная слабость. Так прошел весь вечер.Ближе к полуночи, когда мать уснула, я вышел покурить на балкон. Стою курю и начинаю слышать, будто кто-то с кем-то ведет активную беседу. Докурив и выбросив окурок, открываю дверь балкона и понимаю, говорит моя мать. А с кем говорит - непонятно. Я не стал вмешиваться и решил слушать дальше.Мать громко смеялась, шутила. Спрашивала как дела у Олежки и Сашеньки.Немного помолчав она спросила:- Стас? Это ты? Что на тебе надето? Быстро выкинь это и трехэтажный мат.(Стас - это мой дед, который погиб в пожаре, когда тушил загоревшийся ангар)Устав слушать это, я вышел и спросил у матери:- С кем это ты разговаривала?На что мама ответила:- Да вот приходил Стасик, рассказывал как дела у них, с девкой пришел правда какой-то, страшной. Принес мне котенка и в ноги положил.(Никакого котенка не было, но мама так умилялась ему, что я не стал говорить про него).Пожелав спокойной ночи, я удалился в свою спальню.Сон не шел, все представлял себе отца и девку. Что за девка? Что за котенок? Странно все это.Ближе к 4 утра я решил проведать мать. Зайдя в комнату я сильно опешил. В углу, возле отстойного ведра (уж простите) стоял парень в костюме и смотрел на маму. Смотрел и не моргал. Я даже разглядеть его успел: лицо сильно бледное, глаза голубые и грустные, лицо было поникшим.После небольшого шока я быстро включил свет, и он пропал. Подойдя к маме, я понял - не дышит.Скорая приехала быстро. Смерть констатировали в 1 ночи. Это буквально через 20 минут после ее видения Стаса и котенка.Интересно одно. Кто приходил за ней и кого видел я?Бабки знахарки говорят что смерть видел я, другие что видел жнеца. Странно все это и страшно.

Ключевые слова: Жнец жнецы смерть Видение умерших родственников авторская история

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