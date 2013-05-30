Тетя Соня или Тот свет есть

Slicer1981 Просмотров: 456 Комментарии: 2 +4 Вчера, 20:23 by

Всем доброго дня. Пишу с мобильного устройства, что не очень удобно, поэтому приношу извинения за некоторые опечатки, связанные с промахом в клавишах и самодурством автокорректора.История чисто моя, на других ресурсах не увидите, да я и не любитель писать в интернете, только читать люблю и изредка комментировать, я эту историю написать уже больше трёх лет собирался.Короче, к теме. Разведясь в 2016 году я остался один в двушке, жена с дочерью уехали в Новосибирск. Ну, сгоряча, примерно с год-полтора пьянки-гулянки, вдаваться в подробности не буду, в январе-феврале 2019 года поселил я у себя бездомную старушку, чтобы за квартирой следила, когда я на вахте (к слову, я вахтовик). Тетя Соня (так её звали знакомые и я) была хорошим человеком, порядочным, не знаю, какая у неё была молодость, у меня, конечно, закрадывались мысли, что довольно бурная и веселая, во время которой она и выпить любила, но в последние годы, ввиду возраста и здоровья, делала это осторожно и без фанатизма, кроме последнего раза. Знаю лишь, что потеряла по жизни двух мужей и единственную дочь, дом сгорел. Мне она стала как вторая мать, с ней всегда можно было поговорить, всегда выслушает, никогда не навязывала своего мнения (может, потому, что жила в моей квартире, не знаю :)) Я-то после вахты любитель отметить приезд, ну и её позвать на кухню, поболтать. Так и в этот раз, приехав с вахты, я зарядил пару-тройку дней (вру, на пять). Она тоже попросила налить ей пива, что я и сделал после недолгих уговоров не пить (она астматик, и уже был случай к тому времени, что с похмелья чуть Богу душу не отдала, до сих пор себя корю за то, что соблазнил её своим поступком). На следующий день я похмелился, потом на следующий... Пять дней и все это время она вместе со мной, с той лишь разницей, что я моложе и здоровее намного, и я ел, а она нет. За пару дней до окончания этого запоя мы сидели и так же болтали, на этот раз о Том Мире, после чего она сказала:- Пока сами Там не окажемся, не узнаем.Спустя два дня ей стало плохо, с похмелья. Она спросила у меня таблетки для сердца, но у меня никогда в аптечке сердечных таблеток не было, было к тому же долбаное воскресенье, аптеки не работали. На мое предложение (в этот раз я уже почти настаивал) похмелился пивом она категорически отказалась. Короче, дело дошло до скорой и её увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Я вернулся домой с дочкой 9 лет (она тоже все это время была с нами, бывшая супруга к тому времени умерла от рака в мае того же 2019 года), она тоже тетю Соню любила, а та, в свою очередь, относилась к ней почти как к дочке, которую в свое время потеряла. От скуки и расстройства вызвонил нашу общую с тетей Соней подругу - Наташу, и после посиделок длиной в день она осталась у нас ночевать.Вот дальше и начинается мистика:К слову, я всегда был скептиком всего мистического, какое-то время даже атеистом, всему происходящему старался найти логическое объяснение или уже в наглую его придумать. Для ясности: у меня в зале люстра, которая может переключаться с настенным выключателем и с пульта управления, которым я никогда не пользовался, он лежал у меня на открытой полке в шкафу.Изрядно подвыпив, Наташа улеглась рядом на диване, дочка уснула на кресле у изголовья дивана, ну а я никак, угнетаемый мыслями, не мог уснуть. Закрыв глаза, гоняю мысли, и вдруг... включается люстра... Как с пульта... Глаза моментально были открыты. Секунды через две выключилась. Ну, думаю, глюкануло электронику, хотя такого никогда ни до ни после не было. Я снова закрыл глаза и... Секунды через две свет снова включился. Глаза снова открылись, мурашки слегка побежали по телу. Так же две секунды и свет выключился. Глаза я уже не закрыл и уставился на люстру. Несмотря на мой пристальный взгляд, через две секунды люстра внаглую включается снова. Тут уже я не выдержал, перепрыгнув через спящую Наташку, подбежал к выключателю и начал судорожно его включать-выключать со словами: " тебя чё, блин, коротнуло?" После этих манипуляций свет перестал включаться-выключаться. С неприятной мелкой дрожью я пошел на кухню, посмотрел на время - 3:20 ночи." Блин, неужто с тетей Соней что-то случилось?" - пришла мысль в голову.Покурив, посидев и успокоившись, пошел спать.Наутро мы узнаем, что тетя Соня умерла. Видимо, сердце не выдержало. Тоска, выпивка ещё на два дня, на третий день похороны. Похоронив и помянув с её родственниками, я вернулся домой, дочку отдал моей маме, чтобы у нее пожила и завалился на диван спать. Только вот сон, как назло, опять не шел. Помаявшись с мыслями, поворочавшись, я наконец-то вошёл в пограничное состояние сна. И тут опять сюрприз. Вижу, как я лежу на своем диване в полутемном зале (свет только из коридора падает) и мне через кого-то, так же сутулясь, но очень бодро перепрыгивает тетя Соня, в синем халате с бутонами (не знаю, в чем ее похоронили, она была закрыта по шею саваном) ложится рядом со спины и кладёт свою руку на мою, вытянутую вдоль тела. Я прямо сквозь сон почувствовал прикосновение её, но как будто слегка потной руки. Я аж подскочил на диване, боясь повернуться назад, хотя знал, что там никого не должно быть. Обернулся - никого. Мне за 7 лет совместной жизни жена родная ни разу не снилась, а тут бабулька, прожившая меньше года, приснилась после смерти, да ещё и так ясно.Рассказывая это нескольким общим знакомым слышал обычно одно: "Она приходила к тебе попрощаться". Согласен, она ко мне тоже хорошо относилась, правда, поднапугала малость таким прощанием. Больше она мне не снилась.Но ночная "светомузыка" мне никак не давала покоя, я с таким явлением сталкиваюсь впервые.Как всегда начал давать этому логичные объяснения, что или электроника глюканула, реагирующая на пульт, или кот на пульт лег и нажал кнопки, хотя кот никогда не спал на полках шкафа, да и как можно ритмично нажимать кнопки включения-выключения... Приехав на очередную вахту я периодически всё-равно обдумывал этот "феномен", несмотря на то, что уже успокоился и внаглую свалил все на кота или электронику. Но, в очередной раз прокрутив ту ночь чуть ли не по миллиметрам, я вспомнил... Когда я судорожно включал-выключал люстру, первым моим движением было нажатие выключателя ВВЕРХ! То есть выключатель вообще НЕ БЫЛ ВКЛЮЧЕН!!! У люстры не было питания. Блин, по всем законам фундаментальной физики люстра не должна была включаться, даже если бы кот тарантеллу на пульте управления танцевал. После этого моё мировоззрение ярого скептика серьезно пошатнулось. Не смотря на мой научно-реалистичный склад ума и характера, я до сих пор, спустя три года, не могу найти этому логичного объяснения. Может, тетя Соня хотела показать, в дополнение к нашему разговору, состоявшемуся за два дня до её смерти, чтоТОТ СВЕТ ЕСТЬ!P.S. Уехав на вахту, я оставил маму пожить и последить за квартирой. Позвонив в очередной раз, я ненавязчиво спросил у неё:- Мам, у тебя свет не "глючил" в зале?- Нееет, а что, он должен "глючить"? Он никогда и не давал сбои у тебя.- Да нууу, а давай-ка я расскажу тебе одну историю...

Ключевые слова: Старушка смерть непонятное люстра авторская история

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