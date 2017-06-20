Бучил. (Окончание)

Djoul12 Просмотров: 334 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 13:49 by

Лето 1993 – описанное далее произошло со мной в детстве.Как-то мы с бабушкой решили сходить «на гору», к деревне Галчатовка, от которой только печки остались, и пособирать землянику в верхнем лесу.Ночь была дождливая, потому надели сапоги и брезентовые куртки, взяли по банке и выдвинулись. Лес действительно ещё не успел просохнуть. Влажное было всё – земля, трава, листья, стволы деревьев. При каждом порыве ветра с крон падало приличное количество воды.Ягоды в тот год было много, банки быстро наполнялись. Я, в силу возраста и размеров, старался залезть в труднодоступные места – в валежник, бурелом или под низко опущенные ветви деревьев. Естественно, труд был вознагражден – нашёл ягоду, невиданную мной вживую раньше. От тройчатого листа отделялся длинный черешок, а на нем висела довольно крупная четверка ягод. Костяника!Подозвал бабушку - поделился радостью. Она мне рассказала, что сейчас эта ягода здесь – редкость, а когда-то была обычным делом. Теперь у меня появилась новая цель – собрать побольше костяники. Но эта ягода встречалась нечасто, в основном, в глухих зарослях или буреломе. Но для меня это не стало помехой. В азарте я так быстро перемещался по лесу, что бабушка не успевала за мной, и незаметно приближался к Бучилу.А вот и он! Овраг встретил меня эхом журчащего ручья, запахом гнили и прелой листвы. Аккуратно исследовав пару куч валежника, с интересом глянул вниз. От снесенной несколько лет назад рощи осталось много бурелома, и на берегу, и на дне оврага. По нему точно не ступала нога человека, и там может быть много костяники.Остановившись на краю Бучила, я задумался, как бы половчее спустится на пару метров к ближайшему кривому деревцу, непонятно как зацепившемуся корнями за отвесный склон. Очнулся от голоса бабушки: «Не лазал бы ты туда, сынок. Нехорошее место».Она подошла почти вплотную, так что я её не слышал. «Ну, я далеко не полезу… И быстро вернусь. Правда, ба!» - сказал я и начал медленный спуск.Вот тогда я и увидел Ягоду… Ягода, точнее розетка из четырех ягод, отличалась от найденных ранее. Она была просто огромна. Черешок её высоко поднимался откуда-то из-под валежника и не имел листьев. Слегка покачиваясь, она манила красными боками и спелой плотью.Забыв об осторожности, я быстро спустился и, согнувшись, потянулся к ягоде. И когда до неё оставались считанные сантиметры, я почувствовал легкий толчок в спину. Моё положение было крайне неустойчивым и даже этого лёгкого толчка хватило, чтобы потерять равновесие. Сломав спиной ближайший куст, я с воплем покатился вниз.Долетев до дна, попытался сразу вскочить на ноги. Но голова сильно закружилась, и я упал на четвереньки. Прямо передо мной зашевелилась прелая листва, и из-под неё показалась человеческая рука. Из разлетающейся листвы показалась голова, плечи и торс. Передо мной сидел человек. Точнее, это были останки человека. Кожа была коричневого цвета, сморщенная и сухая. Да и весь он как будто высох. Скелет, обтянутый кожей. На неестественно тонкой шее сидела лысая голова со впавшими щеками. Из неё на меня смотрели абсолютно белые глаза, без век. На впалой груди, между торчащих ключиц, висел какой-то медальон. Торс покрывали какие-то лохмотья, настолько истлевшие, что не удалось понять, что это была за одежда. Труп как будто лежал, а потом внезапно решил сесть. Получается, его ноги были как раз подо мной. Голова сильно закружилась, я упал на живот и потерял сознание.Пришёл в себя довольно скоро. Все чувства вернулись одновременно - боль в спине, от сломанного куста, холод в промокших ногах и гнилостный запах листвы. Падая, я зачерпнул грязь обоими сапогами. Они потяжелели и заметно сползли. Голова больше не кружилась, но заметно гудела.Сверху кричала моя бабушка. Ответил, что живой. Цепенея от ужаса, перевел взгляд на место, где сидел труп. Ничего. Даже листва не тронута. Неужели показалось?! Неспеша покрутил головой, сел, чуть погодя поднялся на ноги.«Сынок, как ты? Лучше не шевелись! Может, сломал чего? Сейчас спущусь к тебе» - кричала бабушка. «Ба, не надо! Ба, сейчас сам вылезу». И я пошёл по дну, думая, как бы половчее подняться. Под ногами, под прелой листвой, что-то неприятно похрустывало. Старался не думать, что там такое.Пройдя с десяток метров и переступив через позеленевший ствол упавшего дерева, я оказался около странного отверстия в земле, вернее, даже лаза. Лаз уходил внутрь ската оврага под углом в сорок пять градусов и был завален валежником. Потому и был незаметен ранее. Какое-то время я стоял около него в нерешительности. Чувства страха и любопытства боролись внутри меня. Наконец, любопытство победило. Я двинулся к лазу, начал быстро откидывать ветки, постоянно оглядываясь по сторонам.Заглянув внутрь, я сперва ничего не увидел во мраке. Постепенно глаза привыкали и удалось различить интерьер. Стены землянки, а это была именно она, были отделаны грубой, неотесанной древесиной. Посередине стоял покосившийся стол на двух ножках, одной стороной он опирался на дальнюю стену помещения. Везде в беспорядке лежали массивные ящики и мешки. На одной из стен была закреплена лавка из цельного куска дерева. Землянка выглядела давно покинутой. Древесина была позеленевшей и вызывала ощущение сильной ветхости. Влезать внутрь было слишком опасно. И, справившись с любопытством, я высунул голову из лаза. Надо сказать, что на протяжении всего моего прибывания на дне Бучила, меня не покидало ощущение пристального взгляда в спину.Пройдя дальше по дну, я нашел более пологое место и полез наверх, по склону, то и дело хватаясь за корни деревьев и кустарник. Едва очутившись наверху, я сразу попал в объятия бабушки.- Сынок, милый, как ты? Не ушибся? А грязный-то какой! Пойдем домой скорее! – запричитала бабушка.- Ба, а я землянку нашёл! Партизанскую, наверное.- Не было тут землянок никаких. Партизаны за рекой были. Здесь слишком близко к деревне. А немец в наших домах неплохо устроился. Ни к чему ему было. Все старались Бучил стороной обходить. Плохое место. Забудь лучше и не вспоминай. Ты вон как кувыркался, до самого дна. Мало ли что привидеться могло. Пойдём скорее!***Лето 1994, вторая половина августа – моя самая необъяснимая история.Мы с мамой пошли по каким-то делам в соседнее село Гостешево. Туда нас любезно подвез на телеге один из селян, ехавший по делам. А возвращаться пришлось своим ходом.Надо сказать, что прямой дороги от Гостешево до Острова нет. Сперва надо дойти до деревни Нижнее Судаково, а оттуда повернуть на Остров. Крюк получался приличный.Время было часов семь вечера, и мы решили пойти напрямую. Прямой путь лежал через картофельное поле, до перелеска, преодолев который мы выходили на дорогу от Раденок. Дальше идем по ней, вдоль Бучила, а там и до села недалеко.Картофельное поле пересекали по меже. Мама шла впереди, а я немного отставал, отвлекаясь, по её словам, на «всякую ерунду». Меня приходилось подгонять, что не способствовало скорости передвижения. В итоге, на преодоление картофельного поля ушло около часа. К тому времени солнце уже село и опустились сумерки.Дойдя до края поля, мы были удивлены и обескуражены одновременно. Путь к перелеску преграждала стена из лебеды. Обычно этот сорняк имеет высоту не более метра. Здесь же это редкое растение было не ниже полутора метров, а некоторые, на вскидку, достигали и двухметровой высоты. Все они имели мощные стебли и росли настолько плотно, что переплетались листьями и казались единым организмом.Мама остановилась в нерешительности, а я вынул из кармана перочинный нож и ударил по одному из стеблей. Растение колыхнулось, но устояло. Тогда, я повторил удар. Лебеда рухнула мне под ноги. Затем, взялся руками за стебель другого растения, и наступив на основание стебля, потянул его на себя. Около корня что-то хрустнуло и растение склонилось к земле.«Пойдем же, мам. Я расчищу дорогу!» - пафосно произнес я.Моя мама – женщина довольно низкого роста. Да и я в то время доставал макушкой лишь до её плеча. По этой причине движение через лебеду лишало нас какого-либо обзора.До перелеска было метров пятьдесят, по прямой. Возвращаться обратно или идти через поле, вдоль перелеска, очень не хотелось. И мы, без долгих раздумий, двинулись через заросли лебеды. Я прокладывал путь, подрезая и ломая стебли, а мама палкой отодвигала листву. Пройдя небольшое расстояние, мы абсолютно потерялись. Казалось, что зеленые треугольные листья буквально везде. Они хлестали по щекам, цеплялись за одежду и затрудняли движение. Почва под ногами стала неровной и то и дело приходилось хвататься за стебли, чтобы не потерять равновесие.По моим подсчётам, мы давно должны были выйти к перелеску, но этого не происходило. Мама эту озабоченность не разделяла, и прикрикнула на меня, чтобы не каркал. Продвинувшись ещё немного, мы увидели срезанные и сломанные нами стебли лебеды. Стало понятно, что мы окончательно заблудились.Тогда я предложил приподнять меня над лебедой, чтобы посмотреть куда идти. Мама присела, я залез на нее, но, когда она начала подниматься, одна нога подвернулась и мы с криком упали в лебеду.Во время падения, я выронил нож и потратил некоторое время на его поиски. Когда нашёл, взглянул на маму и увиденное мне очень не понравилось. Она сидела на земле, поджав под себя ноги и взахлеб рыдала. Слезы мигом навернулись и на моих глазах. Всхлипывая, я спросил:- Что такое, мам?- Подохнем мы здесь, в этой лебеде!Она ответила и отвернулась. Вообще, я заметил, что поведение мамы изменилось, когда мы зашли в лебеду. Теперь стало понятно, что это был элементарный страх. Страх передался мне. И, не владея собой, бросился на шею к маме и в голос зарыдал.Вдоволь наплакавшись, решили, что слезами горю не поможешь и надо выбираться отсюда. Из ресурсов мы имели перочинный нож, палку, немного сил и мамину подвернутую ногу. Она немного прихрамывала, но идти могла. Основная проблема заключалась в определении направления движения. Вторую попытку поднять меня над зарослями решили не делать. Уже порядком стемнело, и мы просто шли по прямой, в надежде выйти куда-нибудь.В этот раз нам повезло - через некоторое время стали попадаться стволы деревьев. Лебеда стала пониже, но не кончалась. Вдруг я увидел прогал, и кинулся в него с радостным криком. Однако, выбежав из лебеды, увидел, что дальше дороги нет. Я стоял на краю Бучила.Вскоре ко мне подошла мать и остановилась в недоумении. Преодолев лебеду и перелесок, мы должны были выйти на дорогу от Раденок. Мимо мы не могли пройти никак. Почувствовав, как ужас поднимает мне волосы на затылке, я попятился назад и уткнулся спиной в дерево. Невозможно объяснить, как мы здесь оказались. Взяв маму за руку, я увлек её обратно, в заросли лебеды.Вернувшись на десяток метров, мы остановились, посовещались и решили идти по диагонали, от изначального маршрута. Вскоре появился тот же прогал, и мы снова оказались на берегу оврага. Этому не было никакого логического объяснения, уходя от Бучила - к Бучилу и возвращались. Мама взяла меня за плечо и сказала:- Ничего, мы сейчас пойдем назад! Не унывай, сынок!На сей раз я и не думал унывать. Мной овладело странное чувство спокойствия и безразличности. Мама повела туда, откуда пришли. По нашим же следам. На этот раз обошлось без приключений. Вскоре мы нашли место, где мама оступилась и упала.- Денис, давай я тебя подниму, а иначе и в правду, не выберемся.- Мам, а как же твоя нога?- Постою на другой, а ты быстро смотри и слезай.Не мешкая, залез к маме на плечи и глянул поверх верхушек растений. На небо вышла луна и помогала ориентироваться. Мы находились в паре десятков метров от картофельного поля.- Скорее туда!Указал направление и начал с остервенением продираться сквозь заросли. Ломая и приминая стебли растений, как большой зверь. Через минуту, мы буквально выкатились на картофельное поле.Когда наконец-то оказались на просторе, и чувство опасности отступило, на нас навалилась усталость и сильный голод. Сколько времени мы провели в лебеде, точно сказать не могу. Думаю, не меньше двух часов. А еще предстояло идти метров пятьсот через поле, к дороге, поперек пашни. Затем, выйдя на дорогу, ещё пару километров по ней до села. Но морально стало куда легче.Кое-как преодолев поле, мы остановились и присели передохнуть возле дороги. Нас осветили фары проезжающей машины. Водитель остановился и приоткрыл дверь.- Эй, колхозные! За картошкой что ли ходили?Со смехом спросил он. И хотел ещё что-то добавить, но внимательнее рассмотрев нас, понизил голос и сказал:- Помощь нужна какая? Если довезти, то довезу.Грязные, заплаканные, обессиленные и жутко голодные мы залезли на заднее сиденье. Мама сказала куда ехать, а я, прислонившись к стеклу, начал клевать носом.Через несколько дней мне довелось проходить по дороге на Раденки с парой местных ребят. Задержавшись, я быстро оглядел окрестности и недалеко зашёл в перелесок. Лебеда заканчивалась, немного зайдя в него. Перелесок был справа от дороги, а Бучил - слева. Не найдя никаких аномалий, остановился в задумчивости. Так и осталась неразрешённой загадка, каким же образом мы с мамой вышли на край Бучила, не пересекая дороги.***Лето 2003. Эта история не имеет отношения к Бучилу и произошла в других местах. Но близка по духу и необъяснимости.Как-то раз я был на даче у девушки, с которой встречался в то время. Дача располагалась на восточной границе Мещёрских болот. Эта местность была лесистой и довольно топкой. Лес начинался прямо за забором участка, и мы любили там гулять.В тот раз на прогулку вышли с утра. Солнце уже успело разогреть и без того теплый воздух. Комары попрятались в тень деревьев и почти не досаждали. Дорога, пролегающая между болотных кочек, была нахоженной, и мы почти не пользовались палками. Они были необходимы в топких местах. Почва под ногами проминалась, будто идешь по слою ваты, но не проваливалась. Сквозь листву неплотно стоящих деревьев проникало много света. Птицы пели в ветвях. А на солнечных участках, то тут, то там стрекотали кузнечики.Мы бродили довольно долго и бесцельно - просто наслаждались природой и обществом друг друга. Я знал эти места довольно плохо, а Маша, наоборот, была местной, и на ней лежала роль проводника. Дойдя до развилки дороги, я замедлился. Развилка огибала очень живописный пень. Огромный, зеленый, с причудливо изогнутыми корнями. Такие обычно описывают в сказках про лешего. Подойдя к нему, я спросил:- А что это за пень?- Ну, дерево было. Упало давно уже, а пень остался.- А там что?Я указал в сторону тропинки, теряющейся среди болотных кочек.- Местные туда не ходят. Я один раз пошла, чуть не утонула. Нехорошее место.- Пойдем, сходим?- Нет. Пойдем домой, как раз пообедаем и займемся чем-нибудь.Маша быстро приблизилась, прильнула ко мне, чмокнула в губы, и не давая опомнится, отпрыгнула назад и игриво улыбаясь. От её внезапных прикосновений, по телу прошла приятная дрожь, а на губах остался лёгкий вкус малины.- Пойдем скорее!- Ну, нет! Меня так просто не отвлечь, пройдем немного по тропинке, потом обедать и…- Так не пойдёт! Я обижусь!Она демонстративно надула губки и отвернулась. Захотелось обнять её сзади и подхватить на руки, но я сдержал порыв. Проклятая тропинка не давала мне покоя. Хотелось пойти и посмотреть, что же там за место такое.- Если не хочешь идти, то я один сгоняю. Подожди здесь.Маша повернулась, на её лице была нешуточная тревога. Она медленно подошла и взяла мои руки, склонила голову мне на грудь и тихо сказала:- Я не хочу тебя потерять!Эту фразу можно было принять за очередную манипуляцию, на которые она была мастерица. Но, прозвучало как-то чересчур серьезно. Мне стало не по себе... Я аккуратно приподнял её подбородок и посмотрел в голубые глаза.- Эй! Со мной ничего не случится. Правда! Иди домой. Я знаю, как отсюда дойти до дачи. Ты ещё не успеешь сесть за стол, как я вернусь.- Уверен?- Конечно!Маша, не говоря не слова, вывернулась из моих объятий и ушла не оглядываясь. Немного удивился такому странному поведению и пожал плечами. Затем я уставился на пень. Интересный всё же экземпляр. И далась мне эта тропинка… Но теперь уже придётся пройтись по ней. Настроение как-то сразу упало.Чем дальше я шёл, тем более мрачнел. В голову лезли всякие мысли о колдунах, леших и русалках. Пейзаж вокруг был типичный – мох, кочки, редколесье и прочие атрибуты данной местности. Даже странных пней или деревьев не попадалось. Пройдя метров шестьсот-семьсот от развилки, я присел на упавшее дерево и закурил. Механические наручные часы показывали без пяти два. Передо мной был участок, залитый водой. В нем плавали большие листья водных растений, и носились водомерки.Вообще, воды вокруг стало побольше, а деревья стали попадаться реже. Тропинка, по которой я шёл, была сухой и, уверенно огибая болотные лужи, уходила вдаль. Но, решив, что дальше не пойду, устроился поудобнее на стволе дерева. Солнышко припекало, и я снял футболку, положил её на голову. Посидев ещё немного, покурив и покидав мелкие веточки в лужи, подумал, что пора возвращаться домой. Когда я взял в руки палку, глянул на часы.Стрелки показывали без двадцати три по полудни. Надо сказать, что всегда любил эти часы за надежность и исключительную точность.Дойдя до развилки с пнем, отметил, что заметно потемнело, как будто небо закрыло грозовыми тучами. В животе заурчало, и я вдруг понял, что чертовски голоден. При мыслях об обеде ноги сами ускорили шаг. Я уже практически бежал по дороге, когда увидел светящиеся окна нашего дома. Рядом с ним стояло несколько человек, и они что-то активно обсуждали. Немного замедлившись, разглядел среди людей Машу и направился к ней. В лесу, тем временем, стало совсем темно. Маша, увидев меня, сорвалась с места. Преодолев расстояние между нами всего в несколько прыжков, она с ходу ударила меня в грудь, припечатав к дереву, и начала хлестать по щекам.- Гад! Сволочь! Как ты мог?!- Что? Что случилось-то?- Убью, гад!Я резко взял её за плечи и несколько раз тряхнул. Она разрыдалась, руки бессильно повисли.- Где ты был?- Как где? На болоте. Прошелся по той тропинке.- Не было там тебя! Мы смотрели!Замечаю, как оставшийся народ подтягивается к нам и обступает полукругом.- А-а, сам нашёлся! Ну, и где шлялся? Девка-то вся извелась!Вопросы и укоры посыпались на меня со всех сторон. Не в силах им всем ответить, я взял Машу за талию и пошёл напролом, через народ.Уже дома выяснилось, что я отсутствовал больше восьми часов. На часах уже было почти одиннадцать вечера. А мои наручные часы показывали без семи минут четыре. Как могло произойти, что я провел на болоте столько времени и не заметил, даже если часы сбились. К тому же, постоянно светило солнце. На обратной дороге я нигде не останавливался. Ну и самое необъяснимое – люди ходили меня искать, по той же самой тропинке. Разминутся мы не могли. А уйти в другую сторону невозможно – топь мешает. Разумного ответа я не знаю до сих пор. Часы, кстати, никогда больше не сбоили.***Июнь 2017 – Бучил, вместо эпилога.Я решил показать своей будущей жене Елене места, где рос. И где не был, без малого, двадцать лет. Мы выкроили выходные и поехали на пару дней в село Остров. Остановились там у знакомых, и планировали провести всё время в прогулках по окрестностям.Я много рассказывал, предавался воспоминаниям, отмечал изменения ландшафта и сравнивал с былым. Гуляя и фотографируя, мы незаметно зашли в Двуречки и пошли по дороге на Раденки. Посмотрев в сторону Бучила, понял, что не говорил о нём ни слова. У меня возникла идея, сперва показать овраг, а потом рассказать пару историй про него.- Лена, пойдём, что покажу!Мы свернули с дороги, и тут она встала, как вкопанная.- Я туда не пойду!- Ты чего? Что случилось?- Там место плохое! Я дальше не пойду!- Да, ладно тебе…Я потянул её за руки, но не смог сдвинуть с места. Её лицо побледнело, губы сжались. Глаза смотрели с ненавистью, но не меня, а в сторону оврага. Попробовал смягчить ситуацию и приобнять девушку. Но она нервно дернула плечами и попятилась.- Ладно. Не хочешь идти – не ходи, но дай мне фотик.- И ты бы не ходил туда…Забираю у неё фотоаппарат, подхожу к краю, делаю несколько снимков, и, не смотря их, возвращаюсь на дорогу. Возвращаю фотоаппарат и интересуюсь:- Что ты знаешь про Бучил?- Про что?- Про этот овраг.- Ничего. Он называется Бучил? Я ничего не знаю.Убедившись в её искренности, рассказываю кое-что из богатой биографии этого места. Выслушав, Лена сказала:- Хорошо, что я туда не пошла!Вечером, лежа в постели, я не раз прокручивал в голове этот эпизод. Надо сказать, что Елена мистикой никогда не увлекалась. В дальнейшем выяснилось, что она от природы довольна чувствительна к разного рода энергетикам. Фотографии Бучила, кстати, не получились.

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