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Истории из жизни / Сны

Видение космоса

Это мог быть полусон. А мог и не быть. Я просто сидел за компом. Зашел в гуглкарты. Захотел погулять по моделям планет. Крутил их глобусы, рассматривал поверхности. Я не помню, в какой момент произошел переход в то пространство. Но я помню, что я сидел за ноутбуком, на диване. Ровно так же, как пишу этот текст.

Я обнаружил себя в совершенно невероятном положении. Вокруг было буйство цветов с преобладанием желтого. Планеты были окрашены в фиолетовый, желтый, красный, оранжевый, зеленый. Да господи, в какой угодно цвет. На них были пятна, которые, вероятно, должны были быть облаками. И у них были надписи. Всякие научные наименования, буквы и цифры. Я ничего не запомнил. Но я шел дальше и дальше. И попал в совсем уж невиданные дали. Там, вроде, преобладал светло-серый с облачными пятнами красно-коричневого. Но никаких планет не было. Я словно плавал в космическом море. И я подумал, что если и дальше буду так листать карту, это будет продолжаться до бесконечности. Я встал и налил себе чай. И больше никогда не видел такой функции в гугле.

Предваряя комментарии о моем сумасшествии, алкоголизме и привязанности к различным веселым веществам, отвечу: галлюцинаций у меня никогда не было, таких ярких и необычных точно. Для алкоголизма я слишком хилый, быстро зачахну. О различных наркотиках и говорить нечего. Но моя память делает удивительные вещи. Она перемешивает события и воспоминания. Это мог быть сон, принятый мною, по прошествии времени, за чистую монету.

Но я отчетливо помню, как встал, пошел и налил себе чай. Я почему-то уверен, что это был не сон. Но что?

Сегодня, 09:56 by Gratia MayorПросмотров: 370Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Сон бред видение космос иные миры воспоминания авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 10:21
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 6 281
Очень интересно, сон наяву +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 10:43
0
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Публикаций: 20
Комментариев: 2 351
Может, это был "No man sky", а не гугл?
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#3 написал: Gratia Mayor
Сегодня, 11:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 33
Цитата: serg-kil-inc
Может, это был "No man sky", а не гугл?


No Man's Sky на безбрежный космический океан не способен
Зарегистрирован: 16.06.2019
#4 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 497
астрал может быть
Зарегистрирован: 20.06.2017
#5 написал: Serge71
Сегодня, 14:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 24
Gratia Mayor,
в какой-то форме это переживают очень многие люди. Явление довольно распространенное, коль скоро его описал даже Герберт Уэлс в своем романе "Бэлпингтон Блэпский" в третьей главе ("Юность"), в третьем подглавке ("Ощущение присутствия"), начиная с шестого абзаца, открывающегося словами "И вот как-то раз летом, на исходе дня...", и, в принципе, до конца подглавка.
Среди множества предположений о природе и значении этого явления довольно интересно мнение о том, что таким образом наша природа напоминает нам об ограниченности и ущербности нашего сознания ("ложного ума", как говорят китайские последователи эзотерических практик), давая шанс исправить положение. Но, как правило, никто не пытается хоть что-то изменить в себе, в лучшем случае, подобно герою упомянутого выше романа, придут на место, где словили это странное состояние и тупо ждут, когда их снова "торкнет".
Зарегистрирован: 23.11.2022
#6 написал: Gratia Mayor
Сегодня, 14:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 33
Цитата: Serge71
Gratia Mayor,
в какой-то форме это переживают очень многие люди. Явление довольно распространенное, коль скоро его описал даже Герберт Уэлс в своем романе "Бэлпингтон Блэпский" в третьей главе ("Юность"), в третьем подглавке ("Ощущение присутствия"), начиная с шестого абзаца, открывающегося словами "И вот как-то раз летом, на исходе дня...", и, в принципе, до конца подглавка.
Среди множества предположений о природе и значении этого явления довольно интересно мнение о том, что таким образом наша природа напоминает нам об ограниченности и ущербности нашего сознания ("ложного ума", как говорят китайские последователи эзотерических практик), давая шанс исправить положение. Но, как правило, никто не пытается хоть что-то изменить в себе, в лучшем случае, подобно герою упомянутого выше романа, придут на место, где словили это странное состояние и тупо ждут, когда их снова "торкнет".


Этот роман не читал. Но нечто похожее обнаружил у Олафа Степлдона в романе "Создатель звезд". Когда герой просто сидит на траве возле дома и внезапно уносится в космос. Только я переход вообще не заметил.
Зарегистрирован: 16.06.2019
#7 написал: Serge71
Сегодня, 16:20
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 24
Цитата: Gratia Mayor
Цитата: Serge71
Gratia Mayor,
в какой-то форме это переживают очень многие люди. Явление довольно распространенное, коль скоро его описал даже Герберт Уэлс в своем романе "Бэлпингтон Блэпский" в третьей главе ("Юность"), в третьем подглавке ("Ощущение присутствия"), начиная с шестого абзаца, открывающегося словами "И вот как-то раз летом, на исходе дня...", и, в принципе, до конца подглавка.
Среди множества предположений о природе и значении этого явления довольно интересно мнение о том, что таким образом наша природа напоминает нам об ограниченности и ущербности нашего сознания ("ложного ума", как говорят китайские последователи эзотерических практик), давая шанс исправить положение. Но, как правило, никто не пытается хоть что-то изменить в себе, в лучшем случае, подобно герою упомянутого выше романа, придут на место, где словили это странное состояние и тупо ждут, когда их снова "торкнет".


Этот роман не читал. Но нечто похожее обнаружил у Олафа Степлдона в романе "Создатель звезд". Когда герой просто сидит на траве возле дома и внезапно уносится в космос. Только я переход вообще не заметил.


А этот я не читал!)))
По Уэлсу:
вот здесь можно почитать: https://500book.ru/books/proza/klassicheskaja-proza/page-14-138353-gerbert-uell
s-belpington-blepskii.html (ну хоть с третьего абзаца);
вот здесь можно скачать: https://booksprime.ru/books/sobranie-sochineniy-v-15-tomah-tom-5/#dnld-block
Переводы разные (у меня на бумаге - третий вариант), прикольно сравнивать, как по-разному можно интерпретировать один и тот же английский оригинал. А что уж тогда говорить про состояние, которое в принципе одно на всех, но каждый его воспринимает по-своему, даже один и тот же человек в разные периоды своей жизни.
Зарегистрирован: 23.11.2022
#8 написал: Talisha
Сегодня, 20:20
+1
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Репутация: (2167|0)
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Комментариев: 5 625
Подключение через компьютерую инфрмационную сеть к глобальной космической! heart_eyes
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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