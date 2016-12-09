Видение космоса

Gratia Mayor Просмотров: 370 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 09:56 by

Это мог быть полусон. А мог и не быть. Я просто сидел за компом. Зашел в гуглкарты. Захотел погулять по моделям планет. Крутил их глобусы, рассматривал поверхности. Я не помню, в какой момент произошел переход в то пространство. Но я помню, что я сидел за ноутбуком, на диване. Ровно так же, как пишу этот текст.Я обнаружил себя в совершенно невероятном положении. Вокруг было буйство цветов с преобладанием желтого. Планеты были окрашены в фиолетовый, желтый, красный, оранжевый, зеленый. Да господи, в какой угодно цвет. На них были пятна, которые, вероятно, должны были быть облаками. И у них были надписи. Всякие научные наименования, буквы и цифры. Я ничего не запомнил. Но я шел дальше и дальше. И попал в совсем уж невиданные дали. Там, вроде, преобладал светло-серый с облачными пятнами красно-коричневого. Но никаких планет не было. Я словно плавал в космическом море. И я подумал, что если и дальше буду так листать карту, это будет продолжаться до бесконечности. Я встал и налил себе чай. И больше никогда не видел такой функции в гугле.Предваряя комментарии о моем сумасшествии, алкоголизме и привязанности к различным веселым веществам, отвечу: галлюцинаций у меня никогда не было, таких ярких и необычных точно. Для алкоголизма я слишком хилый, быстро зачахну. О различных наркотиках и говорить нечего. Но моя память делает удивительные вещи. Она перемешивает события и воспоминания. Это мог быть сон, принятый мною, по прошествии времени, за чистую монету.Но я отчетливо помню, как встал, пошел и налил себе чай. Я почему-то уверен, что это был не сон. Но что?

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