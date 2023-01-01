Истории про кладбище

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

No name45 Просмотров: 51 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:08 by

Я живу в селе городского типа. Недалеко от моего дома находится малое кладбище (малое оно потому, что есть кладбище больше, но оно за горой). Всегда, когда еду или иду на учёбу, мимо этого кладбища прохожу. Вот так было и в ту пару раз.Это было года 4 назад, когда я возвращалась поздно вечером домой с учебы. Проходя мимо кладбища, я заметила странную фигуру, которая стояла на коленях у могилы, держа в руках свечку. А рядом с этой фигурой женщина стоит с зонтиком, в коротком платье (на минуточку, это была суровая зима). Я подумала, что мне не стоит лезть туда и спрашивать что-либо, поэтому просто ушла. На следующий день на кладбище было найдено тело мужчины рядом с могилой жены. Только вот нашли его в странном положении. Мужчина сидел на коленях, держа свечку. Да, это была именно та фигура, которую я видела.Узнав немного о семье этого мужчины, я узнала, что его жена умерла при родах вместе с ребёнком. Женщина она была хорошая, красивая и добрая. Как её бабки описали: "Прям девочка-девочка. В юбочках и платишках. Все время пахло от неё цветами, а глаза, будто два изумруда так блестели!". Любила эта женщина зонтики разные, говорила, что от солнца защитит и от дождя в непогоду. И тогда пазл сложился. Мне было жутко осознавать тот факт, что по факту я видела призрака рядом с трупом. Но странности на этом не закончились.Вторая история. 3 года назад. У моей знакомой умерла бабушка, которая очень любила мою знакомую (назовем её Кристина). Кристина очень болезненно отнеслась к этой новости, и почти месяц я её не видела. Живёт она достаточно близко к кладбищу, где и была похоронена её бабушка.Поздним вечером я снова шла с учебы, но уже не одна, а со знакомой. Когда мы подошли к развилке, мы с подругой заметили силуэт женщины возле ворот дома Кристины. Моя подруга сразу поняла, что это умершая бабушка Кристины. Она видела её, поэтому смогла отличить. Силуэт просто стоял, не двигался от слова вообще. Я понимала, что мне нужно идти в ту сторону, но было очень страшно. Поэтому я попросила подругу позвонить мне, чтобы мне было спокойнее идти.Когда мы разошлись, и я пошла в сторону дома Кристины, силуэт все так же не двигался. (Для справки скажу, что если бы это был человек, то он бы не успел никуда сбежать, видя то, что к нему приближаются. Так как возле дома Кристины на ближайшие 300 метров все было застроено домами). Уже подходя к дому Кристины, я заметила, что силуэт. прозрачный? То есть как бы объяснить. Я видела сквозь силуэт дерево, которое было рядом. От этого стало жутко, но я была близко. Когда я уже почти подошла, непонятно откуда выехала машина и на секунду ослепила меня. Когда я открыла глаза, то силуэта уже не было. Как я и говорила в справке, там было бы некуда бежать. Тем более я также заметила, что силуэт и правда похож на старую и пожилую женщину. Когда я сказала подруге об этом, она мне проговорила по телефону, что её машина не ослепила, поэтому она смотрела на силуэт, не сводя глаз. Он просто пропал за секунду. Не было никаких действий.Мы после этого не говорили об этом Кристине, так как ей тяжело давалась эта тема.Третья история. Около 11 лет назад.Я тогда была ещё совсем ребёнком, и меня потащили на похороны друга моей семьи. Меня, как ребёнка оставили в машине под присмотром моей сестры. Но ей было не интересно смотреть за мной, поэтому она ушла гулять с подругами, не сказав родителям.Когда я поняла, что одна, мне стало грустно и мне хотелось плакать. Но неожиданно у двери появился тот самый друг семьи. Я открыла ему дверь. Он улыбнулся мне и сказал: Друг семьи: Чего одна сидишь, малышка? Оставили тебя, да? Ну ничего, я тут посмотрю за тобой в последний раз. Я: Хорошо! А почему в последний? Вы куда-то уходите? Друг семьи: Да, мне нужно будет пойти отдыхать в лучшее место. Ну ладно! Во что играешь? Давай вместе поиграем.И так мы играли вместе с ним почти все время похорон. Он все время говорил, что я ему как дочка. Проговаривал, что даже родную дочь так не любит, как меня. Это было правдой. Друг семьи поругался со своей родной дочерью, которая не позвала его на свою свадьбу, не рассказала о беременности и прятала какое-то время внука. Его это сильно злило, и они поругались, не общаясь около 4 лет. Поэтому все это время он уделял мне, прося родителей оставлять меня у него чаще.В какой-то момент он замолчал, а потом улыбнулся и сказал, что ему пора. Мы попрощались, и он ушёл. А я продолжила играть с куклами. Когда ко мне подошли родители и спросили, с кем я все это время сидела, я сказала, что за мной следил дядя Серёжа (так звали друга семьи). И именно после этих слов родители побледнели и сказали, что дядя Серёжа умер и мы сейчас на его похоронах. Но они знали, что маленький ребенок не мог этого выдумать, поэтому позвали нашу знакомую бабку - гадалку. Она посмотрела на меня и сказала, что дядя Серёжа и правда присмотрел за мной. Если точнее выразиться: "Серёжа и правда приглядывал за этим дитём. Уж больно он её любил, что не смог вот так оставить её, не попрощавшись лично. Да и странно, что он её с собой не забрал.". Когда все услышали о том, что ко мне дядя Серёжа приходил, да приглядывал за мной, стали задавать мне разные вопросы. Что-то по типу "а он что-нибудь обо мне говорил?" Или же "о Боже, ты слышала что-нибудь по поводу наследства?". Но так как я была ребёнком, я просто промолчал, не дав им ответ.Это пока что все истории, которые я помню. Они происходили в реальности. И это точно не сон.

Ключевые слова: Кладбище фигура призрак авторская история

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