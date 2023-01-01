А изо рта у меня высыпаются зубы, прямо в раковину

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

miss Mystique Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:57 by

1-4: https://4stor.ru/histori-for-life/116837-spasibo-tomu-kto-shurshal.html#5Мне 8 лет.Снится неприятный сон, что я стою в ванной комнате, перед зеркалом. А изо рта у меня высыпаются зубы, прямо в раковину. Сыпятся буквально горстями.Просыпаюсь, бегу к бабушке, рассказываю.Бабуля с напряженным лицом спрашивает, была ли кровь. Объясняю, что крови не было совершенно точно. Бабуля расстраивается сильнее, объясняет, что к смерти близкого, кровного родственника (если бы была кровь, то просто к болезни). За два месяца дедушка сгорел от рака.#6Дедушка уже был в больнице, а я, честно говоря, мало что понимала, занималась своими детскими делами. Снится сон, что стою в каком-то помещении, и мне скучно до жути, стою, пялюсь на какой-то квадратик голубого цвета с каким-то желтым рисунком. Вот и весь сон. На след день по каким-то причинам маме пришлось взять меня с собой к дедушке в больницу. Ну и кадр: стоим в аптеке, мама заказывает тонну лекарств (тут пояснение, город у нас маленький да и время такое было, в больнице не то, чтобы были все необходимые лекарства, так что врачи, обычно, составляли список, а родственники по нему закупались и приносили врачам). Собственно, мама заказывает лекарства, а я стою и смотрю на детские салфетки, голубые, с желтым солнцем. Мне скучно.#7Все звали бабушку Елизаветой, но, на самом деле, она была Лидой.Дедушка к тому времени нас уже покинул. Снится мне сон, как фильм, когда смотришь со стороны. Заходит дедушка к бабуле в комнату, бабушка у меня была математиком и, как всегда, что-то решала на коленках. Заходит и объясняет: «Лида, я должен остался, надо бы товарищу отдать». Бабуля понимающе кивает, сон заканчивается.Я, конечно же, сон рассказываю, только вот товарищей-то дедушкиных я мелкая не знаю ни в лицо, ни по именам. Но и не пришлось. Товарищ объявился сам дня через два, долг дедушкин мы ему вернули.#8У нас в семье у всех, т.е. вообще всех парные дни Рождения. У меня в 1 день с бабушкой, у мамы - с ее тетей, и тд. Нет смысла пытаться перечислить. Но суть одна: будто бы других дат просто не существует. И тут рождается племянник, называют Тимуром, и, ну надо же - новая дата. 8е августа.Хотите посмеяться? Два года назад я познакомилась с молодым человеком и полюбила его. Его зовут Тимур, и родился он 8 августа. И что-то мне подсказывает, что мы останемся вместе надолго.

Ключевые слова: Сон зубы родственник авторская история

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