А изо рта у меня высыпаются зубы, прямо в раковину1-4: https://4stor.ru/histori-for-life/116837-spasibo-tomu-kto-shurshal.html
#5
Мне 8 лет.
Снится неприятный сон, что я стою в ванной комнате, перед зеркалом. А изо рта у меня высыпаются зубы, прямо в раковину. Сыпятся буквально горстями.
Просыпаюсь, бегу к бабушке, рассказываю.
Бабуля с напряженным лицом спрашивает, была ли кровь. Объясняю, что крови не было совершенно точно. Бабуля расстраивается сильнее, объясняет, что к смерти близкого, кровного родственника (если бы была кровь, то просто к болезни). За два месяца дедушка сгорел от рака.
#6
Дедушка уже был в больнице, а я, честно говоря, мало что понимала, занималась своими детскими делами. Снится сон, что стою в каком-то помещении, и мне скучно до жути, стою, пялюсь на какой-то квадратик голубого цвета с каким-то желтым рисунком. Вот и весь сон. На след день по каким-то причинам маме пришлось взять меня с собой к дедушке в больницу. Ну и кадр: стоим в аптеке, мама заказывает тонну лекарств (тут пояснение, город у нас маленький да и время такое было, в больнице не то, чтобы были все необходимые лекарства, так что врачи, обычно, составляли список, а родственники по нему закупались и приносили врачам). Собственно, мама заказывает лекарства, а я стою и смотрю на детские салфетки, голубые, с желтым солнцем. Мне скучно.
#7
Все звали бабушку Елизаветой, но, на самом деле, она была Лидой.
Дедушка к тому времени нас уже покинул. Снится мне сон, как фильм, когда смотришь со стороны. Заходит дедушка к бабуле в комнату, бабушка у меня была математиком и, как всегда, что-то решала на коленках. Заходит и объясняет: «Лида, я должен остался, надо бы товарищу отдать». Бабуля понимающе кивает, сон заканчивается.
Я, конечно же, сон рассказываю, только вот товарищей-то дедушкиных я мелкая не знаю ни в лицо, ни по именам. Но и не пришлось. Товарищ объявился сам дня через два, долг дедушкин мы ему вернули.
#8
У нас в семье у всех, т.е. вообще всех парные дни Рождения. У меня в 1 день с бабушкой, у мамы - с ее тетей, и тд. Нет смысла пытаться перечислить. Но суть одна: будто бы других дат просто не существует. И тут рождается племянник, называют Тимуром, и, ну надо же - новая дата. 8е августа.
Хотите посмеяться? Два года назад я познакомилась с молодым человеком и полюбила его. Его зовут Тимур, и родился он 8 августа. И что-то мне подсказывает, что мы останемся вместе надолго.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:57 by miss MystiqueПросмотров: 31Комментарии: 0
Ключевые слова: Сон зубы родственник авторская история