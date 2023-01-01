Страшный сон морального урода. Первая часть.

Serge71 Просмотров: 229 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 12:55 by

Помнит ли кто-нибудь из уважаемых читателей, как он в раннем детстве рисовал «каля-маля», или «бяку-закаляку кусачую», или хотя бы видел, как это делают дети трех-четырех лет? Берется темный карандаш (черный или серый, реже – темно-коричневый), и движениями туда-сюда рисуется множество очень острых зигзагов. Направление движения время от времени меняется, в результате получается темное круглое или овальное пятно, ощетинившееся во все стороны колючками, как дикобраз. Именно так на старом, тридцатых годов прошлого века, издании стихотворений Корнея Чуковского, изображена эта самая «Бяка-Закаляка кусачая» как иллюстрация к стихотворению «Закаляка». Я смотрел другие, более поздние попытки иллюстрировать это стихотворение, они абсолютно бездарны: драконы какие-то, монстры иностранные…, – все из набора для детей старше пяти лет. А настоящая закаляка, понятная каждому русскому ребенку трех-четырех лет, - такое вот колюче-мохнатое пятно, только с высовывающимися из колючего меха длинными тонкими ручками, короткими и тоже тонкими ножками, носом-картошечкой, большой зубастой пастью и полукруглыми белыми глазами с черными зрачками. Короче – такое страшное существо, которое сразу вам нарисует любой малыш, только попросите его изобразить именно бяку-закаляку.К чему такое словоблудное вступление? Во-первых, я – молчун. А молчун, если вдруг, не дай бог, решит разговориться, превращается в самого неукротимого болтуна. Во-вторых, образ бяки-закаляки, такого, каким его видят именно малые дети до пяти лет, странно совпал с интересным явлением, о котором и пойдет речь ниже.Итак, я – трехлетний ребенок, живущий в частном доме на две семьи с общей кухней, с паровым отоплением. Наша половина – две спальные комнаты, расположенные рядом и выходящие дверями в большую комнату – зал. В дальней (от входа в зал) спальне – моя кровать и кровать родителей. В середине зала – большой раскладной стол. На нем мой прадед до революции портняжничал. На дальней стене, между двумя окнами, – двухметровое зеркало на черной деревянной подставке (почти точно напротив входа в зал) и в правом углу (моя спальня – слева), – большой старинный письменный стол на двух массивных тумбах с выдвижными ящиками за дополнительными узорными дверцами. За этим столом, по семейным сказкам, жил «дюдюка».На противостоящей спальням стене – тоже два окна. Под тем окном, что рядом с письменным столом, стояла старинная швейная машинка «Зингер» с ножным приводом, далее – буфет со стеклянными дверцами в верхней части (аккурат напротив раздвижного стола). Далее следовало второе окно и от него до третьей стены – черный рояль («бейкер» что ли какой-то, не помню точно: там надпись была золотыми готическими буквами на немецком). От рояля по третьей стене – шкаф-гардероб, собственно, входная дверь из коридора в зал, за ней – этажерка в углу. Вот мы вернулись к первой стене. В ней, недалеко от этажерки, – вход в первую спальню, потом – выложенный кафелем простенок (за этим простенком – большая печь, отапливающая паровой котел на чердаке, топилась из первой спальни), дальше – вход в мою спальню. Ну, теперь сцена развивавшихся событий описана полностью.Вижу во сне, как выхожу из своей спальни в залитый солнцем зал (сторона напротив спален – южная). Возле рояля стоит бабушка и разговаривает с одним дядькой и двумя тетками – нашими соседями по переулку. На меня не обращают внимания. А из-за письменного стола, из темной щели между этим столом и южной стеной, выходит незнакомое мне существо. Ростом оно мне, обычному трехлетнему ребенку, до груди, поэтому я его не испугался ни капельки, а с интересом смотрел, как оно ко мне приближается. Вот оно-то и выглядело, как та самая «бяка-закаляка» на иллюстрации тридцатых годов. Только рта у него не было видно, носа – тоже. И было оно не колючее, а мягкое, меховое. Серый мех торчал во все стороны, некоторые остины действительно напоминали по виду колючки, но были мягкими, а про шелковистую подпушку и говорить нечего. Ножки под шерстью не было видно, только при особо длинных шажках высовывались носки ступней, странные, без пальцев, как будто обутые. Глаза, в отличие от рисунка, были не полукруглые, а круглые, белые с черными зрачками, совсем без радужки.Когда оно подошло, я понял, что оно зло на меня, злость собиралась возле его глаз и словно «шипела» (мне это вспомнилось, когда я, много лет спустя, читал у Кастанеды, как в его сновидении какие-то существа или предметы, не помню точно, исчезали с легким шипением). Ручки у него были длинные и тонкие, такие слабые на вид, что я все еще не боялся. И тут оно схватило меня тонкой ручкой за шиворот и повалило на пол, на спину. Я почувствовал, что оно обладает большой силой. Существо потащило меня волоком по полу в сторону письменного стола, и я понял, что оно хочет меня утащить к себе, в темноту за письменным столом. В три года еще нет четкого представления о том, что большой я не пролезу в тонкую щель между столом и стеной. Я чувствовал, что оно меня утащит в темноту, и мне стало страшно. Я посмотрел на людей, но бабушка с гостями продолжали увлеченно разговаривать (о, эти скучные и непонятные разговоры взрослых!..) не замечая происходящего. Я закричал, пытаясь привлечь их внимание, но они словно не слышали меня. Видимо, крик все-таки мог их привлечь, потому что существо остановилось, прекратило меня волочь взяло меня за голову и стало бить затылком о пол. Если кто помнит, удары головой обо что-то в детстве очень болезненны. У маленького ребенка нет еще дополнительной защиты мозга от сотрясений, и при ударе малыш до шести-восьми лет чувствует боль и сотрясение всем мозгом, даже в глазах отдается. Я перестал орать. Существо потащило меня дальше. Я снова закричал, оно опять остановилось и стало меня бить затылком о пол. Мне не то что страшно стало, – я просто впал в панику. Я снова замолчал, и оно снова меня поволокло. Я заорал в третий раз, и когда оно в третий раз остановилось и принялось меня бить головой, я проснулся на полу возле кровати, с которой я упал. Отец и мать уже вскочили и поднимали меня. Наскоро утешенный и убаюканный, я заснул.На следующий день на голове слева, где-то над ухом, у меня увидели седое пятно. Оно держалось до совершеннолетия, постепенно становясь из чисто белого соломенным, потом еще более темным и к двадцати - двадцати пяти исчезло совершенно.

Ключевые слова: Страшный сон кошмар детства гном каляка-маляка стол авторская история

Другие, подобные истории: