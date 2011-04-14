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Истории из жизни

Спасибо тому, кто шуршал

Знаете, даже немного обидно: мистика в моей жизни находится на таком бытовом уровне, что рассказывать стыдно. Но давайте попробуем. Буду рада Вашим комментам.

#1
Прихожу как-то на новую работу, почти никого не знаю. Стою на кухне, задумалась, смотрю на кулер с водой. Тут он пузырьки пустил, а у меня мысль в голове повторяется «умрет сегодня коллега»: сейчас здесь стоит, попрощаться пришел с кем-то. Не испытываю абсолютно никаких эмоций, просто голый факт. Надо сказать, что я аналитик и в жизни, и по работе. И мозг у меня успевает сориентироваться, что он еще жив (чувствую так), но, видимо, телом не владеет, раз может себе позволить расхаживать средь белого дня по офису, да не в теле.
Быстро переключаюсь на что-то другое и вот я уже забыла об этих странных и душных мыслях.
Через пару дней весь офис обсуждает, что какой-то Серега в Больнице умер два дня назад, в коме, не приходя в себя. Мы не были знакомы.

#2
Мне 4 года, мы с мамой недавно вернулись в Россию, отчим остался в другой стране. На меня навалилась такая жуткая тоска и боль и не отпускает. Маленькая, плачу и пытаюсь объяснить маме, что кому-то очень плохо. Только это и повторяю. Спустя 20 лет помню это четкое ощущение тоски и безысходности, когда ничего не можешь сделать, не можешь защитить. Так проходит почти 3е суток. С какой-то момент меня резко отпускает, я засыпаю у мамы на руках совершенно спокойно и расслабленно. Позже мама рассказала, что звонила мама отчима. Рассказала, что отчима ограбили и жестоко избили, эти три дня он лежал в коме и не приходил в себя. Его мама боялась нам звонить. Позвонила, только когда отчим пришел в себя и стало ясно, что выживет.

#3
Есть у нас с матерью обязательство. Так сложилось. Раз в год мы едем на два кладбища в Пензеской обл, где похоронена линия бабули и дедули и читаем там ряд молитв «за упокой».
За всех. Занимает это часа 2,5 времени.
Мама читает только за православных и отпетых, а я вообще за всех. Мне кажется, самоубийцы как раз сильнее нуждаются.
Кароче говоря, читаем, и чувствую я как бы, что вокруг нас народ собираться потихонечку начинает. Ну, мертвые. Я их как бы боковым зрением вижу. Встают, подтягиваются к нашей молитве, вот уже с нами молятся, дедушка мой там, мама его. Потом заканчиваем, прощаюсь, расходятся. И так каждый раз. Занимательно, что вижу я это дело только на одном кладбище - «дедушкином». На «бабушкином» никто не приходит. А занимательно потому, что ветка дедушкина родовая - страшная. Там и отец, спаивающий своих детей, и ведьма потомственная, почти все или самоубийцы, или были убиты. Семья их достойна отдельной публикации. Может, поэтому выходят молиться, я не знаю.
В общем, если летом не съезжу к ним - болеть буду сильно зимой, уже доказано не раз.

#4
Спим с парнем, снимаем частный дом. Две комнаты цепочкой и туалет. За стеной что-то типа широкого коридора, ночью там спит собака. Просыпаюсь от звука возни, как будто кто-то что-то перебирает или ест - то ли в дальнем углу комнаты (противоположная сторона от коридора с собакой), то ли уже в след комнате, не понятно до конца, только направление звука есть. Страха нет, приподнимаюсь на локтях, вглядываюсь в темноту - тишина. Ложусь обратно - звук возобновляется. Мне интересно, я то привстану - тишина, то лягу - возня возобновляется. Мозг подсказывает: мне пытаются дать понять, что нельзя спать. На всякий случай бужу парня, просыпается, сонный, ничего не понимает и не слышит. Встаю, иду в туалет как раз через комнату, откуда шли звуки, параллельно проверяю глазами все вокруг. Сейчас пишу и самой смешно: я, знаете, как те герои из фильмов ужасов, которые обязательно идут на странные звуки, а ты сидишь перед экраном и думаешь «ну ты и л*х, я бы ни за что не пошёл»).

Все вроде спокойно. Возвращаюсь, бледный парень встречает меня словами «если ты надо мной смеёшься, - прекрати, мне не смешно». Кароче, услышал он, наконец, звук, который меня разбудил. Надо было видеть его лицо))

К такой фигне жизнь научила прислушиваться и не тупить. Решаю на всякий случай все обойти, открываю дверь в коридор, где спит собака. Успеваю заметить, что алабайчик мирно спит, а вот мне в нос бьет резкий запах газа. Там у людей, у которых мы снимали дом, почему-то стояла газовая плита. И что-то пошло не так, ну вы поняли, утечка. В общем, дошла я до хозяев, разбудила, перекрыли мы газ и спокойно уснули.
Спасибо тому, кто шуршал.

Сегодня, 09:53 by miss MystiqueПросмотров: 334Комментарии: 1
+9

Ключевые слова: Кома коллега отчим кладбище молитвы звуки газ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Оляна
Сегодня, 14:05
+1
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Комментариев: 1 710
Ни фига себе бытовой уровень.

1. Чувствуете, когда человек на грани жизни и смерти, причём это не обязательно родной по крови.
2. Ощущаете, когда рядом с вами молятся умершие родственники, и имеете с ними связь через состояние здоровья.

Плюс, понравились истории.
Зарегистрирован: 14.04.2011
                  
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