Вещий сон

_TA_4TO_ Просмотров: 247 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:44 by

Всем форумчанам добрый вечер!Не судите строго, пишу сюда впервые.История короткая, сухие факты)Навеяло прочитанным...Мне часто сняться вещие сны. Просыпаюсь и точно знаю, что сон в руку. Не могу объяснить, откуда ощущение, но - знаю и точка. И очень точно могу сны эти разгадывать, так же по ощущениям.Не помню даже даты, когда сон приснился, но точно незадолго до войны (возможность которой, 21 век, век технологий, дипломатов и т п, братский народ..., до 24 февраля, яро отрицала).Но и сейчас, вспоминая, волосы на голове шевелятся.Снилось, что стою перед подъездом какой-то хрущевки. А из открытой подъездной двери, сверху, ноги голые (по колено примерно )висельника свисают. Я в тот подъезд и не зашла.А потом мы с мужем в ресторане сидим, подходит официант, а тарелки поставить некуда, напротив нас, на столе, на месте, где тарелкам место, дыры вырезаны...Проснулась в шоке. Чувствую, что сон вещий и нехороший. Мужу сказала, что голодать будем (места под тарелки нет и ноги висельника голые).Муж отшутился (своя фирма, всё налажено).О том, что этот страшный сон к войне и всеми ее вытекающими я вспомнила где-то через пол года, будучи уже в Польше...И да, ещё снился мне сон о другом городе, других, незнакомых мне местах и людях. Просыпаясь, знала, что вещий, но и отдавала себе отчёт в том, что и быть такого не может. Куда ж я из дома-то денусь!И сон этот вспомнила здесь же, в Польше.Вот так подсознание предупредить хочет, да за заботами и ежедневной беготней не до знаков(Заранее прошу прощения, пишу сюда (кроме комментов) впервые, талантами писательским не блещу и не претендую) Просто прочитанная история на сайте напомнила это всё.Всем хорошего вечера и мира!!!

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