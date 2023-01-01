Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

Вещий сон

Всем форумчанам добрый вечер!
Не судите строго, пишу сюда впервые.
История короткая, сухие факты)
Навеяло прочитанным...

Мне часто сняться вещие сны. Просыпаюсь и точно знаю, что сон в руку. Не могу объяснить, откуда ощущение, но - знаю и точка. И очень точно могу сны эти разгадывать, так же по ощущениям.
Не помню даже даты, когда сон приснился, но точно незадолго до войны (возможность которой, 21 век, век технологий, дипломатов и т п, братский народ..., до 24 февраля, яро отрицала).

Но и сейчас, вспоминая, волосы на голове шевелятся.

Снилось, что стою перед подъездом какой-то хрущевки. А из открытой подъездной двери, сверху, ноги голые (по колено примерно )висельника свисают. Я в тот подъезд и не зашла.

А потом мы с мужем в ресторане сидим, подходит официант, а тарелки поставить некуда, напротив нас, на столе, на месте, где тарелкам место, дыры вырезаны...

Проснулась в шоке. Чувствую, что сон вещий и нехороший. Мужу сказала, что голодать будем (места под тарелки нет и ноги висельника голые).Муж отшутился (своя фирма, всё налажено).

О том, что этот страшный сон к войне и всеми ее вытекающими я вспомнила где-то через пол года, будучи уже в Польше...

И да, ещё снился мне сон о другом городе, других, незнакомых мне местах и людях. Просыпаясь, знала, что вещий, но и отдавала себе отчёт в том, что и быть такого не может. Куда ж я из дома-то денусь!

И сон этот вспомнила здесь же, в Польше.

Вот так подсознание предупредить хочет, да за заботами и ежедневной беготней не до знаков(
Заранее прошу прощения, пишу сюда (кроме комментов) впервые, талантами писательским не блещу и не претендую) Просто прочитанная история на сайте напомнила это всё.

Всем хорошего вечера и мира!!!

Сегодня, 09:44 by _TA_4TO_Просмотров: 247Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Сон вещие сны висельник тарелки переезд авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.