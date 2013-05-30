Канун 8 марта

Hecate Просмотров: 639 Комментарии: 5 +8 Вчера, 17:41 by

Накануне праздника 8 марта муж позвонил и сказал, что решили посидеть на работе, поздравить женщин-коллег и выпить. Я была не против, сказала только, чтобы долго не задерживался.Вечер закончился, полночь, мужа дома нет. Написала смс, что пора бы уже и домой. Нет ответа.И тут я разозлилась, прямо вскипела. И мысли такие: я тут дома одна с грудным ребёнком, он там поздравляет, значит, да мало ли что с нами может случиться. Может гормоны, сложно сказать, что было в голове и почему так разозлилась.Лежу, ворочаюсь с боку на бок, перебираю эти мысли, я одна, мало ли кто придёт, что я буду делать. И начинаю дремать немного, и как-то так навеяло, будто муж пытается улечься рядом и ползёт по кровати тихонько на четвереньках, и мычит почему-то, как будто говорить не может, примерно как люди во сне пытаются кричать. Я пытаюсь приподняться, муж меня хочет пригладить по голове и вроде как успокоить, чтобы дальше спала. Я смотрю, а на руке нет линий, просто гладкая ладошка.И тут я просыпаюсь от крика ребёнка, он стоит в кроватке, плачет и говорит: «Па», папа значит. Я вскочила - на кровати пусто, в квартире никого. На часах 4:20. Ребёнка в свою кровать перенесла. Взяла телефон и стала мужу звонить. Трубку он снял, и тишина. Через несколько секунд звонок в дверь. Ошалелыми глазами на меня смотрит и говорит, что сто раз на наш этаж поднимался.«Выйду, - говорит, - из лифта, и нет дверей в квартиры, просто стены покрашенные. Я периметр обойду, руками все проглажу - нет ничего, гладко, вниз спущусь, поднимусь и опять такая фигня. Телефон искал - не мог найти, крикнуть хотел - никак. Я уже совсем отчаялся, и тут телефон зазвонил. Я смотрю на телефон - ты, хотел ответить, смотрю - дверь в квартиру появилась. Я огляделся и домой».Выглядел он нормально, действие алкоголя видимо уже прошло. Его друг сказал, он не так много выпил, чтобы так его накрыло. Никаких веществ он не принимал, как только пришёл - побежал ребёнка проверить, очень за него испугался.Муж потом ещё долго сидел и курил на кухне. Спросил меня, что я делала в это время. Я все рассказала, включая свои обиды и злость. Он попросил больше так не делать, а то мало ли кто откликается на зов одинокой молодой женщины ночью.

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