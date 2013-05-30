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Истории из жизни

Канун 8 марта

Накануне праздника 8 марта муж позвонил и сказал, что решили посидеть на работе, поздравить женщин-коллег и выпить. Я была не против, сказала только, чтобы долго не задерживался.
Вечер закончился, полночь, мужа дома нет. Написала смс, что пора бы уже и домой. Нет ответа.
И тут я разозлилась, прямо вскипела. И мысли такие: я тут дома одна с грудным ребёнком, он там поздравляет, значит, да мало ли что с нами может случиться. Может гормоны, сложно сказать, что было в голове и почему так разозлилась.
Лежу, ворочаюсь с боку на бок, перебираю эти мысли, я одна, мало ли кто придёт, что я буду делать. И начинаю дремать немного, и как-то так навеяло, будто муж пытается улечься рядом и ползёт по кровати тихонько на четвереньках, и мычит почему-то, как будто говорить не может, примерно как люди во сне пытаются кричать. Я пытаюсь приподняться, муж меня хочет пригладить по голове и вроде как успокоить, чтобы дальше спала. Я смотрю, а на руке нет линий, просто гладкая ладошка.
И тут я просыпаюсь от крика ребёнка, он стоит в кроватке, плачет и говорит: «Па», папа значит. Я вскочила - на кровати пусто, в квартире никого. На часах 4:20. Ребёнка в свою кровать перенесла. Взяла телефон и стала мужу звонить. Трубку он снял, и тишина. Через несколько секунд звонок в дверь. Ошалелыми глазами на меня смотрит и говорит, что сто раз на наш этаж поднимался.
«Выйду, - говорит, - из лифта, и нет дверей в квартиры, просто стены покрашенные. Я периметр обойду, руками все проглажу - нет ничего, гладко, вниз спущусь, поднимусь и опять такая фигня. Телефон искал - не мог найти, крикнуть хотел - никак. Я уже совсем отчаялся, и тут телефон зазвонил. Я смотрю на телефон - ты, хотел ответить, смотрю - дверь в квартиру появилась. Я огляделся и домой».
Выглядел он нормально, действие алкоголя видимо уже прошло. Его друг сказал, он не так много выпил, чтобы так его накрыло. Никаких веществ он не принимал, как только пришёл - побежал ребёнка проверить, очень за него испугался.
Муж потом ещё долго сидел и курил на кухне. Спросил меня, что я делала в это время. Я все рассказала, включая свои обиды и злость. Он попросил больше так не делать, а то мало ли кто откликается на зов одинокой молодой женщины ночью.

Вчера, 17:41 by HecateПросмотров: 639Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: 8 марта муж телефон обида ребёнок лифт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 20:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 597
Сложная история. Все мужчины полигамны, а женщины моногамны. Это предполагает приспосабливаемость друг к другу в брачных отношениях. Мужчины очень изобретательны в выдумках, чтобы оправдаться, потому у женщин и развита интуиция.
Женщина интуитивно и энергетически исправляет своего мужчину, по сути жена спасает мужа. А мужчина напрягает и нагружает свою женщину, чтобы не зря было её существование.
Вы знаете, много вариантов перебирал, взвешивал. Перевесил вариант выдумки. Потому долго сидел и курил на кухне. А вообще, доказательств в вашей истории хватает.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Jako tako
Вчера, 20:44
+3
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Репутация: (273|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 224
Пытаюсь объяснить с точки зрения мистики, что это могло быть. И не приходит в голову ничего. Ну то есть стандартно, когда у одного человека по какой-то причине помутнение. А тут по факту все были участниками. Даже ребёнок. Кошмар, который видели все члены семьи. Я бы на месте мужа такое долгое тусево вне дома не повторяла.
Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 20:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 597
ХОчу поправиться: не история выдумана, а мужчина выдумал приключение.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Wertus
Вчера, 22:05
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 4
А муж оч изобретательный, еще и дар убеждение видимо имеется хороший. Хотя, подобные "подарки" к 8 марта в любом случае лучше не делать.
Зарегистрирован: 23.12.2022
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 03:37
0
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Репутация: (3062|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 216
Ну это пошло, такие исторьи писать. Архип вон тоже вечно нам всякий страх рассказывает, который ему по пьянке приглючился. Но ему простительно, он хронь. И заливает он такое в несерьезные. Я тоже однажды с цветочками на обоях разговаривала. И самое интересное, что они мне отвечали. Так что теперь делать? Тоже что ли историю из жизни написать? Пусть народ поохает и поахает.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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