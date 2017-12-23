ТВ-передача, о которой никто не помнит

Sanset Shimmer24 Просмотров: 455 Комментарии: 3 +3 Вчера, 17:36 by

Недавно пыталась вспомнить передачи, которые я смотрела в детстве.В голове вдруг всплыла одна, но очень плохо. Видела её у бабушки. Названия я не помню, но логотип был в виде дорожного знака, красный по краям и с восклицательным знаком. В передаче рассказывалось про нежилой дом, в котором слышали крики женщины и ребёнка. В это место согнали каких-то экстрасенсов (это была не "Битва Экстрасенсов", у бабушки тогда не было ТНТ) и попросили с этим разобраться. Ни одного из экстрасенсов не помню, кроме последнего. Он чёрт знает где нашёл тумбочку, под ней кусок зеркала. Он сказал, что все проблемы из-за него и его надо разбить. Это как раз и сделали в конце передачи.Больше я ничего оттуда не помню. Но сколько бы я не вспоминала о ней, не спрашивала у родителей или знакомых, никто её не помнит или вообще ни разу не видел. Хотелось бы верить, что она существовала на самом деле.

Ключевые слова: Передача битва экстрасенсов дом дорожный знак авторская история

Другие, подобные истории: