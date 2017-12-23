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Истории из жизни

ТВ-передача, о которой никто не помнит

Недавно пыталась вспомнить передачи, которые я смотрела в детстве.
В голове вдруг всплыла одна, но очень плохо. Видела её у бабушки. Названия я не помню, но логотип был в виде дорожного знака, красный по краям и с восклицательным знаком. В передаче рассказывалось про нежилой дом, в котором слышали крики женщины и ребёнка. В это место согнали каких-то экстрасенсов (это была не "Битва Экстрасенсов", у бабушки тогда не было ТНТ) и попросили с этим разобраться. Ни одного из экстрасенсов не помню, кроме последнего. Он чёрт знает где нашёл тумбочку, под ней кусок зеркала. Он сказал, что все проблемы из-за него и его надо разбить. Это как раз и сделали в конце передачи.
Больше я ничего оттуда не помню. Но сколько бы я не вспоминала о ней, не спрашивала у родителей или знакомых, никто её не помнит или вообще ни разу не видел. Хотелось бы верить, что она существовала на самом деле.

Вчера, 17:36 by Sanset Shimmer24Просмотров: 455Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Передача битва экстрасенсов дом дорожный знак авторская история

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Комментарии

#1 написал: shy cactus
Сегодня, 00:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 71
На фейсбуке есть группа называется "не могу вспомнить" вы туда напишите, там знатоки сидят прям как в передаче "что где когда", они вам быстро подскажут что за передача была и может и линк на эту передачу скинут. Удачи!
Зарегистрирован: 23.12.2017
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (202|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 866
Цитата: shy cactus
На фейсбуке есть группа называется "не могу вспомнить" вы туда напишите, там знатоки сидят прям как в передаче "что где когда", они вам быстро подскажут что за передача была и может и линк на эту передачу скинут. Удачи!

О, класс, я так песню одну не могу найти, пару слов только помню, может там помогут) И может потом историю коротенькую напишу об этом) Спасибо!
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 03:39
0
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 216
Блестящая история! А мистики то, мистики!! Уйма.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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