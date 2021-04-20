Мистика или?

Летяга Просмотров: 513 Комментарии: 3 +4 Вчера, 18:09 by

Когда-то давно мой друг был в армии, а его отец уехал в другой город на лето. Поскольку в квартире было много цветов и поливать их было некому, он предложил мне пожить там вместе с подругой это время.А нам что? Мы студентки, 20 с небольшим, летом каникулы, свобода. Въехали туда, в первый вечер почему-то помню наварили целую кастрюлю гречи. Посидели, поболтали и легли спать.Около часа ночи мы вскочили от звука треска или искрящейся проводки и пахло гарью, включили свет - ничего. Так повторилось за ночь три раза, было не по себе, но каждый раз как включали свет всё прекращалось.На следующий день позвали знакомого соседа электрика, он посмотрел проводку, даже под плинтус заглянул и ничего не нашёл, типа нам показалось. В следующую ночь всё повторилось только уже пять раз за ночь.Едва дождавшись утра мы свалили, кинув тухнуть гречу в холодильнике. Потом я узнала, что мама моего друга в этой квартире погибла выбросившись из окна. И тут невольно начинаешь думать, что может и правда она там до сих пор и выживала нас...Автор - Radostnya.

Ключевые слова: Квартира подруга цветы электрик

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