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Истории из жизни

Тоже про ангела хранителя⁠⁠

Вот бывают странные истории, в которых случается какое то чудо, со мной бывало не раз, особенно в безбашенной юности. Поведаю одну.

Жила я раньше в маленьком городке с дворовыми понятиями, плохими дорогами и кучей хулиганов. И вот закончила я 11 класс, выпускной, алкоголь, подружки. И одна из них потащила меня в продолжение празднования к ее друзьям, в частный дом, там возлюбленный ее был. А надо сказать, что там у нас была ещё подруга общая, и они меж собой делили его, а парень всё определиться не мог.

Ну так вот, приходим к нему в гости поздним вечером, собака его во дворе здоровая бегает, он держал её, когда мы заходили. Зашли в дом, сидим с ней, пока он на улице что-то делал, решили его фотоальбомы посмотреть. Открываю альбом, а там на первой странице моя фотография со школы, с адресом и домашним телефоном. У меня был шок. Они, значит, его делят, а в альбоме я. Парня знала, чисто здоровались и всё.

Тут я начинаю беспокоиться, к нему ещё парень пришёл, в приставку играет. Ну, думаю, надо валить отсюда, а как? Быстро просчитываю ситуацию. Прошусь в туалет на улицу и прошу этого парня, чтоб собаку придержал. Он держит, я в огород, смотрю - там забор, а за ним - тележка с мусором. Каким-то неимоверным усилием перемахнула я через забор, на тележку, а потом на дорогу.

Надо сказать, что идти мне до дому в кромешной тьме и по частному сектору километра 3-4, дорога практически без освещения, район криминальный. Что творилось там в начале нулевых - историй на целый блокбастер. И считалось, что раз ночью шарахаешься одна - то ищешь приключений, посадят силой в машину - и нет тебя, до свидания. И в том доме оставаться страшно, и идти до своего тоже. Это же надо было так встрять! Иду, трясусь, но иду.

И как-то сразу ко мне прибилась большая собака, овчарка. Она шла параллельно со мной по главной дороге, а я от неё шмыгнула на узкий тротуар. Идёт, не лает и не отстаёт, будто я ее хозяйка, рядом.

Приостанавливались несколько машин, но, увидев здорового пса, снова набирали скорость. Так эта собака прошла со мной весь тёмный путь, и я уже думала, подходя к родному повороту, что делать я сейчас с ней буду? Ведь привязалась же!


Подхожу к своему повороту к дому, а ее и след простыл, нигде нет, убежала. А я с огромным облегчением и благодарностью сиганула домой.


Эта история послужила мне отличным уроком и больше таких легкомысленных поступков старалась не совершать. Отрезвило не хило тогда. Но до сих пор помню эту историю и эту собаку, как своего ангела-хранителя. Она меня спасла. Проводила до дому и молча ушла. Что это было - не знаю. До сих пор ей благодарна.

Вот такая вот длинная история получилась. Удивительная и поучительная для меня.

P.S с подружкой всё было хорошо, они, конечно, потеряли меня, но поняли, что я сбежала, поняли, что от неожиданной информации я нашла только вот такой «выход». Молодо-зелено.


Автор - AticaLempika.
Источник.

Вчера, 11:01 by ЛетягаПросмотров: 604Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Вечеринка побег ночь собака охрана

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Комментарии

#1 написал: Hecate
Вчера, 11:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 26
Истрия понравилась, атмосфера 90-х знакомая) Почему напугала фотография с адресом и телефоном? Какие мысли были на этот счёт у героини, что решилась бежать?
Зарегистрирован: 7.08.2022
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:40
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3683|-1)
Публикаций: 2 679
Комментариев: 13 709
Поставил плюс не истории, нет. Собачке, ангелу так сказать, которая тоже скоротала время с необычным попутчиком, да ещё и выступила в роли защитника от нежелательных элементов. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 15:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 593
Плюсанул, даже слезу уронил. Прекрасная история. Но не думаю, что настоящих бандюганов с большой дороги остановит собака. Но маньяка - может.
А почему нельзя было самой героине просчитывать ситуацию наперёд? Ведь симпатия легко замечается. Хотя, молодость не знает.
У меня у самого случалось несколько десятков патовых ситуаций по жизни, что по ощущениям словно ступаешь по краю пропасти, ещё шаг и улетишь в небытие, в такие моменты не знаешь что делать, потому голова становится совершенно "пустой", без мыслей и, вдруг как раз в это время события принимают иной оборот, что всё в дальнейшем складывается в твою пользу. Даже несколько раз случалось повторение темы беды и, словно под копирку, аналогичный выброс.
В осознанных сновидениях частенько было, что две огромные руки вытаскивают меня из каких-то немыслимых приключений. Кто это? Ума не приложу... . В ангелов-хранителей не особо верю.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Tigger power
Вчера, 15:54
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3009|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 269
А чего так фото напрягло?)) я понимаю найти пряди волос, целый набор или что там маньяки еще собирают, но почему оказаться лицом к лицу с влюбленным парнем показалось страшнее уродов в машинах среди ночи? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: angeldeath666.92
Вчера, 16:44
+6
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 93
Был как-то случай в моей юности, шла поздно домой, за мной увязалась собачка, небольшая, (подруга моя ее подкармливала, мне же на эту дворнягу было параллельно), думаю, как от неё отделаться, сейчас же со мной ещё в подъезд будет прорываться. Подхожу к дому, собачка все не отстаёт, и тут нарисовался персонаж, гость из поднебесной, работал в нашем посёлке на заводе, синий в хлам, и давай свои руки распускать. Я, как человек не из робких, стала от него отбиваться, голосить/материть, и тут эта мелкая дворняга как поперла на китайчика, прям кидаться начала, голосит, рычит. Бедолага офигел и ускакал куда глаза глядят. Собачку я зауважала, стала прикармливать.
Зарегистрирован: 18.03.2020
#6 написал: Jako tako
Вчера, 20:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (273|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 222
Я тоже не совсем поняла, почему автору стало в гостях находиться страшнее, чем идти 4 км до дома в темноте. Там же вроде бы были две ее подруги. Хотя можно предположить, что в такой ситуации рядом с ревнивыми женщинами как раз опаснее, чем с влюбленным в тебя мужчиной. Женщины гораздо непредсказуемее.
За собаку плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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