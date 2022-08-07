Тоже про ангела хранителя⁠⁠

Летяга Просмотров: 604 Комментарии: 6 +10 Вчера, 11:01 by

Вот бывают странные истории, в которых случается какое то чудо, со мной бывало не раз, особенно в безбашенной юности. Поведаю одну.Жила я раньше в маленьком городке с дворовыми понятиями, плохими дорогами и кучей хулиганов. И вот закончила я 11 класс, выпускной, алкоголь, подружки. И одна из них потащила меня в продолжение празднования к ее друзьям, в частный дом, там возлюбленный ее был. А надо сказать, что там у нас была ещё подруга общая, и они меж собой делили его, а парень всё определиться не мог.Ну так вот, приходим к нему в гости поздним вечером, собака его во дворе здоровая бегает, он держал её, когда мы заходили. Зашли в дом, сидим с ней, пока он на улице что-то делал, решили его фотоальбомы посмотреть. Открываю альбом, а там на первой странице моя фотография со школы, с адресом и домашним телефоном. У меня был шок. Они, значит, его делят, а в альбоме я. Парня знала, чисто здоровались и всё.Тут я начинаю беспокоиться, к нему ещё парень пришёл, в приставку играет. Ну, думаю, надо валить отсюда, а как? Быстро просчитываю ситуацию. Прошусь в туалет на улицу и прошу этого парня, чтоб собаку придержал. Он держит, я в огород, смотрю - там забор, а за ним - тележка с мусором. Каким-то неимоверным усилием перемахнула я через забор, на тележку, а потом на дорогу.Надо сказать, что идти мне до дому в кромешной тьме и по частному сектору километра 3-4, дорога практически без освещения, район криминальный. Что творилось там в начале нулевых - историй на целый блокбастер. И считалось, что раз ночью шарахаешься одна - то ищешь приключений, посадят силой в машину - и нет тебя, до свидания. И в том доме оставаться страшно, и идти до своего тоже. Это же надо было так встрять! Иду, трясусь, но иду.И как-то сразу ко мне прибилась большая собака, овчарка. Она шла параллельно со мной по главной дороге, а я от неё шмыгнула на узкий тротуар. Идёт, не лает и не отстаёт, будто я ее хозяйка, рядом.Приостанавливались несколько машин, но, увидев здорового пса, снова набирали скорость. Так эта собака прошла со мной весь тёмный путь, и я уже думала, подходя к родному повороту, что делать я сейчас с ней буду? Ведь привязалась же!Подхожу к своему повороту к дому, а ее и след простыл, нигде нет, убежала. А я с огромным облегчением и благодарностью сиганула домой.Эта история послужила мне отличным уроком и больше таких легкомысленных поступков старалась не совершать. Отрезвило не хило тогда. Но до сих пор помню эту историю и эту собаку, как своего ангела-хранителя. Она меня спасла. Проводила до дому и молча ушла. Что это было - не знаю. До сих пор ей благодарна.Вот такая вот длинная история получилась. Удивительная и поучительная для меня.P.S с подружкой всё было хорошо, они, конечно, потеряли меня, но поняли, что я сбежала, поняли, что от неожиданной информации я нашла только вот такой «выход». Молодо-зелено.Автор - AticaLempika.

Ключевые слова: Вечеринка побег ночь собака охрана

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