Детское воображение или гость с того света?

AnRemar Просмотров: 579 Комментарии: 14 +14 Вчера, 11:08 by

Было мне лет пять. Мы с моей двоюродной сестрой (7 лет) остались ночевать у младшей тёти и её парня.Время подходит ко сну. Нам с сестрой постелили на диване, парень лёг в другом конце комнаты на раскладном кресле, а тётя на пол.Глубокая ночь. Просыпаюсь от того, что меня придавили к стене и затекло тело. Первая мысль: "Тётя замёрзла на полу и перебралась к нам на диван". Поворачиваю голову, на сколько позволяет положение и боковым зрением подмечаю, что сестра так же придавлена к другой стороне дивана, а между нами пустота, но я же чётко ощущаю человеческий силуэт. Кое как выбравшись из ловушки, в ходе чего понимаю, что между нами лежит высокий мужчина.Вторая мысль: "Молодой человек тёти зачем-то перелег к нам, а не вижу его так как темно очень".Села я в ноги к этому парню и заплакала от усталости. Тут же проснулась тетя, выслушав причину моего плача, моментально подлетает к выключателю и с тем как загорается свет, силуэт исчезает.А парень тёти как спал на кресле, так и спит. Мы его даже разбудили, чтобы уточнить, не ложился ли он к нам, на что получили отрицательный ответ.Но даже если бы это был он, то он никак не смог бы перелечь обратно незамеченным.Всё окна и двери были заперты. Залезть в дом тоже никто не мог.Я бы снова списала это на детские фантазии спросонья, но моя сестра подтвердила, что тоже просыпалась от того, что её придавили, но так же подумав, что это тётя заснула без задней мысли.Самое интересное, что это произошло в 40 дней после суицида тетиного друга, который в нас сестрой души не чаял и всё шутил, что когда мы вырастим, то женится на нас.Сделали тогда вывод, что это он попрощаться приходил. Он тогда ко многим во снах приходил.

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