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Истории из жизни

Детское воображение или гость с того света?

Было мне лет пять. Мы с моей двоюродной сестрой (7 лет) остались ночевать у младшей тёти и её парня.
Время подходит ко сну. Нам с сестрой постелили на диване, парень лёг в другом конце комнаты на раскладном кресле, а тётя на пол.

Глубокая ночь. Просыпаюсь от того, что меня придавили к стене и затекло тело. Первая мысль: "Тётя замёрзла на полу и перебралась к нам на диван". Поворачиваю голову, на сколько позволяет положение и боковым зрением подмечаю, что сестра так же придавлена к другой стороне дивана, а между нами пустота, но я же чётко ощущаю человеческий силуэт. Кое как выбравшись из ловушки, в ходе чего понимаю, что между нами лежит высокий мужчина.

Вторая мысль: "Молодой человек тёти зачем-то перелег к нам, а не вижу его так как темно очень".

Села я в ноги к этому парню и заплакала от усталости. Тут же проснулась тетя, выслушав причину моего плача, моментально подлетает к выключателю и с тем как загорается свет, силуэт исчезает.
А парень тёти как спал на кресле, так и спит. Мы его даже разбудили, чтобы уточнить, не ложился ли он к нам, на что получили отрицательный ответ.

Но даже если бы это был он, то он никак не смог бы перелечь обратно незамеченным.
Всё окна и двери были заперты. Залезть в дом тоже никто не мог.

Я бы снова списала это на детские фантазии спросонья, но моя сестра подтвердила, что тоже просыпалась от того, что её придавили, но так же подумав, что это тётя заснула без задней мысли.

Самое интересное, что это произошло в 40 дней после суицида тетиного друга, который в нас сестрой души не чаял и всё шутил, что когда мы вырастим, то женится на нас.

Сделали тогда вывод, что это он попрощаться приходил. Он тогда ко многим во снах приходил.

Вчера, 11:08 by AnRemarПросмотров: 579Комментарии: 14
+14

Ключевые слова: Призраки призрак мужчины необъяснимое явление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (25|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 480
может и так, странный образ попрощаться , лечь задавив свои телом
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 13:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 592
Мне понравилась история. Дело в том, что во сне меняется биополе спящего, активируются слои, которые не задействованы в обычном бодрствующем состоянии. Спящий может ощутить не только параллельный мир, но и попасть чувственно в другое время, и даже в мир энергий без материальных тел, тогда и передаётся вполне себе материальное чувство, что кто-то лёг рядом, тем самым пододвинув спящих. А то, что обе сестры ощущали одинаковость - это означает, что факторов действия со стороны было больше, чем возможностей сестрёнок.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Talisha
Вчера, 13:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2166|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 613
Видимо, так, это реально он дал о себе знать таким вот образом. Самоубийцы часто очень странно привлекают внимание, чтоб получить энергии.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Tigger power
Вчера, 17:42
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3008|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 267
Хоть и прикольно такие обещания звучат для девочек, но не норм от взрослого, постороннего парня такое озвучивать, чем был - тем и помер. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: AnRemar
Вчера, 18:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Tigger power
Хоть и прикольно такие обещания звучат для девочек, но не норм от взрослого, постороннего парня такое озвучивать, чем был - тем и помер. +


Удивительно как люди додумывают, то чего нет и делают свои негативные выводы.
Зарегистрирован: 24.01.2023
#6 написал: Шерри
Вчера, 18:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 804
Простите, а вы в 5 лет были осведомлены о суициде друга тёти?
"Сделали тогда вывод, что это он попрощаться приходил. Он тогда ко многим во снах приходил." - потом вам ещё тетя рассказывала, к кому он ещё приходил..
"боковым зрением подмечаю, что сестра так же придавлена к другой стороне дивана" - это как, если у стенки спали вы?
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#7 написал: Tigger power
Вчера, 19:13
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3008|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 267
Цитата: AnRemar
Цитата: Tigger power
Хоть и прикольно такие обещания звучат для девочек, но не норм от взрослого, постороннего парня такое озвучивать, чем был - тем и помер. +


Удивительно как люди додумывают, то чего нет и делают свои негативные выводы.

Да напрягают мужики, которые в чужих детях души не чаят. А обещание жениться - это как минимум странно, отсюда и выводы и не додуманные, а логичные.
Вполне ржачно когда детёныш подруги, например говорит, что женится на вас когда вырастет, но писец какой стрем если бы я сказала что-то подобное, согласны?. А еще представьте, что взрослый дядька подходит к вашей дочери 5 лет и говорит, что женится на ней, что вы почувствуете при этом, ничего не покоробит?
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#8 написал: AnRemar
Вчера, 19:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Шерри
Простите, а вы в 5 лет были осведомлены о суициде друга тёти?
"Сделали тогда вывод, что это он попрощаться приходил. Он тогда ко многим во снах приходил." - потом вам ещё тетя рассказывала, к кому он ещё приходил..
"боковым зрением подмечаю, что сестра так же придавлена к другой стороне дивана" - это как, если у стенки спали вы?


Да, была осведомлена о суициде человека который нянчил меня с рождения и был мне как старший брат.

К кому он приходил, мне тётя не рассказывала. Банальное детское любопытство, подслушала разговоры взрослых.

Диван был с подлокотниками. С одной стороны подлокотник отсутствовал и диван стоял вплотную к стене.

Цитата: Tigger power
Цитата: AnRemar
Цитата: Tigger power
Хоть и прикольно такие обещания звучат для девочек, но не норм от взрослого, постороннего парня такое озвучивать, чем был - тем и помер. +


Удивительно как люди додумывают, то чего нет и делают свои негативные выводы.

Да напрягают мужики, которые в чужих детях души не чаят. А обещание жениться - это как минимум странно, отсюда и выводы и не додуманные, а логичные.
Вполне ржачно когда детёныш подруги, например говорит, что женится на вас когда вырастет, но писец какой стрем если бы я сказала что-то подобное, согласны?. А еще представьте, что взрослый дядька подходит к вашей дочери 5 лет и говорит, что женится на ней, что вы почувствуете при этом, ничего не покоробит?


В таком контексте конечно покоробит. Но он не был чужим дядькой, а нянчил меня с рождения и был мне как старший брат. Эту шутку кто-то из родственников кинул когда он сам ещё ребёнком был "мол вон какие невесты тебе растут", оттуда и пошло. Их семья была для нас ближе чем многие родственники и остаются такими по сей день.
Парень был чистой души человек, добрый и отзывчивый, который не вынес жизненных обстоятельств.
Зарегистрирован: 24.01.2023
#9 написал: Шерри
Вчера, 20:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 804
Извините за назойливость. Но не верится в вашу историю.
Если вам этот умерший парень был, как брат, и вашей семье тоже, то в этот день вы бы были на помине - об этом ни слова.
Потом я не представляю, как с 5 летней девочкой вообще о смерти такой можно разговаривать, чтобы психику не нарушить и не напугать. А тут..дети и тетя говорили о мертвом, который в кровати мог лежать приведением. Я бы после такого вообще побоялась спать.

"Диван был с подлокотниками. С одной стороны подлокотник отсутствовал и диван стоял вплотную к стене." - тоесть на двухспальном разложенном диване, двух маленьких девочек, огромное приведение размером (получается) со слона, придавило в разные стороны, к стене и подлокотнику...
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#10 написал: AnRemar
Вчера, 21:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Шерри
Извините за назойливость. Но не верится в вашу историю.
Если вам этот умерший парень был, как брат, и вашей семье тоже, то в этот день вы бы были на помине - об этом ни слова.
Потом я не представляю, как с 5 летней девочкой вообще о смерти такой можно разговаривать, чтобы психику не нарушить и не напугать. А тут..дети и тетя говорили о мертвом, который в кровати мог лежать приведением. Я бы после такого вообще побоялась спать.

"Диван был с подлокотниками. С одной стороны подлокотник отсутствовал и диван стоял вплотную к стене." - тоесть на двухспальном разложенном диване, двух маленьких девочек, огромное приведение размером (получается) со слона, придавило в разные стороны, к стене и подлокотнику...


Мне не сложно внести детали. Хоть суть истории заключается совершенно не в них. Да и сама история не про призрака этого парня.
С чего вы взяли, что я должна была писать о поминках не понимаю по этому же.
Я понятия не имею, что это была за сущность или явление, о чем написано и так же в кратком содержании.
О родственнике я добавила в заключении, чтобы дать понять к каким объяснениям тогда пришли мы и только.
Я нигде не утверждала, что это был именно его призрак и почему вы решили, что история о нём? Видимо я не со всеми говорю на одном языке, раз случились такие недопонимания.

Верить или нет - полностью ваше право.
У каждого разные семьи и воспитывают всех по разному.

Диван был не большой, именно поэтому тётя легла на полу, потому что для двух детей и одного взрослого диван очевидно был тесным
Зарегистрирован: 24.01.2023
#11 написал: Гюльнара
Вчера, 21:45
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (70|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 143
Вот- вот, последний комментарий автора вполне оправдан. А вообще, счастливые те люди, точнее - женщины, которые ни разу не чувствовали, что ночью с ними кто- то невидимый лежит в кровати. Осознание этого очень неприятная вещь, тут что угодно подумаешь. А суть в том, что происходит это нередко с женщинами/девочками. Никогда не слышала, чтобы мужчины рассказывали, что им по ночам кто- то невидимый в кровать подкладывается. То ли такого не бывает, то ли мужикам стыдно об этом рассказывать.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#12 написал: Шерри
Вчера, 22:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 804
Цитата: AnRemar
Цитата: Шерри
Извините за назойливость. Но не верится в вашу историю.
Если вам этот умерший парень был, как брат, и вашей семье тоже, то в этот день вы бы были на помине - об этом ни слова.
Потом я не представляю, как с 5 летней девочкой вообще о смерти такой можно разговаривать, чтобы психику не нарушить и не напугать. А тут..дети и тетя говорили о мертвом, который в кровати мог лежать приведением. Я бы после такого вообще побоялась спать.

"Диван был с подлокотниками. С одной стороны подлокотник отсутствовал и диван стоял вплотную к стене." - тоесть на двухспальном разложенном диване, двух маленьких девочек, огромное приведение размером (получается) со слона, придавило в разные стороны, к стене и подлокотнику...


Мне не сложно внести детали. Хоть суть истории заключается совершенно не в них. Да и сама история не про призрака этого парня.
С чего вы взяли, что я должна была писать о поминках не понимаю по этому же.
Я понятия не имею, что это была за сущность или явление, о чем написано и так же в кратком содержании.
О родственнике я добавила в заключении, чтобы дать понять к каким объяснениям тогда пришли мы и только.
Я нигде не утверждала, что это был именно его призрак и почему вы решили, что история о нём? Видимо я не со всеми говорю на одном языке, раз случились такие недопонимания.

Верить или нет - полностью ваше право.
У каждого разные семьи и воспитывают всех по разному.

Диван был не большой, именно поэтому тётя легла на полу, потому что для двух детей и одного взрослого диван очевидно был тесным

А где я утверждаю, что это был призрак?
Я пишу с ваших слов из текста, о том что с 5 летним ребёнком, который сидит и плачет, тётя разговаривает о покойниках, вместо того чтобы уложить племянницу спать и сказать, что это ей показалось.
"Сделали тогда вывод, что это он попрощаться приходил."- это же ваш текст, а не мой.
По этому и пишу, что не представляю, как с ребёнком можно какие-то выводы о мистике делать, причём о реально принеприятном явлении.
О поминках зачем писать? Если вы там были, то могли бы на эмоциях и сон увидеть и принять за реальность, как пример.
"Да и сама история не про призрака этого парня"'- а о чем история? "Детское воображение или гость с того света" - по названию именно о вероятности этого явления.
А моя фраза " не верю в историю" именно это дословно и обозначает. Во всю историю, от и до, а не в факт того, что там могло быть или не быть. И почему я объяснила.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#13 написал: Баба Клава
Вчера, 22:32
-1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3062|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 211
А тетя то, тетя то хорошааааа... У прежнего дяди еще и тушка не остыыла, а она уже нового дядю в дом привела, еще и спать в кресло уложила. Сама почему то на полу легла. Можбыть старому то дяде енто все не по душе было? Вот он каким мог способом таким и воспротивился. Привлек так сказать вниманье.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#14 написал: Tigger power
Вчера, 23:42
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3008|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 267
Цитата: AnRemar
В таком контексте конечно покоробит. Но он не был чужим дядькой, а нянчил меня с рождения и был мне как старший брат.

Теперь понятнее стало, значит зря я напряглась, люди просто такие вещи порой рассказывают - волосы дыбом. Но я как-то с трудом представляю, чтобы моего, допустим, ребенка нянчил с рождения друг моей родственницы. Ну да ладно, у вас свои отношения и правила внутрисемейные. И с тётей наверное маленькая разница в возрасте у вас ко всему прочему.
Значит так о себе дал знать на прощание
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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