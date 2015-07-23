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Истории из жизни

"Одержимая"

История, которую расскажу сегодня, началась восемь лет назад и продолжается по сей день. Не просто продолжается, а неуклонно прогрессирует, увлекая всех своих заложников в бездну липкого страха, ужаса и безнадёги.
Восемь лет назад в соседний магазин пришла Надька, новый продавец. Яркая горластая брюнетка с пятым размером. Мы общались урывками на работе. И тут обнаружилась некая странность. Когда я снимала очки (у меня близорукость) у Надьки начинали слёзы градом катиться и остановиться она не могла. Весь макияж страдал катастрофически, а Надька без косметики и красной едкой помады жизни не мыслила, оттого она начала меня опасаться и задавать разные вопросы, типа "А почему?" и "Отчего?" Пришлось ей объяснить некоторые свои особенности и чем я занимаюсь.
Вот после моих объяснений Надька и рассказала ужасную историю своей племянницы.
На тот момент девочке было 10 лет, а происходило с ней следующее. Всё началось с зеркала, которое Надьке досталось после похорон пожилой женщины умершей от рака. Это была не родственница, просто Надька за ней ухаживала за деньги. Зеркало было старое, огромное, в красивой резной раме. Себе Надька зеркало не оставила, решила сестре подарить.
Через время племянница начала рассказывать о странной женщине, что входит и выходит из зеркала и ещё различных сущах, которых она переодически видит и они её пугают, душат по ночам. К девочке никто не прислушался, всё списали на детские фантазии пока не начались странности в поведении ребёнка.

Ночью племянница начала лунатить. Вставала с кровати и шла к зеркалу, а потом методично билась головой в него, словно пыталаясь преодолеть зеркальную поверхность. Разбудить её сразу не получалось, приходилось разворачивать лицом в обратную сторону от зеркала и пытаться уложить в кровать. Но через некоторое время Надькина сестра просыпалась от глухих методичных ударов - дочь снова пыталась войти в зерало.
Через какое-то время лунатизм прекратился, но начались другие ужасы. Племянница начала впадать в агрессивное состояние, руша всё вокруг, при этом она изрыгала проклятья и ругательства низким, чужим голосом. Маленькая тщедушная девочка поднимала и швыряла с лёгкостью такие тяжёлые предметы, которые в обычном состоянии с трудом приподнимала.
Всё это мне было рассказано для того, чтобы я посмотрела племянницу. Я согласилась, сказала что после работы в определённый день сходим, да и подготовиться мне надо. Дальше случилось то, чего я никак не ожидала. Буквально на следующий день Надька притащила девочку ко мне на работу. В этот момент я стояла у входа в магазин и тут ко мне подлетает Надька с ребёнком, ставит передо мной и говорит:
- Вот, посмотри.

И всё, тут меня и девочку "накрыло". Девочка "одеревенела", застыла на одном месте, смотрит на меня ни пошевилиться, ни слова сказать не может. Надька испугалась, давай её тормошить, только всё бестолку. А я тоже ничего не могу, небо и земля - всё перемешалось, знаете, как в открытый космос выбросило. Когда с подселом люди, в народе их одержимыми называют, я всегда так реагирую и потом время нужно, чтоб в себя прийти. В это время, пока я
"как в космосе", успеваю энергитически сущность считать и определить её мощь и как эта сущь проявляется в человеке, а также на образ человека начинает накладываться образ сущи, тоесть я её вижу и человека, как "два в одном". Может не совсем понятно объясняю, но эти процессы сложно описать.
Я начала "приходить" в обычное состояние и в этот момент подлетела Надькина сестра, мама девочки, и начала нервно кричать, что она против и ничего не надо, что надо в церковь к святым отцам. Потом она заметила, что дочь странно себя ведёт, не реагирует ни на кого, а продолжает смотреть мне в лицо стеклянными глазами. Опять шум и дёргания - тормошения начались. Тут я окончательно пришла в себя и глядя на сущь, я же её продолжаю видеть, сказала:
- Свободен, отпускаю, пошёл вон.

Надькина племянница обмякла, заморгала, остекленевший взгляд ушёл. После вся троица удалилась восвояси.
На этом этапе эта история так и закончилась. Мать девочки категорично ничего не хотела, а согласие ни девочки, но хоть матери должно быть. Надьке я объяснила, что ничем хорошим не закончится, само не рассосётся. Пока оно свежее и ещё не очень освоилось в "новой квартирке" можно убрать. Дальше будет хуже - либо суицид, либо сначала родителей прикончит, а потом и себя. Ну кто ж у нас верит?
Я про эту историю стала подзабывать, как в прошлом году, зимой, звонит мне Надька и сразу орать начала, как заполошная. Сдерживая её темперамент, мне удалось понять, что племянница выросла, что ей уже 17 лет и что теперь её бояться не только родители, но и остальные родственники вместе с Надькой.
У девицы часто случаются приступы, во время которых она начинает говорить ужасным демоническим голосом и рассказывает матери с отцом каким образом будет их убивать, сдирать живьём кожу и всё в том же духе. И вот несколько часов нзад у неё был очередной приступ и она пыталась зарезать родителей, подрала их когтями и зубами, разгромила всю квартиру, при этом орала, что сначала прикончит "вонючих людишек" - это родителей, а потом покончит самоубийством. Отец пытался её остановить, но она его так швыранула, что он, пролетев несколько метров, встретился со шкафом, стукнулся сильно головой и потерял сознание. Мать, оставшись один на один с дочерью убежала в соседнюю комнату и заперлась. Дверь вышибали и царапали ещё минут 10, а потом всё затихло.

Когда Надькина сестра вышла из своего убежища, то увидела дочь мирно сидящей с телефоном в руках.
Каждый раз после таких приступов девочка ничего не помнит, только то что было "до" и "после".
Я поинтересовалась:
- А я чем могу помочь? Девочка самостоятельно никогда не согласится, а свою сестру ты и сама знаешь, она по церквям бегает, только до сих пор проблема не решена, и стало только хуже.
Надька со мной согасилась:
-Да, племяшка сама ни за что, раньше просила ей помочь, говорила, что чувствует, как живёт в ней кто-то ещё и он ей мешает, что она боится, а сейчас всё изменилось. Я, как тётя, не могу на это всё смотреть, надо что-то делать, а сестра моя в своё упёрлась, верит в молитвы, но оно же не помогает, пример налицо. Вон до чего уже дошло, как в фильме ужасов.
Что я могла ответить? Только то, что с таким раскладом событий надо готовиться к худшему. Да и желания связываться с этим у меня не было - девочка подросла и тот, второй, тоже окреп.
Надька прислала мне фото племянницы. Я глянула и сразу удалила. С фотографии на меня смотрело уже "не два в одном", а только ОНО ОДНО.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:58 by ErnestaПросмотров: 335Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Племянница зеркало сущь сестра приступ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:06
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2258|0)
Публикаций: 292
Комментариев: 3 120
Психиатры годами бьются над множественными личностями.
Католики, да и шут с ними, тоже не сразу определяют человек просто с ума сошел или к нему и правда кто-то подселился.
А тут все так просто, со 100% гарантией сущность из зеркала? А как же триггер? Почему не избавились от зеркала в первую очередь? Кем была бабка, что так просто смогла подселиться в ребенка? Осматривал ли психолог? Психиатр? И другие любопытные вопросы.
Психи, насколько я успел узнать, вполне себе обладают нечеловеческой силой.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:35
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3006|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 258
Странно, что мамаша зеркало не убрала, когда дочь про бабок из зазеркалья начала рассказывать, а потом головой биться. Но иногда барахольщики так себя и ведут. Мне интересно как глаза Нади связаны с очками) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#3 написал: Ernesta
Сегодня, 03:04
0
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Репутация: (1550|-2)
Публикаций: 121
Комментариев: 1 165
Цитата: Estellan
Психиатры годами бьются над множественными личностями.
Католики, да и шут с ними, тоже не сразу определяют человек просто с ума сошел или к нему и правда кто-то подселился.

Те, кто видит, годами не бьются. Не всем дано. А все психиатры, согласно Зяме Фрейду... Так что не в пирогах счастье, ой, тоесть не в дипломах.
Цитата: Estellan
Почему не избавились от зеркала в первую очередь?

А жлоба задавила, Надька и её сестра с западной Украины, рядом с Польской границей. Там, знаешь ли, свои понятия насчёт "выкинуть". Здесь такие тётки, что бабушек греческих досматривают после смерти, даже кружками покойной не брезгуют, лишь бы деньги не тратить, с подружками делятся и все довольны, а тут старинное зеркало...
Цитата: Estellan
Кем была бабка, что так просто смогла подселиться в ребенка?

А с чего вы решили, что в ребёнка бабка подселилась? Где я такое говорила? Девочка-то не только бабку видела, если читали внимательно.


Цитата: Estellan
Осматривал ли психолог? Психиатр?

Все осматривали и психиатры, которые ничего не узрели кроме переходного возраста, и святые отцы. Вот церковь-то и признала одержимость, только браться никто не хотел, вечно отсылали то к одному, то к другому старцу, котрый живёт далеко, но точно поможет. А которые далеко, там и добираться дорого, а денег мамке жалко на дорогу (смотри пункт про зеркало).

Цитата: Tigger power
Но иногда барахольщики так себя и ведут.

Точно так.

Цитата: Tigger power
Мне интересно как глаза Нади связаны с очками)

А никак.
Когда одеваю очки, то я нейтрализую некоторым образом своё воздействие. Сейчас я очки совсем не ношу, надоело. А слёзы градом текут, когда человек на меня смотрит, расстояние между нами должно быть не больше метра - это признак порчи, сильного негатива на нём. Слёзы текут - организм очищается. При многих чистках, кстати, тот же эффект. Когда я своему зубному после приёма читку сделала, прямо в кабинете, она просила очень, так слёзы у неё в три ручья текли, ей пришлось 2 человека после меня отменить, не видела ничего. Зато потом голова прояснилась, работать смогла, морок ей на сумашествие сделали.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
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