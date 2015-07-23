"Одержимая"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 335 Комментарии: 3 +4 Вчера, 21:58 by

История, которую расскажу сегодня, началась восемь лет назад и продолжается по сей день. Не просто продолжается, а неуклонно прогрессирует, увлекая всех своих заложников в бездну липкого страха, ужаса и безнадёги.Восемь лет назад в соседний магазин пришла Надька, новый продавец. Яркая горластая брюнетка с пятым размером. Мы общались урывками на работе. И тут обнаружилась некая странность. Когда я снимала очки (у меня близорукость) у Надьки начинали слёзы градом катиться и остановиться она не могла. Весь макияж страдал катастрофически, а Надька без косметики и красной едкой помады жизни не мыслила, оттого она начала меня опасаться и задавать разные вопросы, типа "А почему?" и "Отчего?" Пришлось ей объяснить некоторые свои особенности и чем я занимаюсь.Вот после моих объяснений Надька и рассказала ужасную историю своей племянницы.На тот момент девочке было 10 лет, а происходило с ней следующее. Всё началось с зеркала, которое Надьке досталось после похорон пожилой женщины умершей от рака. Это была не родственница, просто Надька за ней ухаживала за деньги. Зеркало было старое, огромное, в красивой резной раме. Себе Надька зеркало не оставила, решила сестре подарить.Через время племянница начала рассказывать о странной женщине, что входит и выходит из зеркала и ещё различных сущах, которых она переодически видит и они её пугают, душат по ночам. К девочке никто не прислушался, всё списали на детские фантазии пока не начались странности в поведении ребёнка.Ночью племянница начала лунатить. Вставала с кровати и шла к зеркалу, а потом методично билась головой в него, словно пыталаясь преодолеть зеркальную поверхность. Разбудить её сразу не получалось, приходилось разворачивать лицом в обратную сторону от зеркала и пытаться уложить в кровать. Но через некоторое время Надькина сестра просыпалась от глухих методичных ударов - дочь снова пыталась войти в зерало.Через какое-то время лунатизм прекратился, но начались другие ужасы. Племянница начала впадать в агрессивное состояние, руша всё вокруг, при этом она изрыгала проклятья и ругательства низким, чужим голосом. Маленькая тщедушная девочка поднимала и швыряла с лёгкостью такие тяжёлые предметы, которые в обычном состоянии с трудом приподнимала.Всё это мне было рассказано для того, чтобы я посмотрела племянницу. Я согласилась, сказала что после работы в определённый день сходим, да и подготовиться мне надо. Дальше случилось то, чего я никак не ожидала. Буквально на следующий день Надька притащила девочку ко мне на работу. В этот момент я стояла у входа в магазин и тут ко мне подлетает Надька с ребёнком, ставит передо мной и говорит:- Вот, посмотри.И всё, тут меня и девочку "накрыло". Девочка "одеревенела", застыла на одном месте, смотрит на меня ни пошевилиться, ни слова сказать не может. Надька испугалась, давай её тормошить, только всё бестолку. А я тоже ничего не могу, небо и земля - всё перемешалось, знаете, как в открытый космос выбросило. Когда с подселом люди, в народе их одержимыми называют, я всегда так реагирую и потом время нужно, чтоб в себя прийти. В это время, пока я"как в космосе", успеваю энергитически сущность считать и определить её мощь и как эта сущь проявляется в человеке, а также на образ человека начинает накладываться образ сущи, тоесть я её вижу и человека, как "два в одном". Может не совсем понятно объясняю, но эти процессы сложно описать.Я начала "приходить" в обычное состояние и в этот момент подлетела Надькина сестра, мама девочки, и начала нервно кричать, что она против и ничего не надо, что надо в церковь к святым отцам. Потом она заметила, что дочь странно себя ведёт, не реагирует ни на кого, а продолжает смотреть мне в лицо стеклянными глазами. Опять шум и дёргания - тормошения начались. Тут я окончательно пришла в себя и глядя на сущь, я же её продолжаю видеть, сказала:- Свободен, отпускаю, пошёл вон.Надькина племянница обмякла, заморгала, остекленевший взгляд ушёл. После вся троица удалилась восвояси.На этом этапе эта история так и закончилась. Мать девочки категорично ничего не хотела, а согласие ни девочки, но хоть матери должно быть. Надьке я объяснила, что ничем хорошим не закончится, само не рассосётся. Пока оно свежее и ещё не очень освоилось в "новой квартирке" можно убрать. Дальше будет хуже - либо суицид, либо сначала родителей прикончит, а потом и себя. Ну кто ж у нас верит?Я про эту историю стала подзабывать, как в прошлом году, зимой, звонит мне Надька и сразу орать начала, как заполошная. Сдерживая её темперамент, мне удалось понять, что племянница выросла, что ей уже 17 лет и что теперь её бояться не только родители, но и остальные родственники вместе с Надькой.У девицы часто случаются приступы, во время которых она начинает говорить ужасным демоническим голосом и рассказывает матери с отцом каким образом будет их убивать, сдирать живьём кожу и всё в том же духе. И вот несколько часов нзад у неё был очередной приступ и она пыталась зарезать родителей, подрала их когтями и зубами, разгромила всю квартиру, при этом орала, что сначала прикончит "вонючих людишек" - это родителей, а потом покончит самоубийством. Отец пытался её остановить, но она его так швыранула, что он, пролетев несколько метров, встретился со шкафом, стукнулся сильно головой и потерял сознание. Мать, оставшись один на один с дочерью убежала в соседнюю комнату и заперлась. Дверь вышибали и царапали ещё минут 10, а потом всё затихло.Когда Надькина сестра вышла из своего убежища, то увидела дочь мирно сидящей с телефоном в руках.Каждый раз после таких приступов девочка ничего не помнит, только то что было "до" и "после".Я поинтересовалась:- А я чем могу помочь? Девочка самостоятельно никогда не согласится, а свою сестру ты и сама знаешь, она по церквям бегает, только до сих пор проблема не решена, и стало только хуже.Надька со мной согасилась:-Да, племяшка сама ни за что, раньше просила ей помочь, говорила, что чувствует, как живёт в ней кто-то ещё и он ей мешает, что она боится, а сейчас всё изменилось. Я, как тётя, не могу на это всё смотреть, надо что-то делать, а сестра моя в своё упёрлась, верит в молитвы, но оно же не помогает, пример налицо. Вон до чего уже дошло, как в фильме ужасов.Что я могла ответить? Только то, что с таким раскладом событий надо готовиться к худшему. Да и желания связываться с этим у меня не было - девочка подросла и тот, второй, тоже окреп.Надька прислала мне фото племянницы. Я глянула и сразу удалила. С фотографии на меня смотрело уже "не два в одном", а только ОНО ОДНО.

Ключевые слова: Племянница зеркало сущь сестра приступ авторская история

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