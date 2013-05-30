Мистическая одноклассница или шизофрения?

Befana Просмотров: 910 Комментарии: 4 +8 Вчера, 10:35 by

В 8м классе перевелась я в другую школу, некоторых из этой школы я уже знала и влилась в коллектив легко. Как-то перед уроками, зайдя к однокласснице, Мире, узнаю, что в соседний дом (частный сектор) заселилась семья, и она познакомилась с девочкой, которая будет учиться с нами. Было это перед осенними каникулами, и мы втроём: я, Мира и новенькая - Стелла, все каникулы провели вместе, гуляя. За эту неделю мы узнали немного о будущей однокласснице. В один из дней Мира пригласила меня прийти к ней с ночёвкой, мол, покажет что-то интересное, заинтриговала.Родители меня не отпустили и я, выбравшись через окно первого этажа, ночью в полнолуние пошла в соседний район к Мире. Встретив меня возле дома, подруга повела к соседнему, говорит:- Смотри, что щас будет.Ровно в 23:23 в доме Стеллы включился свет, я замечаю, что все окна обклеены газетами, спрашиваю Миру:- Зачем они заклеили окна, там же шторы есть?Мира показывает жестами, чтобы я молчала и смотрела дальше, а дальше… Начинается какая-то беготня по дому, крики, стуки, я было подумала, что глава семейства буйствует и гоняет жену и дочь, но тут что-то ударило в дверь изнутри, сквозь газеты было видно, что к окну подбежала женщина, вероятно мать, и задёрнула шторы. За спиной у нас пробежала маленькая собачка и через щель в заборе проскочила во двор, там стала проситься в дом, сразу скулить, а после завыла, в это время в доме что-то громыхнуло, будто шкаф упал, снова крики, беготня.Мы обошли дом, пытаясь заглянуть внутрь, зашли со стороны сарая, в котором раньше держали коз, встали на ограду сарая и увидели, как мама Стеллы со свечой в руке что-то громко говорит, рядом Стелла в пижаме с подушкой в обнимку, отец пару раз прошёлся, на вид трезвый, но все какие-то встревоженные, нервные. Ещё несколько раз мы услышали громкие глухие удары, стуки, но никто из семейки ничего не ронял, но возможно, был ещё кто-то, через зазор между рамой и газетой особо не разглядеть. Было жутковато. Продолжалась эта суета до 12 ночи, после отец вышел во двор покурить и запустил собаку, которая выла всё это время под дверью, мы тихо перебрались в дом к Мире.Рассказ от лица Миры:- После их переезда они в тот же день заклеили окна газетами, и каждый вечер, примерно с 11ти до 12ти -3х ночи они выгоняют во двор собаку, и там происходит хрен пойми что: крики, стуки, один раз в это время взорвалась лампочка над порогом у них во дворе, перепуганная собака прибежала к моему дому и просидела до утра под крыльцом. На расспросы Стелла отвечала, мол, это они с мамой ругаются, а папа просто громко хлопает дверьми, т.к. не любит, когда они кричат. Я её больше не спрашивала, хотя видела, что ей хочется поговорить об этом.Сама девочка часто выглядела уставшей, с синяками под глазами, родители выглядели, к слову, не лучше. Где-то недели через две нашего знакомства, зайдя за Стеллой, чтобы позвать погулять, дверь нам открыла её мама и заявила спокойным тоном, что её дочь попала в аварию и только что вернулась из больницы, у неё частичная потеря памяти, попросила не утомлять её сильно. Мы как-то не особо поверили, но, увидев нашу новенькую, нам стало не по себе: бледная, словно без крови, ссутуленная и еле говорила, она вспомнила Миру, а меня только через пару дней. Восстановилась она быстро, про аварию толком ничего не помнила.Был конец осени, за это время Стелла лишь несколько раз посещала уроки из-за постоянных проблем со здоровьем, хотя с нами гуляла часто, к этому времени к нам присоединилась ещё одна девочка, Лина, и вот нас уже был квартет. Видимо, преподавателей тоже заинтересовало состояние новенькой, мы узнали, что к ним приходили из органов опеки, но всё было в порядке, Стелла начала чаще посещать занятия. К Лине новенькая прониклась более чем к нам, они сдружились, и Лина даже бывала у них в доме. Как-то мы посвятили Лину в наше "расследование", ведь та дичь, которая происходила в доме напротив Миры, продолжалась до сей поры.Лина тоже заметила странности в поведении Стеллы, её скрытность, она рассказала что бабушка Стеллы была ведьмой, её все считали цыганкой, хотя она была родом из Индии, что её зарезали, когда она возвращалась домой, она хотела быть кремированной, но в то время это было невозможно в городке N и её похоронили по христиански. Когда бабка лежала в морге, то чем-то напугала сотрудника (сторожа или хз), он всю ночь провёл во дворе. Стелла временами раскрывалась перед Линой и рассказывала ей странные истории, которые Лина считала выдумкой. Рассказывала, что они часто с семьёй переезжают, что их отлучили от церкви, они не имеют права посещать храм, но всё равно ходят, т.к. в других городах о них не знают. С ними постоянно случаются несчастные случаи, но говорить об этом она боится, чтобы это не передалось Лине или ещё кому. После этого разговора мы решили узнать о этой странной семье побольше, плюсом было то, что Лина бывала у них дома, мы надеялись, что там она сможет найти хоть что-то и не прогадали.На выходных Лина уже по традиции пошла в гости к Стелле, в то время, когда родители на работе. Со слов Лины:- Сидим, смотрим телек в комнате, как вдруг залетает её мамка, смотрит удивлённо на меня, я здороваюсь, она тоже, зовёт Стеллу на кухню. Через какое-то время заходит Стелла с большими наушниками в руках, говорит, мол, извини, забыла, что сегодня к нам придут, упросила маму, чтобы ты осталась и не шла домой в такую погоду (на улице был ливень), только надень наушники и не снимай их, пока я не приду, хорошо? Я киваю, не понимая что происходит, Стелла подключает наушники к телеку и, сделав звук громче, протягивает мне. Сижу в наушниках, неуютно как-то, хоть плоховато, но слышу шаги и разговоры, услышала, как хлопнула дверь на улицу и к женским голосам присоединился мужской, осторожно делаю звук тише, но наушники не снимаю, страшно стало. Из разговора стало ясно, что к ним пришёл священник, они ему рассказывали, как переезжают с места на место, что их преследует сущность, часто посуда и всякие мелкие предметы падают, слышны стуки со всех сторон, взрываются лампочки, ломается техника, проблемы со здоровьем, и т.д. Узнала, что у Стеллы лунатизм и она может выбить дверь и уйти ночью куда угодно, особенно в лунную ночь (вот почему они окна заклеивали и завешивали), ещё звуки и шепот слышат. Что удивило, священник всё очень серьёзно воспринял, читал молитвы, окуривал ладаном, а перед тем, как уйти, сказал:- Но вы же сами в этом виноваты.Стелла зашла, я сделала вид, что внимательно смотрю телек, она сняла наушники с улыбкой- Подслушивала?Наступили зимние каникулы, и мы вчетвером снова начали гулять вместе, к нашей компании примкнул парень, в которого Стелла влюбилась, про тот день, когда приходил священник, мы не упоминали, хотя Стелла догадалась, что нам известно. На Новый год Давид и Стелла начали встречаться, а через три дня он попал в аварию, ехал на велике домой вечером, дорога уже замёрзла и была скользкой, итог: перелом ноги и незначительные ушибы, но Стелла вдруг решила, что это из-за неё, на полном серьёзе, и через пару дней рассталась с Давидом. Он, кстати, поведал, что она в шутку пожелала ему сломать ногу, когда он не захотел идти с ней гулять, мол, вот сломаешь ногу, тогда и будешь дома сидеть, а сейчас идём гулять. После каникул Стелла на занятиях не появилась, в один из дней они быстро собрались и выехали из дома, ни с кем не попрощавшись. Нам так и не удалось узнать много об этой девочке и её семье, преследовала ли их сущность или кредиторы, или это было психическое расстройство...Весной к Мире обратилась хозяйка дома, в котором жила Стелла, предложив за небольшую плату провести уборку в доме перед тем, как заселятся новые жильцы. Уже на следующий день мы с Мирой рыскали по всему дому, ища хоть что-то, но кроме сгоревших и лопнувших лампочек в мусорке во дворе ничего не нашли, в доме было пусто, лишь газеты на окнах, которые мы пол дня отдирали, были из разных областей. Хозяйка сказала, что они всё оплатили, но о том, что уехали, не сообщили, что лампочки не взрывались раньше, и что батюшка приходил она знает от других соседей, но ей это мало интересно.Ничего страшного ни во время, ни после знакомства с этой девочкой не происходило, но некая мистическая атмосфера присутствовала, до сих пор вспоминаем о них. Уже после школы пытались найти её во Вконтакте, но безуспешно. Такая вот загадочная девочка))

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