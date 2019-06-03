Старушка

Sanset Shimmer24 Просмотров: 1 044 Комментарии: 4 -1 21-01-2023, 17:54 by

Я стараюсь часто ходить на могилу к своей тёте. Она умерла за год до моего рождения и я её практически не знаю, но все говорят, что мы очень похожи. Я хожу к ней на могилу, просто положить цветы, высказаться и рассказать о наболевшем. Чувствую, как становится легче после этого. В очередной раз пришла к могиле, сижу на лавочке напротив. Что-то рассказываю, плачу немного. Вдруг слышу сзади шорох. Оборачиваюсь, смотрю, стоит старушка. Вся в чёрном, на голове платок (тоже чёрный), волосы, торчащие из-под платка седые, глаза голубые, очки. Она увидела, что я плачу, и подошла ближе.- Доченька, ты чего тут так горько плачешь?- С тётей разговариваю.- Это правильно, с мёртвыми тоже разговаривать надо.- А вы чего здесь?- К мужу пришла.Я ей кивнула и повернулась обратно к могиле.- Тяжко тебе?- Можно и так сказать.Старушка подошла вплотную к оградке. Я даже сама не заметила, как выплакала этой милой старушке всю свою душу. Заикнулась даже о том, как хотела умереть. Она выслушала и улыбнулась.- Вытри слёзы, доченька, тебе ещё жить надо, или хочешь, чтобы к тебе ходили, как ты сейчас к тёте?- Хоть какая-то польза.- Я тоже так думал когда-то, но после чёрной полосы всегда наступает белая, просто надо подождать.Её слова меня подбодрили. Она попрощалась и ушла. Я поседела ещё минут 20 и тоже пошла. Но проходя мимо могил увидела... Фото той старушки на могильной плите. Ольга Геннадьевна 1944-2009. Старушка умерла почти 14 лет назад. Как такое возможно?

Ключевые слова: Кладбище слёзы старушка диалог авторская история

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