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Истории из жизни

Старушка

Я стараюсь часто ходить на могилу к своей тёте. Она умерла за год до моего рождения и я её практически не знаю, но все говорят, что мы очень похожи. Я хожу к ней на могилу, просто положить цветы, высказаться и рассказать о наболевшем. Чувствую, как становится легче после этого. В очередной раз пришла к могиле, сижу на лавочке напротив. Что-то рассказываю, плачу немного. Вдруг слышу сзади шорох. Оборачиваюсь, смотрю, стоит старушка. Вся в чёрном, на голове платок (тоже чёрный), волосы, торчащие из-под платка седые, глаза голубые, очки. Она увидела, что я плачу, и подошла ближе.

- Доченька, ты чего тут так горько плачешь?

- С тётей разговариваю.

- Это правильно, с мёртвыми тоже разговаривать надо.

- А вы чего здесь?

- К мужу пришла.

Я ей кивнула и повернулась обратно к могиле.

- Тяжко тебе?

- Можно и так сказать.

Старушка подошла вплотную к оградке. Я даже сама не заметила, как выплакала этой милой старушке всю свою душу. Заикнулась даже о том, как хотела умереть. Она выслушала и улыбнулась.

- Вытри слёзы, доченька, тебе ещё жить надо, или хочешь, чтобы к тебе ходили, как ты сейчас к тёте?

- Хоть какая-то польза.

- Я тоже так думал когда-то, но после чёрной полосы всегда наступает белая, просто надо подождать.

Её слова меня подбодрили. Она попрощалась и ушла. Я поседела ещё минут 20 и тоже пошла. Но проходя мимо могил увидела... Фото той старушки на могильной плите. Ольга Геннадьевна 1944-2009. Старушка умерла почти 14 лет назад. Как такое возможно?

21-01-2023, 17:54 by Sanset Shimmer24Просмотров: 1 044Комментарии: 4
-1

Ключевые слова: Кладбище слёзы старушка диалог авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
21 января 2023 19:22
+9
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 794
Возможно и такое.
Но хватит уже придумывать истории и пихать их в реальные.
Все хорошо написано, но совесть нужно иметь)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: Jako tako
21 января 2023 22:34
+8
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 220
Я бы тоже хотела посЕдеть минут 20, а потом снова стать русоволосой.
Глаза болят от ошибок уже, честно.
Я тоже так думал когда-то а это чья реплика?
А в целом поддерживаю предыдущего комментатора.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: ulianojka
Вчера, 04:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 118
На могиле, что вы приняли за фотографию вашей пожилой собеседницы, могла быть фотография внешне похожей, но другой женщины. Человек всегда видит сходства, если очень хочет в это верить. Захотелось чудес.
Зарегистрирован: 24.02.2011
#4 написал: Talisha
Вчера, 22:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (2165|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 607
История вполне правдоподобная, почему заминусовали? Меня зацепили очки. Когда выдумывают, о таких деталях не парятся.
А вот редактору минус - "думал", "поседела"...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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