Загадочный случай на работе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

anderspiaf Просмотров: 621 Комментарии: 2 +8 Вчера, 19:18 by

Событие, о котором я буду вести речь, случилось в 2018 году. С того момента прошло уже пять лет, но помню я всё очень хорошо, словно это было совсем недавно. Возможно потому, что я до сих пор не могу найти объяснение произошедшему. Может быть ты, читающий эту историю, сможешь понять то, c чем мне пришлось столкнуться.Всё началось с того, что я, будучи студенткой сельскохозяйственного вуза, устроилась летом на подработку в ветеринарную клинику рядом с домом. Клиника находилась в небольшом здании, которое мне нравилось и не вызывало у меня отрицательных эмоций. Я работала в дневную смену два раза в неделю, а ещё два отдыхала. У меня обычно был один перерыв на обед. Я предпочитала проводить его в тишине и одиночестве, находясь в специальной комнате для отдыха. Я хочу заострить внимание именно на ней. Это была комната средних размеров, в которой находилось минимум предметов, а так же она включала в себя подсобку для инструментария. У меня была привычка приходить в это место, когда там не находилось других сотрудников. Словом, оно было только для персонала.Однажды, как и всегда, расположившись в комнате отдыха, я надела наушники и стала слушать музыку. Рядом никого не было, мой разум отчётливо это понимал, да и глаза видели, но на некотором тонком уровне ощущалось чьё-то присутствие. Я поставила музыку на паузу. Тогда стало слышно шебуршание , которое исходило из подсобки. Мне подумалось: «Наверное кто-то пришёл взять инвентарь». На тот момент данная ситуация не вызвала у меня удивления, а также тот факт, что когда я заходила в комнату, никаких звуков не было, и никто мимо не проходил. Потом звуки стихли, дверь в подсобку открылась, а из неё вышла девушка, наверное чуть младше меня ( на тот момент мне было 19), которая была одета в обычную одежду (джинсы с блузкой), с отсутствием каких-либо предметов в руках. Выглядела она немного странно. Странность заключалась в отрешённом взгляде, но это совсем не смутило меня. Я решила, что передо мной новый сотрудник, так как раньше не видела её, и поздоровалась. Девушка поздоровалась в ответ, а потом замолчала, хотя мною делались попытки узнать имя. Я посчитала, что не стоит смущать новичка и вышла из комнаты, чтобы снова приступить к своим обязанностям.Одна неделя сменяла другую. В комнате отдыха я ещё пару раз сталкивалась с молчаливой девушкой. Вот только встречались мы только, когда моя смена подходила к концу. И вот, в один день моё любопытство взяло верх, и я решила выяснить имя незнакомки. Очень хорошо помню этот день. Подойдя к коллегам, я описала её внешность и упомянула, что она работает в вечернюю смену. Ответ заставил мурашки бежать по моему телу: «Мы никогда не видели подобного человека в нашем здании. Никто даже отдалённо похожий на него не работает у нас в вечернюю смену». Меня шокировало такое заявление. Испуг ярко дал себя почувствовать. Я не особо верю в призраков или фантомов, но, видимо, то, что обитало в здании клиники, было из этой серии. Хочу обратить внимание, что я видела отнюдь не прозрачную оболочку в виде силуэта или нечто подобное. Это явление было ничем неотличимо от настоящего человека и с очень чёткими чертами.После всего произошедшего я уволилась. Уж больно сильное влияние оказала на меня встреча с потусторонним. Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Работа необъяснимое мистические существа авторская история

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