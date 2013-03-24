Не бойся - не тронет

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kossilver Просмотров: 413 Комментарии: 7 +7 Вчера, 19:01 by

Произошел этот случай спустя некоторое время после событий, описанных в другой моей истории под названием «Когда тело мертво».Вкратце, там описано, как я столкнулся с сонным параличом. Так вот, со временем, осознав причины появления таких состояний, я стал более спокойно относится к проявлениям сонного паралича. Стало иногда получаться выходить через них в осознанное сновидение и астрал, поэтому, это скорее было знаком того, что я почти все делаю правильно, поскольку именно упражнения для внетелесного опыта, как правило, и вызывали паралич, а еще его вызывала доска под панцирной кроватью. Ну не будем об этом.Итак. Общага, весна, послеобеденное время. Комната у нас соседом была на двоих, он еще на учебе, а я решил чуть вздремнуть. Лег на спину, закрыл глаза, а когда проснулся – понимаю, что снова словил паралич. К слову сказать, так как он у меня бывал частенько, со временем я научился приоткрывать глаза в таком состоянии, это давалось с большим трудом, но всегда давало кучу эмоций. Так как на вид реального места, где я находился, налаживались картинки «дополненной реальности». Уж не знаю, жителями низшего астрала они были или гипногогическими образами, но было довольно интересно, подсматривать сквозь щелки приоткрытых глаз за потусторонним.Так и в этот раз – приоткрыл я глаза, смотрю, а на потолке, около люстры, сидит огромный черный кот, ну черный не в прямом смысле слова, он как будто сделан из темноты, то есть это клочок черного дыма, который местами принимает бесформенные очертания и приближенно похож на кота. И это существо сидит и осознанно смотрит на меня, это меня насторожило, и я начинаю бояться и паниковать. Но тут в голове проносится голос: «Не бойся – не тронет». Страх внезапно исчезает и в это мгновение, кот прыгает с потолка на меня, целился он явно мне на грудь, но, не долетев буквально каких-то 10 – 15 см, он как будто натолкнулся на невидимый батут и его с силой отшвыривает обратно на то же самое место на потолке. Он, посмотрев на меня, развернулся и по потолку убежал сквозь закрытую дверь из комнаты.Я осматриваю комнату и все остальное вроде бы как обычно, но тут краем глаза замечаю, как что-то белое мелькнуло слева. Комната у нас в ширину была метра четыре, слева от входа окно, под ним стол, после него в углу у стенки моя кровать, а через проход – в правом углу у противоположной стены, зеркально, кровать моего соседа. Спали мы ногами к дверям. И вот, скашиваю я глаза влево и вижу, как на краю кровати соседа, напротив моих ног, сидит полубоком невеста в подвенечном платье и, повернув голову, смотрит в окно. Лица ее не видно из-за того, что она его отвернула, а сверху еще и фота. И тут, будто бы почувствовав мой взгляд, невеста поворачивается. Лицо у нее – кожей обтянутый череп, а на голове под фатой одет засохший венок, сплетенный из веток кустарника. Сухие ветки местами разорвали фоту и приподнимают ее. Я в страхе и панике пытаюсь, выйти из паралича, для этого нахожу, часть тела, что хоть как-то двигается, это оказывается ступня левой ноги. Я начинаю ей двигать справа налево, пытаясь отодвинуться от «невесты». Знаю, сейчас это забавно, лежать и махать ногой в сторону жути, но больше тогда я ничего не мог сделать, тело меня не слушалось, я не мог им управлять, а еще плюс, ужас, что ударил мне в голову. Я от страха мог думать только об одном, о том, чтобы бежать подальше, но этого-то я как раз и не мог. С каждым движением нога делает все больше амплитуду, и вот, на раз пятый-седьмой, меня отпускает, я вновь владею своим телом, в реальной комнате, на данный момент единственно реального мира, а на часах прошло всего десять минут, но спать уже не хочется…Позже я нашел упоминания о «дымных» котах и собаках, такие формы часто принимают бесы и, собственно, тот, кто дал мне совет – «Не бояться», попал в точку, ведь бесы, падки на энергии страха, отчаянья и агрессии и именно с них кормятся. Но убежал ли он из-за того, что я не боялся или из-за того, что почуял гостью в подвенечном платье?Через несколько лет я увидел прекрасный и любимый мною мультик «Труп невесты», когда я его впервые увидел, то сразу подумал, что естественно это адаптация для детей, а я на самом деле знаю как выглядит мертвая невеста. Ведь мертвая невеста – это сама смерть.Спустя десяток лет, читая Кастанеду и слова Дона Хуана, про то, что смерть всегда находится слева от нас, на расстоянии вытянутой руки и с ней, метафорически, можно и нужно советоваться, заставили мурашки холодом пробежать по спине, и вспомнить тот случай. А что, если это правда? Если я видел свою личную смерть и то, что я перестал ее видеть, не означает, что она перестала сидеть рядом и, смотря в окно, ждать, ждать пока я посмотрю ей в лицо и не смогу уже, пошевелив ногой, отодвинуть ее и проснуться. А до той поры, она, может быть из-за скуки, а может из-за того, что это ее долг, будет давать мне подсказки и гнать от меня всяких бесов и лярв, потому что в том мире, я только ее и в знак этого она уже надела подвенечное платье…

Ключевые слова: Сонный паралич бес смерть невеста осознанное сновидение авторская история

Другие, подобные истории: