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Истории из жизни

Не бойся - не тронет


Произошел этот случай спустя некоторое время после событий, описанных в другой моей истории под названием «Когда тело мертво».
Вкратце, там описано, как я столкнулся с сонным параличом. Так вот, со временем, осознав причины появления таких состояний, я стал более спокойно относится к проявлениям сонного паралича. Стало иногда получаться выходить через них в осознанное сновидение и астрал, поэтому, это скорее было знаком того, что я почти все делаю правильно, поскольку именно упражнения для внетелесного опыта, как правило, и вызывали паралич, а еще его вызывала доска под панцирной кроватью. Ну не будем об этом.

Итак. Общага, весна, послеобеденное время. Комната у нас соседом была на двоих, он еще на учебе, а я решил чуть вздремнуть. Лег на спину, закрыл глаза, а когда проснулся – понимаю, что снова словил паралич. К слову сказать, так как он у меня бывал частенько, со временем я научился приоткрывать глаза в таком состоянии, это давалось с большим трудом, но всегда давало кучу эмоций. Так как на вид реального места, где я находился, налаживались картинки «дополненной реальности». Уж не знаю, жителями низшего астрала они были или гипногогическими образами, но было довольно интересно, подсматривать сквозь щелки приоткрытых глаз за потусторонним.

Так и в этот раз – приоткрыл я глаза, смотрю, а на потолке, около люстры, сидит огромный черный кот, ну черный не в прямом смысле слова, он как будто сделан из темноты, то есть это клочок черного дыма, который местами принимает бесформенные очертания и приближенно похож на кота. И это существо сидит и осознанно смотрит на меня, это меня насторожило, и я начинаю бояться и паниковать. Но тут в голове проносится голос: «Не бойся – не тронет». Страх внезапно исчезает и в это мгновение, кот прыгает с потолка на меня, целился он явно мне на грудь, но, не долетев буквально каких-то 10 – 15 см, он как будто натолкнулся на невидимый батут и его с силой отшвыривает обратно на то же самое место на потолке. Он, посмотрев на меня, развернулся и по потолку убежал сквозь закрытую дверь из комнаты.

Я осматриваю комнату и все остальное вроде бы как обычно, но тут краем глаза замечаю, как что-то белое мелькнуло слева. Комната у нас в ширину была метра четыре, слева от входа окно, под ним стол, после него в углу у стенки моя кровать, а через проход – в правом углу у противоположной стены, зеркально, кровать моего соседа. Спали мы ногами к дверям. И вот, скашиваю я глаза влево и вижу, как на краю кровати соседа, напротив моих ног, сидит полубоком невеста в подвенечном платье и, повернув голову, смотрит в окно. Лица ее не видно из-за того, что она его отвернула, а сверху еще и фота. И тут, будто бы почувствовав мой взгляд, невеста поворачивается. Лицо у нее – кожей обтянутый череп, а на голове под фатой одет засохший венок, сплетенный из веток кустарника. Сухие ветки местами разорвали фоту и приподнимают ее. Я в страхе и панике пытаюсь, выйти из паралича, для этого нахожу, часть тела, что хоть как-то двигается, это оказывается ступня левой ноги. Я начинаю ей двигать справа налево, пытаясь отодвинуться от «невесты». Знаю, сейчас это забавно, лежать и махать ногой в сторону жути, но больше тогда я ничего не мог сделать, тело меня не слушалось, я не мог им управлять, а еще плюс, ужас, что ударил мне в голову. Я от страха мог думать только об одном, о том, чтобы бежать подальше, но этого-то я как раз и не мог. С каждым движением нога делает все больше амплитуду, и вот, на раз пятый-седьмой, меня отпускает, я вновь владею своим телом, в реальной комнате, на данный момент единственно реального мира, а на часах прошло всего десять минут, но спать уже не хочется…

Позже я нашел упоминания о «дымных» котах и собаках, такие формы часто принимают бесы и, собственно, тот, кто дал мне совет – «Не бояться», попал в точку, ведь бесы, падки на энергии страха, отчаянья и агрессии и именно с них кормятся. Но убежал ли он из-за того, что я не боялся или из-за того, что почуял гостью в подвенечном платье?

Через несколько лет я увидел прекрасный и любимый мною мультик «Труп невесты», когда я его впервые увидел, то сразу подумал, что естественно это адаптация для детей, а я на самом деле знаю как выглядит мертвая невеста. Ведь мертвая невеста – это сама смерть.

Спустя десяток лет, читая Кастанеду и слова Дона Хуана, про то, что смерть всегда находится слева от нас, на расстоянии вытянутой руки и с ней, метафорически, можно и нужно советоваться, заставили мурашки холодом пробежать по спине, и вспомнить тот случай. А что, если это правда? Если я видел свою личную смерть и то, что я перестал ее видеть, не означает, что она перестала сидеть рядом и, смотря в окно, ждать, ждать пока я посмотрю ей в лицо и не смогу уже, пошевелив ногой, отодвинуть ее и проснуться. А до той поры, она, может быть из-за скуки, а может из-за того, что это ее долг, будет давать мне подсказки и гнать от меня всяких бесов и лярв, потому что в том мире, я только ее и в знак этого она уже надела подвенечное платье…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:01 by KossilverПросмотров: 413Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Сонный паралич бес смерть невеста осознанное сновидение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Вчера, 19:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (96|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 586
На грани полуяви-полусна привиделся кошмар. И не более того. +++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:48
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 022
Надо же. Какой язык художественный, аж приятно.
А с чего взяли, что именно отвернуться не получится? Может она вас среди бела дня, в лесу настигнет
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: serg-kil-inc
Вчера, 21:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 321
Ну, навряд ли. Многие имеют опыт осознанных сновидений, но про даму в белом по левую руку написали только вы и Кастанеда.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#4 написал: Кода
Вчера, 22:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (176|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 600
Смерть - самая покладистая и любящая нас Сущность. Не сейчас, просим мы ее, стоя на раскачивающемся от ветра канатном мосту, протянутом над пятисотметровым ущельем. И она внемлет. Пожалуйста, давай не сегодня, - шепчем мы Ей перед сложной операцией. И Она соглашается вновь. Еще рано, повремени, - летят наши мысли вслед вошедшему в неконтролируемый занос автомобилю, крутящемуся по встречной полосе на встречу приближающемуся МАНу…
Ладно, - вздыхает Она.
Еще раз говорю вам - Смерть самая любящая нас Сущность.
Ведь Она всего один раз делает по-своему…

_моя вольная интерпретация отрывка одного из романов Макса Фрая_ показалось к месту.
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#5 написал: Kossilver
Сегодня, 02:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 62
Цитата: зелёное яблочко
Надо же. Какой язык художественный, аж приятно.
А с чего взяли, что именно отвернуться не получится? Может она вас среди бела дня, в лесу настигнет

Спасибо. Это я метафорически выразился, всмысле, что избежать не получится

Цитата: Кода
Смерть - самая покладистая и любящая нас Сущность. Не сейчас, просим мы ее, стоя на раскачивающемся от ветра канатном мосту, протянутом над пятисотметровым ущельем. И она внемлет. Пожалуйста, давай не сегодня, - шепчем мы Ей перед сложной операцией. И Она соглашается вновь. Еще рано, повремени, - летят наши мысли вслед вошедшему в неконтролируемый занос автомобилю, крутящемуся по встречной полосе на встречу приближающемуся МАНу…
Ладно, - вздыхает Она.
Еще раз говорю вам - Смерть самая любящая нас Сущность.
Ведь Она всего один раз делает по-своему…

_моя вольная интерпретация отрывка одного из романов Макса Фрая_ показалось к месту.


Макс Фрай, чудесен. Особенно Лонли Локли) Это мой кумир) Ваша интерпритация тоже очень и очень.
Зарегистрирован: 9.07.2010
#6 написал: Kossilver
Сегодня, 02:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 62
Цитата: serg-kil-inc
Ну, навряд ли. Многие имеют опыт осознанных сновидений, но про даму в белом по левую руку написали только вы и Кастанеда.

А многие, просто не успели этого сделать, так как свидание с ней было последним, что они сделали в своей жизни)))
Не думаю, что Дон Хуан, когда говорил свои слова имел в виду их буквально, скорее это был намек на то, что всегда нужно помнить о том, что времени у нас не так уж и много и исходя из этого совершать все свои поступки.
Да и я, вряд-ли видел именно Смерть, скорее всего это была некая сущность, вероятно равнодушная ко мне и проявившая интерес лишь из-за того что я стал виден в ее мерности.
И да, многие имеют опыт в ОС, но пока я не знаю, ни одного человека даже в сети, который бы мог похвастаться тем, что он создал свое тело сновидения и стал сновидеть реальный мир. Думаю, только для этого ОСы и нужны, а развлечения со спрайтами, это еще одна возможность самоутвердится и потешить свое ЧСВ.
Зарегистрирован: 9.07.2010
#7 написал: VicZhou
Сегодня, 04:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 468
Только не "фота", а фата все же. И венок не одет, а надет. А так, ничего. Бодренько.
*Лига зануд поставила плюс*
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
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