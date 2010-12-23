Прости, если можешь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sanset Shimmer24 Просмотров: 487 Комментарии: 4 +2 Вчера, 21:21 by

Долгое время дружила с девочкой старше меня на год. Весёлая, светлая и яркая. Часто ходили вместе гулять и разговаривали на абсолютно разные темы. Я даже не заметила как она начала рассказать мне о своих личных переживаниях. Что её волнует, чего боится и многое другое. Один раз она мне сказала:- Очень хочу стать врачом, спасать жизни людей, но боюсь, что не сдам экзамен по химии.С химией у неё и правда были проблемы несмотря на то, что она очень старалась.Я сказала:- Ну если не сдашь, то можешь пойти на кого-нибудь другого учиться.Она быстро возразила:- Нет, я нигде себя не вижу больше, это больше чем просто "хочу", это моя мечта и цель.Я её поддержала и просто пожелала удачи.Экзамен она не сдала. Перестала со всеми общаться и выходить из дома. Через месяц она повесилась. Оставила записку в которой просила простить её, и сказала, что если цели у неё нет, то и жизни тоже.Ходила к ней на могилу. Мне было жаль её, столько планов на жизнь и вот так уйти.Прошло ещё несколько месяцев. Уже был сентябрь. Одним вечером я осталась дома одна. Уже уснула. Но через часа 2-3 проснулась из-за того, что кто-то гладил меня по голове. Я сначала подумала, что это мама пришла, но потом услышала:- Прости, пожалуйста, что оставила тебя, не повторяй моей ошибки и живи счастливо.Я испугалась, вскочила, но никого не увидела. Включила свет и до утра не спала. Может это была подруга или мне мерещилось?

Ключевые слова: Подруга смерть слова авторская история

Другие, подобные истории: