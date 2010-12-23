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Истории из жизни

Прости, если можешь

Долгое время дружила с девочкой старше меня на год. Весёлая, светлая и яркая. Часто ходили вместе гулять и разговаривали на абсолютно разные темы. Я даже не заметила как она начала рассказать мне о своих личных переживаниях. Что её волнует, чего боится и многое другое. Один раз она мне сказала:
- Очень хочу стать врачом, спасать жизни людей, но боюсь, что не сдам экзамен по химии.
С химией у неё и правда были проблемы несмотря на то, что она очень старалась.
Я сказала:
- Ну если не сдашь, то можешь пойти на кого-нибудь другого учиться.
Она быстро возразила:
- Нет, я нигде себя не вижу больше, это больше чем просто "хочу", это моя мечта и цель.
Я её поддержала и просто пожелала удачи.

Экзамен она не сдала. Перестала со всеми общаться и выходить из дома. Через месяц она повесилась. Оставила записку в которой просила простить её, и сказала, что если цели у неё нет, то и жизни тоже.
Ходила к ней на могилу. Мне было жаль её, столько планов на жизнь и вот так уйти.

Прошло ещё несколько месяцев. Уже был сентябрь. Одним вечером я осталась дома одна. Уже уснула. Но через часа 2-3 проснулась из-за того, что кто-то гладил меня по голове. Я сначала подумала, что это мама пришла, но потом услышала:
- Прости, пожалуйста, что оставила тебя, не повторяй моей ошибки и живи счастливо.
Я испугалась, вскочила, но никого не увидела. Включила свет и до утра не спала. Может это была подруга или мне мерещилось?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:21 by Sanset Shimmer24Просмотров: 487Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Подруга смерть слова авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 23:35
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3060|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 210
А я хочу быть директором пенсионного фонда. Но меня тоже туда не возьмут. Так что мне теперь вешаться что ли?
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 01:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 219
А бывают подростки, которые так сильно хотят стать кем-то из, назовём их, традиционных профессий? Прям чтобы до самоубийства?
Не помню ни одного своего одноклассника, так же сильно мечтавшего стать кем-то конкретным в свои 16 лет.
А сейчас наверное в принципе мечтают только тиктоком деньги зарабатывать. Ну или айти конечно же. Но лучше уж айти, чем тикток (черт его раздери).
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 05:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 541
Цитата: Jako tako
до самоубийства?

Чужая семья- потёмки, может там родители так настращали, мол, будешь врачом (продолжать семейную традицию и тд) и точка, а некоторые подростки не всегда могут отстаивать свое мнение, вот и боялась.
Ну это как вариант, неизвестно, как там было в семье..
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:28
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 129
Комментариев: 7 020
Цитата: Баба Клава
А я хочу быть директором пенсионного фонда. Но меня тоже туда не возьмут. Так что мне теперь вешаться что ли?

А я хочу манделью sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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