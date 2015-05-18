Бросай ты это дело

Sanset Shimmer24 Просмотров: 870 Комментарии: 7 +18 Вчера, 21:33 by

История произошла, когда мне было лет 9-10.Родители тогда уже 2-3 год бухали как не знаю кто. И в один летний день мы всей семьёй ночевали у бабушки. Они с дедушкой настояли на том, чтобы мы у них ночевали. Папа с мамой спали, чтобы утром быть трезвыми и способными к разговору. Мы с бабушкой сидим на крыльце и разговариваем, дедушка в гараже что-то искал.Уже собирались идти в дом, как услышали, что кто-то резко сел на кровати и не сильно громко закричал. Мы с бабушкой подорвались с места и побежали в дом. Папа сидел на кровати в холодном поту.- Коля, что случилось? - спросила бабушка, не на шутку испугавшись.Папа не смог проронить ни слова.Только на следующий день мы узнали, что во сне к папе приходила его покойная сестра и говорила:- Коль... Бросай ты это дело, а то и сам умрёшь, и ребёнка погубишь.Папа плакал, когда про это рассказывал. Но я его слезам никогда не верила, поэтому решила, что он просто несёт чушь. Но случилось нечто удивительное.Папа в тот же день согласился на лечение и с тех пор практически не пил (как и мама).Да и тётя была права. Недавно папа по пьяни сел за руль и попал в аварию (всё обошлось).Это был вещий сон или пьяные бредни? Я не знаю. Но как бы то ни было, тёте всё же спасибо.

Ключевые слова: Папа вещий сон алкоголизм авария авторская история

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