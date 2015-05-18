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Истории из жизни / Сны

Бросай ты это дело

История произошла, когда мне было лет 9-10.
Родители тогда уже 2-3 год бухали как не знаю кто. И в один летний день мы всей семьёй ночевали у бабушки. Они с дедушкой настояли на том, чтобы мы у них ночевали. Папа с мамой спали, чтобы утром быть трезвыми и способными к разговору. Мы с бабушкой сидим на крыльце и разговариваем, дедушка в гараже что-то искал.
Уже собирались идти в дом, как услышали, что кто-то резко сел на кровати и не сильно громко закричал. Мы с бабушкой подорвались с места и побежали в дом. Папа сидел на кровати в холодном поту.
- Коля, что случилось? - спросила бабушка, не на шутку испугавшись.
Папа не смог проронить ни слова.
Только на следующий день мы узнали, что во сне к папе приходила его покойная сестра и говорила:
- Коль... Бросай ты это дело, а то и сам умрёшь, и ребёнка погубишь.
Папа плакал, когда про это рассказывал. Но я его слезам никогда не верила, поэтому решила, что он просто несёт чушь. Но случилось нечто удивительное.
Папа в тот же день согласился на лечение и с тех пор практически не пил (как и мама).
Да и тётя была права. Недавно папа по пьяни сел за руль и попал в аварию (всё обошлось).
Это был вещий сон или пьяные бредни? Я не знаю. Но как бы то ни было, тёте всё же спасибо.

Вчера, 21:33 by Sanset Shimmer24Просмотров: 870Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Папа вещий сон алкоголизм авария авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 21:48
+4
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Публикаций: 76
Комментариев: 5 600
Читаю и прямо до слез! Иногда такое вмешательство способно остановить алкоголиков и спасти семью, и это хорошо! Очень рада за автора истории и его родных.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 23:09
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3060|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 203
Какой однако ваш папаша впечатлительный. Надо же... Плюс
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#3 написал: guerra
Сегодня, 01:14
+4
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 461
с тех пор практически не пил, но недавно по пьяни сел за руль... тьфу, мать вашу, вот эту синеву за рулями прям сжигать на кострах надо, мало того что сам разобьётся, так ещё и других с собой забрать может
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#4 написал: Волк Ольшанский
Сегодня, 06:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 103
Цитата: Баба Клава
Какой однако ваш папаша впечатлительный. Надо же... Плюс

С Рождеством Господа и Спасителя Нашего Иисуса Христа! Ну и с новым годом, как кому нравиться: хоть по новому стилю, хоть в Васильев вечер, а лучше - с обоими сразу, наступившим и наступающим!
Зарегистрирован: 20.12.2018
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 12:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 217
Я сначала подумала, что папа совсем бросил пить. Но видимо нет, и не особо впечатлило его такое наставление от умершего.
Остаётся только посочувствовать автору.
Как можно пьяным за руль садиться, я в принципе не понимаю. Ну не думаете о себе, так подумайте о тех, в кого вы можете влететь в таком состоянии. Не берите грех на душу.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 13:04
+1
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Репутация: (3005|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 255
Цитата: Jako tako
Ну не думаете о себе, так подумайте о тех, в кого

Если уж о себе не думают, то об остальных тем более не подумают. Синька убивает мозг, люди буквально меняются, ужасно все это. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 14:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 217
Цитата: Tigger power
Если уж о себе не думают, то об остальных тем более не подумают. Синька убивает мозг, люди буквально меняются, ужасно все это. +

Тоже верно. Это я в лишний раз так взвываю задуматься.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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