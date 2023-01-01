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Истории из жизни

Звонок от друга

Всем доброго времени суток, дорогие читатели. На сайте я уже не первый год, и за это время у меня накопилось немного странных, где-то трогательных, где-то необъяснимых и пугающих историй, которыми я с радостью хочу с вами поделиться. За достоверность ручаюсь полностью, но не обещаю хорошее изложение, давненько не занималась писаниной.

В марте 2021 года я потеряла лучшего друга. Этот человек был самым близким после родственников, родным, важным, и я знаю, что это было взаимно. Почти за десять лет нашего общения мы, как и полагается таким товарищам, c годами начали чувствовать друг друга на расстоянии, бывает, подумаешь "Надо Грише написать, увидеться", начинаешь набирать сообщение и в эту же секунду прилетает его "Привет, го увидимся!". На всех совместных фотографиях общей компании мы всегда стоим рядом, причем я заметила этот милый факт случайно, уже после его гибели. Вдаваться в подробности не буду, лишь отмечу, что это был его выбор и его решение, которое я не в праве осуждать. День похорон выдался тяжелым, когда стукнула горсть земли о крышку гроба я поняла: "Все, я больше его никогда не услышу". Я ошибалась.

Спустя примерно пять дней после того, как мы проводили его в последний путь, я вернулась на работу в офис. Забот у меня было немного, я то и дело погружалась в воспоминания и пила уже давно остывший чай как вдруг -- звонок. Беру трубку, одновременно бросая взгляд на определитель номера, подмечаю, что он мобильный. Проговариваю как робот свое имя и название компании и жду ответной реакции на той стороне провода, а в ответ -- тишина. Тишина, которая постепенно начинает сменяться каким-то еле уловимым треском и незаметным белым шумом. (Добавлю от себя, что я занималась ранее музыкой и очень четко могу различать всевозможные звуки и имею острый слух). Я начинаю вслушиваться и понимаю, что этот тихий "гул" потихоньку увеличивается, я повторяю "алло" и спустя некоторое время слышу то, от чего по всему телу побежали мурашки -- будто сказанное шепотом где-то далеко: "Малин, Малин". Застываю в оцепенении, прижимаю со всей силы трубку к уху и продолжаю вслушиваться. Вновь "Малин" и тут гудок обрывается. Из глаз хлынули слезы не ручьем, а водопадом, внутри прокатилась теплая волна, а на лице застыла улыбка. Малина -- это мое прозвище. Гриша один из немногих, кто называл меня не по имени, а именно так. Это был его голос: низкий, c хрипотцой, я узнаю его отовсюду. Коллеги смотрят на меня как на сумасшедшую, не понимая, что происходит: у меня градом текут слезы, щеки расплылись в улыбке, а я прижимаю к себе трубку телефона. Мне не было страшно, мне было приятно и трогательно, я была уверена, что таким образом он хотел со мной попрощаться.

Спустя время, может, дня два-три, я догадалась залезть в список входящих вызовов и посмотреть, с какого номера был звонок. Я знала точное время, так как сразу после произошедшего написала на эмоциях смс подруге, я точно запомнила, что номер был мобильный, то есть начинался на 89... И, к моему удивлению, этот звонок не был сохранен! Его не было в телефонной книге, он не был отмечен как принятый лид в битриксе (наша офисная программа), его не было нигде! Я даже написала айтишникам, на что они развели руками. К слову, за последующие два года моей работы ничего подобного не происходило: если был звонок некачественный, то на фоне был слышен шум улиц, разговоры, одним словом -- жизнь, и все звонки исправно сохранялись в телефонном архиве.

Для меня не было лишних вопросов, меня это почему-то успокоило...
Да, мне было так же горько и тяжко.
Да, я так же смотрела в небо глазами, полными слез, но при этом улыбалась.
Я знала и чувствовала, что он рядом...

Посвящается Грише.

Сегодня, 07:53 by ricciПросмотров: 34Комментарии: 0
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Ключевые слова: Друг смерть звонок память авторская история

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