Мёртвая душаОдин раз ходили с бабушкой в церковь. Стою, жду бабушку. Бабки в этой церкви очень странно на меня смотрели. К их ужасным взглядом подключился батюшка. Он попросил бабушку немножко подождать. Подошёл ко мне и сказал:
- Деточка, а ты когда в последний раз на кладбище ходила?
- На той неделе.
Частенько туда хожу к тёте. Он немного поёжился.
- За тобой мертвец по пятам ходит.
- В смысле?
- Чувствую душу неупокоенную.
Стою и думаю, что ответить. Вроде чушь какая-то, а вроде и интересно.
- И что с этим делать?
Он начал рассказывать, что нужно делать.
- А эта душа мне особо мешать не будет?
- Нет, душа с хорошей энергией.
- Ну и пусть тогда со мной ходит.
Бабушки ахнули, у батюшки глаза по 5 рублей.
- Как?
- Ну он же мне не мешает, пусть будет.
Бабки начали возмущаться, называть ведьмой и нечистой. Я под громкое возмущение вышла из церкви и ушла. Бабки косятся теперь и стороной обходят. Неужели мёртвая душа, которая ничем не мешает, это так плохо?
Сегодня, 07:46 by Sanset Shimmer24Просмотров: 12Комментарии: 0
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