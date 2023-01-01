Мёртвая душа

Sanset Shimmer24 Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:46 by

Один раз ходили с бабушкой в церковь. Стою, жду бабушку. Бабки в этой церкви очень странно на меня смотрели. К их ужасным взглядом подключился батюшка. Он попросил бабушку немножко подождать. Подошёл ко мне и сказал:- Деточка, а ты когда в последний раз на кладбище ходила?- На той неделе.Частенько туда хожу к тёте. Он немного поёжился.- За тобой мертвец по пятам ходит.- В смысле?- Чувствую душу неупокоенную.Стою и думаю, что ответить. Вроде чушь какая-то, а вроде и интересно.- И что с этим делать?Он начал рассказывать, что нужно делать.- А эта душа мне особо мешать не будет?- Нет, душа с хорошей энергией.- Ну и пусть тогда со мной ходит.Бабушки ахнули, у батюшки глаза по 5 рублей.- Как?- Ну он же мне не мешает, пусть будет.Бабки начали возмущаться, называть ведьмой и нечистой. Я под громкое возмущение вышла из церкви и ушла. Бабки косятся теперь и стороной обходят. Неужели мёртвая душа, которая ничем не мешает, это так плохо?

Ключевые слова: Церковь бабки батюшка неупокоенная душа авторская история

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