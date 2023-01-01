Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мёртвая душа

Один раз ходили с бабушкой в церковь. Стою, жду бабушку. Бабки в этой церкви очень странно на меня смотрели. К их ужасным взглядом подключился батюшка. Он попросил бабушку немножко подождать. Подошёл ко мне и сказал:

- Деточка, а ты когда в последний раз на кладбище ходила?

- На той неделе.

Частенько туда хожу к тёте. Он немного поёжился.

- За тобой мертвец по пятам ходит.

- В смысле?

- Чувствую душу неупокоенную.

Стою и думаю, что ответить. Вроде чушь какая-то, а вроде и интересно.

- И что с этим делать?

Он начал рассказывать, что нужно делать.

- А эта душа мне особо мешать не будет?

- Нет, душа с хорошей энергией.

- Ну и пусть тогда со мной ходит.

Бабушки ахнули, у батюшки глаза по 5 рублей.

- Как?

- Ну он же мне не мешает, пусть будет.

Бабки начали возмущаться, называть ведьмой и нечистой. Я под громкое возмущение вышла из церкви и ушла. Бабки косятся теперь и стороной обходят. Неужели мёртвая душа, которая ничем не мешает, это так плохо?

Сегодня, 07:46 by Sanset Shimmer24Просмотров: 12Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Церковь бабки батюшка неупокоенная душа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.