Звук

unknownman71 Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:30 by

Прошло больше года с тех пор, как я съехал от родителей. Я купил себе двухкомнатную квартиру в панельном доме, почти на окраине Москвы. Живу я один. Девушки у меня никогда в жизни не было, да и мне что-то не особо хочется жить с кем-то. До переезда мне очень редко удавалось побыть дома одному, поэтому я часто ходил гулять с друзьями или один. Домашних животных у меня тоже нет. Это я к чему все - не так давно произошла со мной странная история. Кому-то она может показаться смешной, но, окажись вы на моем месте, вам бы было не до смеха (скорее всего).Сентябрьским вечером я как обычно пришел домой, поужинал и сел играть в Supreme Commander. Это такая стратегия. Поиграл я в нее где-то до 10 часов и затем пошел мыться. Можно было лечь и позже, ведь была пятница, но я решил не сбивать себе режим дня. Помывшись, я лег спать. Примерно пол-одиннадцатого. Заснуть, как обычно, я не мог. В голове все прокручивались события прошедшего дня. Я ворочался с боку на бок. Прошел уже почти час, и вдруг мне послышалось что-то со стороны кухни. Стенки в домах моей серии тоненькие, так что почти любое действие слышно с другого конца квартиры. По спине машинально пошел холодный пот. Я прислушался. Было темно, лишь свет далекого уличного фонаря немного попадал в окно. Был слышен лишь шорох осенних листьев со двора. Я быстро успокоился и стал просто лежать на спине и смотреть в потолок. Спустя примерно 5 минут звук на кухне повторился - теперь я четко услышал некий шорох. В голове сразу появились образы пугающих существ, которых от меня отделяет лишь тонкая фанерная дверь спальной. Я замер, стараясь не издавать ни звука. Сам не понимаю почему, может, просто организму хотелось чего-то бояться, ведь в жизни я давно не испытывал чувство страха. Настоящего страха. И тут я услышал скрип открывающейся дверцы кухонного шкафа. Этот звук заставил мое сердце колотиться просто с убойной скоростью. Я чувствовал как сильно оно стучит, пытаясь выпрыгнуть из груди. Если бы не этот звук... Я пытался придумать логическое объяснение тому, что я услышал. Я не мог ни с чем спутать этот звук. Старый кухонный шкаф, оставшийся от предыдущих хозяев квартиры... Нет, я слышу этот звук каждый день - это точно он, определенно! Перед сном я заходил на кухню, чтобы выпить воды - все дверцы были закрыты, если бы хоть одна была хотя бы немного приоткрыта, то я бы заметил такое. Я лежал с широко открытыми глазами, стараясь контролировать свое дыхание, чтобы успокоиться. Полежав так пару минут я понял, что мне не хватит решимости встать и пойти на кухню. За это время больше никаких звуков не последовало и я решил лечь спать.Укутав голову одеялом я повернулся к стенке, смежной с большой комнатой. Я старался не открывать глаз и уже начал чувствовать, что засыпаю. Видимо, мелатонин все таки выработался в достаточном количестве, несмотря на пережитый мной стресс. Но тут через одеяло я услышал с кухни два шаркающих звука, проследовавших один за другим. Казалось, что кто-то лениво шагал, протягивая стопу по линолеуму. Я опешил. Мне не приходило в голову ничего, что могло бы издать подобные звуки на моей кухне. И тут... Сонливость как метлой смело - скрипнул паркет прямо перед дверью спальни. Не знаю, сколько выражений успело сменить мое лицо, но видимо достаточно. Одну секунду я был готов драться до последнего и выбить дверь ногой, выбежав в коридор с дикими криками, другую - хотел спрятаться под оделяло и не издавать ни звука, притворившись мертвым, третью - я собирался выпрыгнуть в окно с третьего этажа, ухватившись за балкон, а затем за газовую трубу. Но следующий звук, услышанный мной, мог посоревноваться со скрипом паркета перед дверью - глухой стук по стене из большой комнаты! Оны была закрыта! Звука открытия двери в большую комнату не было! У меня началась самая настоящая истерика, которую я еле контролировал. Это не могли быть ни воры, ни птица, залетевшая в открытую форточку (а все форточки, насколько я тогда помнил, были закрыты), ни случайные звуки. По отдельности, может, я бы и не придал им особого значения, но все сразу! В тот момент я был почти уверен, что столкнулся с чем-то сверхъестественным. С неизвестностью - главным источником всех человеческих страхов, если не единственным. На улице в тот момент был штиль, я прислушивался к малейшему шороху, но было полнейшая тишина. До звона в ушах. Мне казалось, что стало темнее. Свет уличного фонаря как будто потускнел. Я лежал на спине и трясся, не в состоянии успокоиться. Кому-то может показаться, что я трус или преувеличиваю испытанные мною чувства, но это не так. Не знаю, что именно вызвало такую бурную реакцию. Больше никаких звуков за оставшуюся ночь я не слышал. Еле-еле я заснул к 4 часам утра, а проснулся где-то в 8. После того, как я открыл глаза я еще минут 5 лежал, прислушиваясь. Но тут во дворе я услышал человеческую речь и звук двигателя автомобиля. Сразу стало легче и я смог встать.Выйдя на кухню я обнаружил приоткрытую дверцу шкафа и открытую форточку. В большой комнате ничего сверхъестественного я не нашел, все окна, однако, были плотно закрыты. На стене не было ничего, что могло издать звук глухого стука. Вразумительного объяснения произошедшему я так и не смог найти. Несколько ночей после я боялся и не мог уснуть, но более подобного не повторялось.

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