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Истории из жизни

Ангел-Хранитель, дедушка помог

Хочу рассказать две истории из жизни. Одна из них будет про сон, но решила её разместить тут, так как она связана с реальной жизнью.

[/center]Ангел-Хранитель

Первая история будет рассказана со слов бабушки и ее соседки по палате в больнице. У моей бабушки барахлило сердце, и поэтому было решено установить ей сердечный стимулятор. Операция вроде прошла нормально, привезли ее в палату и она уснула. Когда проснулась, ей рассказала соседка такую историю. Соседка спала спиной к бабушке и вдруг ее будто кто-то разбудил, она подумала что бабушка, повернулась, а бабушка спит, соседка заметила, что у бабушки были синие губы. Соседка побежала звать врача, оказалось, что что-то пошло не так и почему-то стимулятор не сработал. Срочно провели операцию и все исправили. Бабушка сказала, что это точно ее Ангел-Хранитель ей помог. Она много раз рассказывала, как он ей помогал. К слову, когда бабушка рожала мою маму на 7 месяце, роды были очень тяжёлые и врачи сказали что придётся спасать либо ребёнка, либо мать, дедушка выбрал маму, в итоге бабушка выжила. Думаю и тут Ангел помог.

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Помощь дедушки.

Был период, когда была у меня тяжелая ситуация с работой, ходила по собеседованиям чуть ли не каждый день, но никто потом не перезванивал. Я никак не могла понять причины. Была ужасно расстроена, паниковала. И вдруг снится мне сон: солнечная погода, вижу дом деревенский, забор, я была за забором от дома. Около дома какое-то веселье, игры, на душе прямо как-то тепло и легко было, и тут я вижу дедушку, он умер, когда мы были еще маленькие, но он нас очень сильно любил (меня и брата), он приветственно помахал рукой и улыбнулся. Я кричу: "Дедушка", - и пытаюсь найти, где зайти за забор, но дверей не было. И я решила перелезть через забор. И тут дедушка сказал: "Не надо, стой там. Я тебе помогу с твоей проблемой ". Потом я проснулась. И что вы думаете, буквально через неделю мне позвонили и взяли на работу. Может и совпадение, но я думаю всё-таки, что это дедушка помог.

Вчера, 18:34 by ПопутчицаПросмотров: 268Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Сон ангел бабушка дедушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 21:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 213
Я верю в то, что ангел-хранитель в нашем привычном понимании - это умершей близкий родственник. А по факту его дух.
Историям верю. И плюсанула.
Как люблю повторять, все наверняка одновременно проще и сложнее, чем кажется.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Ramalinga
Вчера, 21:58
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Вот недавно совсем эту историю тут читала уже.
Зарегистрирован: 2.10.2020
#3 написал: Попутчица
Вчера, 22:33
0
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 155
Цитата: Ramalinga
Вот недавно совсем эту историю тут читала уже.

Может у кого-то была похожая ситуация, я проверила свои истории которые писала, эту я тут пишу впервые. Может где-то в комментариях написала ее?
Зарегистрирован: 18.02.2019
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