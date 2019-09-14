Ангел-Хранитель, дедушка помог

[/center]Ангел-Хранитель



Первая история будет рассказана со слов бабушки и ее соседки по палате в больнице. У моей бабушки барахлило сердце, и поэтому было решено установить ей сердечный стимулятор. Операция вроде прошла нормально, привезли ее в палату и она уснула. Когда проснулась, ей рассказала соседка такую историю. Соседка спала спиной к бабушке и вдруг ее будто кто-то разбудил, она подумала что бабушка, повернулась, а бабушка спит, соседка заметила, что у бабушки были синие губы. Соседка побежала звать врача, оказалось, что что-то пошло не так и почему-то стимулятор не сработал. Срочно провели операцию и все исправили. Бабушка сказала, что это точно ее Ангел-Хранитель ей помог. Она много раз рассказывала, как он ей помогал. К слову, когда бабушка рожала мою маму на 7 месяце, роды были очень тяжёлые и врачи сказали что придётся спасать либо ребёнка, либо мать, дедушка выбрал маму, в итоге бабушка выжила. Думаю и тут Ангел помог.



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Попутчица Просмотров: 268 Комментарии: 3 +3 Вчера, 18:34 by

Хочу рассказать две истории из жизни. Одна из них будет про сон, но решила её разместить тут, так как она связана с реальной жизнью.Помощь дедушки.Был период, когда была у меня тяжелая ситуация с работой, ходила по собеседованиям чуть ли не каждый день, но никто потом не перезванивал. Я никак не могла понять причины. Была ужасно расстроена, паниковала. И вдруг снится мне сон: солнечная погода, вижу дом деревенский, забор, я была за забором от дома. Около дома какое-то веселье, игры, на душе прямо как-то тепло и легко было, и тут я вижу дедушку, он умер, когда мы были еще маленькие, но он нас очень сильно любил (меня и брата), он приветственно помахал рукой и улыбнулся. Я кричу: "Дедушка", - и пытаюсь найти, где зайти за забор, но дверей не было. И я решила перелезть через забор. И тут дедушка сказал: "Не надо, стой там. Я тебе помогу с твоей проблемой ". Потом я проснулась. И что вы думаете, буквально через неделю мне позвонили и взяли на работу. Может и совпадение, но я думаю всё-таки, что это дедушка помог.

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