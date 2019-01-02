Ангел-хранитель?

Летяга Просмотров: 232 Комментарии: 3 +8 Вчера, 17:05 by

***Было это лет 15 назад. Ехали мы с друзьями в машине по городу. Ливень шел тогда тропический. Метр - и ничего не видно за стеной воды. Машина полная, сзади 3 человека и впереди двое. Я за рулём.Друзья что-то очень шумно обсуждали, гул стоял в машине, это при том что музыки не было. И тут среди этого шума слышу - "ТОРМОЗИИИИ!". Я останавливаюсь и прям перед машиной выбегает сайгак (пешеход, переходящий в неположенном месте) и убегает вдаль.Я понимаю, что вопрос его жизни просто секунда. Ну обошлось и слава богу. И тут резонный вопрос друзьям - кто кричал "тормози?" И вот ответ, который я и запомнил на все эти 15 лет - никто. Никто даже не слышал, что кто-то кричал. В общем, думаю, что у сайгака этого мощный ангел-хранитель. Ну я рад, что он остался жив, а я остался на свободе. Всем ангелов-хранителей и соблюдений ПДД.***Стою на светофоре на Т-образном перекрёстке на маленькой улице, она прилегает к широкой набережной. Загорается зелёный, я, не глядя, плавно нажимаю на газ, и тут понимаю, что машина не едет. Смотрю на тахометр и вижу, что она внезапно заглохла (авто - джип на автомате). Начинаю материть машину на чем свет стоит, кручу ключом, стартер не крутит, понимаю, что селектор стоит в драйве, дергаю селектором на паркинг, и тут внезапно по набережной на красный на огромной скорости пролетает самосвал с безнациональным лицом за рулем, и второй такой же самосвал за ним тормозит практически юзом и останавливается посреди перекрёстка. Тут у меня получается завести машину, я выезжаю и вижу, что первый самосвал как ни в чем не бывало несётся дальше, ему вообще по барабану. Если бы машина не заглохла, то он меня размазал бы и глазом не повёл. Больше, кстати, она никогда не глохла после этого.***Ехал с тогдашней девушкой, провожал до дома. Остановился на перекрёстке на красный. Тогда ещё в ходу был жёлтый свет, и я, как и многие, иногда не дожидался зелёного, тихонько стартуя на жёлтый (молодой, горячий был). А тут... Не знаю, почему, зачем, но уже горел зелёный, а я сидел и смотрел на светофор. В этот момент шаха справа от меня уже отъехала на полкорпуса, как прямо передо мной пролетает что-то, сносит морду этой шахе и вылетает на остановку (к счастью, пустую, был поздний вечер). Какой-то умный малый решил проскочить на краснеющий жёлтый. Я сидел ещё минуту наверное, соображая, покупать ли тортик на свой второй ДР) Ни в чёрта, ни в Бога никогда не верил и не верю. Но что-то ведь меня остановило в тот раз?***Ехал от девушки из другого города, уже почти ночь была. Перекресток перед городом, светофор перешел в ночной режим, у меня главная. И что-то заставило притормозить перед ним, хотя машин не было вообще никаких. Слева по второстепенной дороге не сбавляя скорости промчалась "Приора". Ехал бы я как ехал - ДТП точно бы было, причем с такой скоростью "Приоры" неизвестно, чем бы закончилось. Что отвело и подсказало притормозить - до сих пор не понимаю, но благодарен )***У меня также однажды интуиция сработала, я прям четко услышала «стой». Поворачивала налево, пропускаю встречный поток, всех пропустила, уже желтый загорелся и начинающийся красный, уже было начала маневр и вот это четкое слышу «стой», причем в машине была одна. В этот момент на огромной скорости уже на красный летит машина, я ее не видела вообще никак, там широкий перекресток, еще и встречный поток, кто тоже налево поворачивает, немного мешает обзору. С такими скоростями могло бы быть очень тяжелое ДТП.***Было у меня как-то в детстве - поехала я на велике с горы кататься на даче. Там дорога идёт вниз и пересекается переулками.Еду я по этой дороге и вижу - мама вроде стоит в переулке у куста. Ну я подумала - странно, что она делает там, от нашей дачи далековато. Заворачиваю я к ней, а снизу из следующего переулка резко выезжает машина. Я смотрю на эту машину и поворачиваюсь маме сказать, что хорошо, что завернула к ней, а то бы оказалась под колесами. А никого нет. Мама все это время на даче была...***Трасса Челябинск Екб. Сужение дороги, сумерки, плавный изгиб дороги на право. Я дремал на заднем сиденье ВАЗ-2114. И начинает сниться сон где мне кто то говорит - Не обгоняй! Открываю глаза, а коллега что за рулём начинает обгон по встречке. Ну и сказал что впереди машина едет (хотя сам не видел её). Он вернулся в свой ряд и тут же пронеслась встречная легковушка.Сказал что увидел фары на изгибе дороги. Ведь все равно не поверили бы.***Да, такие истории, мне тоже кажется, были у каждого, просто не все придают им сакральное значение..Отдыхали на Десне - река с нормальным таким течением. На той стороне отвесной берег или как это правильно. На нашей - пустынный пляж, ни души, кроме нас, специально выбирали: компания большая+собака, чтоб никому не мешать. Никто не пил, за исключением пары человек.И вот меня берут "на слабо", что я не поплыву по стремительному течению, а я, "умная и сообразительная", с ущемленным самолюбием лезу в воду. Когда поняли, что я не шутила, течение подхватило меня и стало относить от песчаного берега. А мы помним, что я умная и сообразительная? Я в панике начинаю грести обратно, против течения.Сил нет, за мной бросается мой парень, за ним, после, видимо, раздумий, ещё пара парней.Я понимаю, что сил грести нет, и в этот момент в воду залетает мужчина, за считанное время доплывает до меня, хватает и орет приближающемуся парню: "Не трогай ее, не приближайся к ней". Именно орет.Вытащил на берег, в этот момент подлетела пара человек с берега, бросились ко мне. Меня это не волнует, я ору, плюясь водой: "Где мужик, мужик где? Отойдите".Они смотрят на меня как на больную, но расступаются: вокруг пустынь. Никого, кроме нас. Пространство настолько открыто, что видно было бы пришедших/ушедших ещё очень долго."Какой мужик, ты боком догребла, тебя выбросило".О том, что я не брежу, стало ясно, когда мой парень вышел на берег. Видели мужчинутолько я и те, кто плыл - ещё 3 человека.Парень долго молчал потом, а вечером сказал: "Он ведь, когда кричал "отпусти", не воду имел ввиду, да?"Как потом показала жизнь и парень - нет, не только воду Он имел ввиду.

Ключевые слова: Предупреждение голос машина перекрёсток дорога река спасение

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