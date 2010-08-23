Стечение обстоятельств

Летяга Просмотров: 395 Комментарии: 5 +16 Сегодня, 07:25 by

После службы в армии встал вопрос работы и дальнейшей жизни. Знакомый предложил работу в местном леспромхозе.От леспромхоза выучился на водилу форвардера (трактор такой импортный для вытаскивания леса с делянки к месту погрузки на лесовоз) и начал проходить практику. Был февраль. Практика как и положено на убитой технике на дальней делянке.От вахтового посёлка до делянки ездили на Урале с манипулятором типа СФ-65 (эдакая железная рука, которая грузит брёвна на машину). В паре с этим Уралом и работали. Я к дороге с деляны вывожу, а он уже дальше.Валкой занимались ручные бригады. Закончили смену. Урал загружен лесом. Выезжаю с ним до вахтового посёлка. Темно. Метель. Едем по лесной дороге. И тут мне приспичило по-маленькому. Говорю водиле тормознуть. Он меня в ответ просит посмотреть радиатор Урала на протечки. С ремонта он был. Один хер я на улицу выпрусь.Я беру фонарь и выпрыгиваю из кабины. Отлил на сторону и пошёл к морде Урала глядеть в радиатор. Гляжу в него, вроде всё гут. Делаю шаг от бампера чуть назад и наступаю на что-то мягкое. Свечу фонарём - ёптать! Человек. Лежит в колее в метре от колеса машины. Снегом занесло немного и не видать нихера. Тракторист с треллёвочника с соседней деляны. Бухнул прилично и пошёл куда-то. Упал в колею, закутался в фофан и уснул. Затащили с водилой его в кабину и довезли до посёлка.По началу нормально было, а потом как накрыло меня. Жуткие ощущения. Поверишь и в судьбу и даже в Кришну. Стечение обстоятельств, не давшее человеку сдохнуть как собаке, не смотря на то, что он активно этому способствовал.

Ключевые слова: Зима лес колея спасение судьба совпадение

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