Кто говорил вместо меня?

Ernesta Просмотров: 66 Комментарии: 1 0 Сегодня, 04:41 by

Хочу поделиться с вами своей историей, которая по-настоящему напугала моё семейство, а я только могу догадываться, что же это было.Два года назад кроме основной работы и домашних дел мне добавилась дополнительная нагрузка в виде двух близнецов, с которыми надо было проходить программу за 3 класс, чтобы летом они сдали экзамены в Москве, подтвердив своё дистанционное обучение, и плюсом ко всему их надо было обучить греческому языку, чтобы пойти в греческую школу. На тот момент их родители решили перебраться на ПМЖ в Грецию и кроме меня на острове не оказалось ни одного дипломированного учителя начальных классов. Уставала я ужасно, дети богатых родителей до нашей встречи учились чисто номинально и в какой-то момент от дикой усталости меня начало в прямом смысле "вырубать", я могла спать даже стоя, как лошадь.Этот вечер не был исключением. Я договорилась с дочерью, что она придёт ко мне домой после работы и уроков в восемь вечера, уже не помню куда мы собирались. Зная, что могу уснуть, попросила безжалостно меня разбудить.Проснулась я около девяти вечера, увидела что проспала, выпрыгнула из кровати, выбежала в салон и увидела мужа и сына, которые смотрели на меня ошалелым взглядом, при этом сын завидев меня начал перебираться поближе к папаше. Я начала кричать где Мадюня (это дочь) и почему она не пришла и меня не разбудила, на что сын из под папкиной подмышки ответил:- А Мадюня ушла и сказала, что больше будить тебя никогда не будет, она так сильно испугалась, и мы с папой тоже.Я перетрясла всех свидетелей происшествия и вот что получилось.Буду рассказывать от лица дочери.Когда я пришла, ты спала, ну как ты просила, я стала тебя будить. Сначала ты никак не реагировала, а потом таким матом завернула, послала и меня и всех подальше и продолжала спать. Ну я постояла немного и дальше будить тебя стала, и тут ты села на кровати, глаза закрыты, и начала говорить не своим голосом на каком-то непонятном языке, причём с таким выражением и рычанием, что было ясно, что это точно не тарабарщина. А голос был очень низкий, даже не человеческий, я так испугалась, что с места сдвинуться не могла. Когда ты закончила свою речь, то сразу бухнулась опять на подушку и продолжила спать. И чтоб ты знала - будить я тебя больше не буду.Я потом уточняла, на что был похож тот странный язык, на что дочь и муж сказали, что они ничего похожего в жизни не слышали, но все отметили одну особенность - в словах практически не было гласных звуков, согласные, рычащие и шипящие преобладали. То есть они не могли понять, как такое можно вообще выговорить.Время прошло, история подзабылась, но по-прежнему меня никто никогда не будит, пока я сама не проснусь.В детстве, до 6 лет, просыпаясь по утрам я умела говорить на каком-то языке, а русский совсем не помнила и плохо понимала, вспоминала русскую речь к обеду, поэтому каждое утро у меня был сплошной стресс, я не знала, что отвечать воспитателю и пряталась по углам, пытаясь вспомнить какие-нибудь слова, но кроме стишка "Мишка косолапый по лесу идёт", и то не с первой попытки, вспомнить ничего не выходило. Но тот язык не был похож на ту речь, что описали мои домашние.

Ключевые слова: Сон непонятный язык голос усталость авторская история

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