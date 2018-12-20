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Истории из жизни

Кто говорил вместо меня?

Хочу поделиться с вами своей историей, которая по-настоящему напугала моё семейство, а я только могу догадываться, что же это было.
Два года назад кроме основной работы и домашних дел мне добавилась дополнительная нагрузка в виде двух близнецов, с которыми надо было проходить программу за 3 класс, чтобы летом они сдали экзамены в Москве, подтвердив своё дистанционное обучение, и плюсом ко всему их надо было обучить греческому языку, чтобы пойти в греческую школу. На тот момент их родители решили перебраться на ПМЖ в Грецию и кроме меня на острове не оказалось ни одного дипломированного учителя начальных классов. Уставала я ужасно, дети богатых родителей до нашей встречи учились чисто номинально и в какой-то момент от дикой усталости меня начало в прямом смысле "вырубать", я могла спать даже стоя, как лошадь.

Этот вечер не был исключением. Я договорилась с дочерью, что она придёт ко мне домой после работы и уроков в восемь вечера, уже не помню куда мы собирались. Зная, что могу уснуть, попросила безжалостно меня разбудить.

Проснулась я около девяти вечера, увидела что проспала, выпрыгнула из кровати, выбежала в салон и увидела мужа и сына, которые смотрели на меня ошалелым взглядом, при этом сын завидев меня начал перебираться поближе к папаше. Я начала кричать где Мадюня (это дочь) и почему она не пришла и меня не разбудила, на что сын из под папкиной подмышки ответил:

- А Мадюня ушла и сказала, что больше будить тебя никогда не будет, она так сильно испугалась, и мы с папой тоже.

Я перетрясла всех свидетелей происшествия и вот что получилось.
Буду рассказывать от лица дочери.

Когда я пришла, ты спала, ну как ты просила, я стала тебя будить. Сначала ты никак не реагировала, а потом таким матом завернула, послала и меня и всех подальше и продолжала спать. Ну я постояла немного и дальше будить тебя стала, и тут ты села на кровати, глаза закрыты, и начала говорить не своим голосом на каком-то непонятном языке, причём с таким выражением и рычанием, что было ясно, что это точно не тарабарщина. А голос был очень низкий, даже не человеческий, я так испугалась, что с места сдвинуться не могла. Когда ты закончила свою речь, то сразу бухнулась опять на подушку и продолжила спать. И чтоб ты знала - будить я тебя больше не буду.

Я потом уточняла, на что был похож тот странный язык, на что дочь и муж сказали, что они ничего похожего в жизни не слышали, но все отметили одну особенность - в словах практически не было гласных звуков, согласные, рычащие и шипящие преобладали. То есть они не могли понять, как такое можно вообще выговорить.

Время прошло, история подзабылась, но по-прежнему меня никто никогда не будит, пока я сама не проснусь.

В детстве, до 6 лет, просыпаясь по утрам я умела говорить на каком-то языке, а русский совсем не помнила и плохо понимала, вспоминала русскую речь к обеду, поэтому каждое утро у меня был сплошной стресс, я не знала, что отвечать воспитателю и пряталась по углам, пытаясь вспомнить какие-нибудь слова, но кроме стишка "Мишка косолапый по лесу идёт", и то не с первой попытки, вспомнить ничего не выходило. Но тот язык не был похож на ту речь, что описали мои домашние.

Сегодня, 04:41 by ErnestaПросмотров: 66Комментарии: 1
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Ключевые слова: Сон непонятный язык голос усталость авторская история

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Комментарии

#1 написал: Волк Ольшанский
Сегодня, 06:02
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И это всё "забавляет" вас? Неужели вы действительно не понимаете или не хотите понять, что всё это, может зайти слишком далеко.?! Ведь самое страшное, как показывает опыт многих поколений, касается это не только лично вас..!
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