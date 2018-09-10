Чёрная тетрадь с предсказаниями

RedNight Просмотров: 311 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 11:55 by

Здравствуйте, дорогие читатели сайта, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей, которая долгое время была нашей семейной тайной. Я уже ранее печатал на сайте одну свою историю, и это уже вторая моя публикация. Засесть за неё меня заставило обилие свободного времени (ввиду праздников) и сложившаяся в мире ситуация (из текста поймёте, почему).Эту историю рассказала мне моя мама несколько лет назад. Она произошла ещё тогда, когда она ходила в детский сад в СССР. Моя мама родилась в 1971 году, и по её воспоминаниям это было тогда, когда ей было примерно лет 6 – то есть я предполагаю, что история приключилась в 1977 г., но точных данных, к сожалению, у нас нет. У неё есть старший брат – мой дядя соответственно; она помнила, что он уже ходил тогда в начальные классы школы и ему было лет 8-9 – учитывая, что он родился в 1968 году, то 9 лет (3-й класс) ему как раз было в 1977 г. Но это так, скорее ввод в курс дела.Так вот, сама история.Однажды моя мама вернулась домой из садика (ну может не сама, может кто-то её отводил и привёл, но это в данной истории роли не играет) и застала дома всю семью, включая и вернувшегося из школы брата (моего дядю). Оказалось, что он (брат (мне – дядя)) притащил из школы странную тетрадь, которую ему дали на один день дома полистать и затем вернуть. Как бы это странно не звучало для того времени, но это была тетрадь с предсказаниями! Тетрадь была, насколько я понимаю из рассказа, наверное, на 48 листов, в чёрной однотонной обложке, никаких надписей на ней, вроде, не было – по крайней мере мама ни разу о таковых не упоминала. А на страницы этой тетради были наклеены листы с предсказаниями; это были ксерокопии, судя по воспоминаниям мамы (вроде в СССР были ксероксы только иностранные, до своих промышленность в то время не дошла. Но в любом случае мама уверяла, что это были именно копии с оригинала). Там был напечатан текст, и как мы предполагаем, изначально это была, должно быть, какая-то самиздатовская книга, в которой и были напечатаны эти пророчества, а затем уже с неё кто-то снял копии, с каждого листа, с каждого разворота, а потом аккуратно разрезал и наклеил на листы тетради.Итак, печатный текст, копия с него, наклеенная в тетрадь – вот что из себя всё это представляло. Мамин брат объяснил, что ему дали эту тетрадь в школе, что она ходит по рукам и что завтра он должен будет её вернуть, чтобы дать полистать и другим одноклассникам (по принципу «почитал – отдай другому!») Ввиду этого все домочадцы целый день активно изучали тетрадь с предсказаниями – ведь завтра такой возможности не было бы. Откуда вообще взялась тетрадь, кто её первый принёс и кто автор-составитель – мама не знает, а может не помнит.И вот здесь я вынужден вас разочаровать, мама в силу возраста запомнила не всё, а лишь те предсказания, что показались ей интересными или врезались в память крепче всего. Но даже то, что она рассказывала мне, звучит интересно. Не стоит бояться этих пророчеств – ведь все эти предсказания уже сбылись… за исключением одного.Итак, вот те пророчества, что мама запомнила:1.СССР ЧЕРЕЗ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ РАСПАДЁТСЯ НА РЯД ГОСУДАРСТВ, И НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ БУДУ ВОЕВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ. Это звучало очень жутко для того времени, ведь госидеология твердила, что «…Союз нерушимый..» и т.д., и поэтому за такие слова, думаю, можно было бы отправиться куда подальше… Она помнит, что все с большим непониманием перечитывали это пророчество, и что её отец (мой дед соответственно) плевался, перечитывая это, потому что ни один человек не мог представить себе такое и тем более – желать. Он не мог поверить, что такое может быть, и вроде бы даже называл этот пункт бредом. Однако, к сожалению, сейчас мы видим последствия исполнения этого пророчества… Что же касается войн – то думаю, многие и так знают, сколько конфликтов, межнациональных и религиозных, разгоралось и тлеет на территории теперь уже бывшего СССР.2.СССР РАСПАДЁТСЯ, И УКРАИНА СТАНЕТ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ. В БУДУЩЕМ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ БУДЕТ ВОЙНА. Это пророчество частично вытекает из №1, и никто из них тоже не мог поверить в это. Дед не мог поверить в то, что Украина будет независимой страной и что мы с ней вдобавок будем воевать – никто просто не понимал, по какой причине может разгореться война. Тем более что и у нас, как у большинства людей в Росси, были и есть родственники и на Украине, и поэтому тем более никто не мог поверить в это. Я думаю, что не стоит говорить, что после событий февраля 2022 мы с мамой вспомнили это пророчество из её детства – так что для меня ничто не стало неожиданностью. Добавлю лишь то, что я думал, что война начнётся в 2014, когда на Украине произошли «известные события», но тогда до войны именно с РФ дело не дошло. Думал я об этом, естественно, держа в памяти тексты этих пророчеств.3.ВСЯ РОССИЯ БУДЕТ ЧЕРНОЙ. Это самое странное предсказание в списке, и никто в семье не мог понять его. Мама рассказывала, что если они касались этой темы в разговоре с родственниками, то всегда предполагали, что имеется в виду что-то наподобие природного бедствия, климатической катастрофы, что-то такого, что скроет солнце и небо тучами, как в фильме «Матрица», и будет темно. Всегда, пересказывая эту историю, мама передавала это предсказание этими четырьмя словами, поэтому я написал их тут именно так, как слышал от неё, ничего от себя не добавив. Мы уже задним числом догадались, что имеется в виду в этом пророчестве. Я опасаюсь написать это прямо, чтобы не попасть под 282 статью))). Намекну, что речь (в тексте пророчества это дано в грубой форме) идёт об изменении количества других народов и этносов в России. Всё, молчу!А вот это предсказание пока не сбылось, и мы гадаем над его смыслом:4.ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ НАЧНЁТСЯ С СИБИРИ. Это предсказание мама запомнила именно так, и повторяла эти слова именно так, а не иначе. Мы не совсем понимаем, что это значит. В Сибири произойдёт что-то хорошее, что положительно повлияет на всю страну сразу? Там родится новый президент или духовный лидер, основатель нового учения, знаковая фигура? Или люди, живущие там, будут делать что-то, что в конечном итоге повлияет на внутреннюю и внешнюю политику в стране? Мы пока не знаем, что имеется в виду. Некоторое время назад (в 2021) в новостях мусолили тему про строительство новых городов в Сибири (почитайте об этом) по инициативе самого Шойгу, и я тогда подумал, что это как-то связано с «возрождением» и что предсказание, возможно, начинает потихоньку сбываться… Но потом ничего не изменилось, сейчас самая актуальная тема – любые новости, связанные с войной/СВО.Последнее предсказание как бы даёт лучик надежды на лучшее, но мы пока не можем его расшифровать. К сожалению, эти 4 пророчества – всё, что 6-ти летняя мама смогла тогда запомнить (она говорит, что тогда ещё не ходила в школу, значит ей было максимум лет 6). Разумеется, раз тетрадь была толстая, то и предсказаний там было больше, просто мама их не помнит. Я рискну предположить, что, возможно, они были напечатаны там намного более подробно, чем это запомнила мама, но у нас нет возможности это уточнить, ведь на следующий день дядя унёс эту тетрадь обратно в школу. Попади эта тетрадь ко мне в руки, я бы, конечно, перефотографировал бы каждый её разворот на смартфон, но ведь тогда, в 1970-х, у людей не было такой техники… Нам также не у кого это спросить, т.к. дедушка умер, когда мне было 9 лет, бабушка долго болела и умерла несколько месяцев назад, а дядя просто помнит не больше маминого. Таким образом вся эта история остаётся ужасно загадочной и таинственной – больше всего, конечно, интересует, откуда в СССР, где люди верили в науку, а не в «предрассудки» и бабок-гадалок, астрологию и религию, могла появиться такая тетрадь. А учитывая, что был, по всей видимости, печатный первоисточник, всё это становится намного запутаннее и страннее… Кто мог составить эти пророчества, да ещё не написать их от руки, а копировать и распространить через тетради – готов поспорить, она прошла не через один десяток рук. Возможно, на районе остаются люди, которые вспомнят, как повстречались в далёких уже 1970-х с той загадочной чёрной тетрадью и её предсказаниями.PS. Пожалуйста, в комментариях воздержитесь от срача по поводу пунктов 2 и 3. Я их не выдумал, писал что есть, но было бы неприятно, если бы вместо обсуждения пророчеств люди в комментариях стали бы выяснять отношения и демонстрировать свою политическую ориентацию. Всего хорошего!4.1.22.Если интересно - моя предыдущая история: https://4stor.ru/histori-for-life/113911-poltergeyst-i-domovoy-s-prizrakom-.html

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