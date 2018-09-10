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Истории из жизни

Чёрная тетрадь с предсказаниями

Здравствуйте, дорогие читатели сайта, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей, которая долгое время была нашей семейной тайной. Я уже ранее печатал на сайте одну свою историю, и это уже вторая моя публикация. Засесть за неё меня заставило обилие свободного времени (ввиду праздников) и сложившаяся в мире ситуация (из текста поймёте, почему).

Эту историю рассказала мне моя мама несколько лет назад. Она произошла ещё тогда, когда она ходила в детский сад в СССР. Моя мама родилась в 1971 году, и по её воспоминаниям это было тогда, когда ей было примерно лет 6 – то есть я предполагаю, что история приключилась в 1977 г., но точных данных, к сожалению, у нас нет. У неё есть старший брат – мой дядя соответственно; она помнила, что он уже ходил тогда в начальные классы школы и ему было лет 8-9 – учитывая, что он родился в 1968 году, то 9 лет (3-й класс) ему как раз было в 1977 г. Но это так, скорее ввод в курс дела.

Так вот, сама история.

Однажды моя мама вернулась домой из садика (ну может не сама, может кто-то её отводил и привёл, но это в данной истории роли не играет) и застала дома всю семью, включая и вернувшегося из школы брата (моего дядю). Оказалось, что он (брат (мне – дядя)) притащил из школы странную тетрадь, которую ему дали на один день дома полистать и затем вернуть. Как бы это странно не звучало для того времени, но это была тетрадь с предсказаниями! Тетрадь была, насколько я понимаю из рассказа, наверное, на 48 листов, в чёрной однотонной обложке, никаких надписей на ней, вроде, не было – по крайней мере мама ни разу о таковых не упоминала. А на страницы этой тетради были наклеены листы с предсказаниями; это были ксерокопии, судя по воспоминаниям мамы (вроде в СССР были ксероксы только иностранные, до своих промышленность в то время не дошла. Но в любом случае мама уверяла, что это были именно копии с оригинала). Там был напечатан текст, и как мы предполагаем, изначально это была, должно быть, какая-то самиздатовская книга, в которой и были напечатаны эти пророчества, а затем уже с неё кто-то снял копии, с каждого листа, с каждого разворота, а потом аккуратно разрезал и наклеил на листы тетради.

Итак, печатный текст, копия с него, наклеенная в тетрадь – вот что из себя всё это представляло. Мамин брат объяснил, что ему дали эту тетрадь в школе, что она ходит по рукам и что завтра он должен будет её вернуть, чтобы дать полистать и другим одноклассникам (по принципу «почитал – отдай другому!») Ввиду этого все домочадцы целый день активно изучали тетрадь с предсказаниями – ведь завтра такой возможности не было бы. Откуда вообще взялась тетрадь, кто её первый принёс и кто автор-составитель – мама не знает, а может не помнит.

И вот здесь я вынужден вас разочаровать, мама в силу возраста запомнила не всё, а лишь те предсказания, что показались ей интересными или врезались в память крепче всего. Но даже то, что она рассказывала мне, звучит интересно. Не стоит бояться этих пророчеств – ведь все эти предсказания уже сбылись… за исключением одного.

Итак, вот те пророчества, что мама запомнила:

1.СССР ЧЕРЕЗ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ РАСПАДЁТСЯ НА РЯД ГОСУДАРСТВ, И НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ БУДУ ВОЕВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ. Это звучало очень жутко для того времени, ведь госидеология твердила, что «…Союз нерушимый..» и т.д., и поэтому за такие слова, думаю, можно было бы отправиться куда подальше… Она помнит, что все с большим непониманием перечитывали это пророчество, и что её отец (мой дед соответственно) плевался, перечитывая это, потому что ни один человек не мог представить себе такое и тем более – желать. Он не мог поверить, что такое может быть, и вроде бы даже называл этот пункт бредом. Однако, к сожалению, сейчас мы видим последствия исполнения этого пророчества… Что же касается войн – то думаю, многие и так знают, сколько конфликтов, межнациональных и религиозных, разгоралось и тлеет на территории теперь уже бывшего СССР.

2.СССР РАСПАДЁТСЯ, И УКРАИНА СТАНЕТ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ. В БУДУЩЕМ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ БУДЕТ ВОЙНА. Это пророчество частично вытекает из №1, и никто из них тоже не мог поверить в это. Дед не мог поверить в то, что Украина будет независимой страной и что мы с ней вдобавок будем воевать – никто просто не понимал, по какой причине может разгореться война. Тем более что и у нас, как у большинства людей в Росси, были и есть родственники и на Украине, и поэтому тем более никто не мог поверить в это. Я думаю, что не стоит говорить, что после событий февраля 2022 мы с мамой вспомнили это пророчество из её детства – так что для меня ничто не стало неожиданностью. Добавлю лишь то, что я думал, что война начнётся в 2014, когда на Украине произошли «известные события», но тогда до войны именно с РФ дело не дошло. Думал я об этом, естественно, держа в памяти тексты этих пророчеств.

3.ВСЯ РОССИЯ БУДЕТ ЧЕРНОЙ. Это самое странное предсказание в списке, и никто в семье не мог понять его. Мама рассказывала, что если они касались этой темы в разговоре с родственниками, то всегда предполагали, что имеется в виду что-то наподобие природного бедствия, климатической катастрофы, что-то такого, что скроет солнце и небо тучами, как в фильме «Матрица», и будет темно. Всегда, пересказывая эту историю, мама передавала это предсказание этими четырьмя словами, поэтому я написал их тут именно так, как слышал от неё, ничего от себя не добавив. Мы уже задним числом догадались, что имеется в виду в этом пророчестве. Я опасаюсь написать это прямо, чтобы не попасть под 282 статью))). Намекну, что речь (в тексте пророчества это дано в грубой форме) идёт об изменении количества других народов и этносов в России. Всё, молчу!
А вот это предсказание пока не сбылось, и мы гадаем над его смыслом:

4.ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ НАЧНЁТСЯ С СИБИРИ. Это предсказание мама запомнила именно так, и повторяла эти слова именно так, а не иначе. Мы не совсем понимаем, что это значит. В Сибири произойдёт что-то хорошее, что положительно повлияет на всю страну сразу? Там родится новый президент или духовный лидер, основатель нового учения, знаковая фигура? Или люди, живущие там, будут делать что-то, что в конечном итоге повлияет на внутреннюю и внешнюю политику в стране? Мы пока не знаем, что имеется в виду. Некоторое время назад (в 2021) в новостях мусолили тему про строительство новых городов в Сибири (почитайте об этом) по инициативе самого Шойгу, и я тогда подумал, что это как-то связано с «возрождением» и что предсказание, возможно, начинает потихоньку сбываться… Но потом ничего не изменилось, сейчас самая актуальная тема – любые новости, связанные с войной/СВО.
Последнее предсказание как бы даёт лучик надежды на лучшее, но мы пока не можем его расшифровать. К сожалению, эти 4 пророчества – всё, что 6-ти летняя мама смогла тогда запомнить (она говорит, что тогда ещё не ходила в школу, значит ей было максимум лет 6). Разумеется, раз тетрадь была толстая, то и предсказаний там было больше, просто мама их не помнит. Я рискну предположить, что, возможно, они были напечатаны там намного более подробно, чем это запомнила мама, но у нас нет возможности это уточнить, ведь на следующий день дядя унёс эту тетрадь обратно в школу. Попади эта тетрадь ко мне в руки, я бы, конечно, перефотографировал бы каждый её разворот на смартфон, но ведь тогда, в 1970-х, у людей не было такой техники… Нам также не у кого это спросить, т.к. дедушка умер, когда мне было 9 лет, бабушка долго болела и умерла несколько месяцев назад, а дядя просто помнит не больше маминого. Таким образом вся эта история остаётся ужасно загадочной и таинственной – больше всего, конечно, интересует, откуда в СССР, где люди верили в науку, а не в «предрассудки» и бабок-гадалок, астрологию и религию, могла появиться такая тетрадь. А учитывая, что был, по всей видимости, печатный первоисточник, всё это становится намного запутаннее и страннее… Кто мог составить эти пророчества, да ещё не написать их от руки, а копировать и распространить через тетради – готов поспорить, она прошла не через один десяток рук. Возможно, на районе остаются люди, которые вспомнят, как повстречались в далёких уже 1970-х с той загадочной чёрной тетрадью и её предсказаниями.

PS. Пожалуйста, в комментариях воздержитесь от срача по поводу пунктов 2 и 3. Я их не выдумал, писал что есть, но было бы неприятно, если бы вместо обсуждения пророчеств люди в комментариях стали бы выяснять отношения и демонстрировать свою политическую ориентацию. Всего хорошего!
4.1.22.
Если интересно - моя предыдущая история: https://4stor.ru/histori-for-life/113911-poltergeyst-i-domovoy-s-prizrakom-.html

Сегодня, 11:55 by RedNightПросмотров: 311Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: СССР тетрадь чёрная тетрадь предсказания Пророчества Детство Россия Украина

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Комментарии

#1 написал: Nusena
Сегодня, 11:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
История очень интересная. Но я бы на месте родителей Вашей мамы все переписала бы из тетради?но тогда, наверно, они в это не верили, вот и не подумали.А раз это печатный текст был, значит где то и книга есть.Может,это предсказания поовидца какого-нибудь печатались
Зарегистрирован: 10.09.2018
#2 написал: shy cactus
Сегодня, 11:41
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 68
Как вариант мамы брат мог бы поспрашивать у своих бывших одноклассников про эту тетрадь и кто и что из нее помнит. Если б он тетрадь на улице нашел а потом так же потерял то тогда конечно все предсказания были бы утеряны. А так как тетрадь из рук в руки передовали и все ее читали, а судя по году рождения вашего дяди он и его однокласники сейчас находятся в возрасте 54-55 лет, то есть все при памяти, то наверное, при желании, можно было бы восстановить большинство предсказаний
Зарегистрирован: 23.12.2017
#3 написал: ЛорБор
Сегодня, 14:50
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 63
Я ровесница мамы (1971 г выпуска). Я помню, что ходила по рукам всякая дребедень похожая на ксерокопии, подобную литературу продавали глухонемые по поездам и электричкам (чётко помню гороскопы, гадания на монетках, что то китайское, в зависимости от орла решки чертилась сплошная или прерывистая линия, четыре раза бросаешь, чертишь и смотришь расшифровку, кстати очень правдивую) . Только это не ксерокопии, это фотографии текстов, увеличенные с помощью фотоувеличителя. Наверное предсказания из этой оперы.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 14:56
0
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Репутация: (70|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 131
Не, история ,конечно, бомба. Изложу свои соображения, их много.
1. Ну, во первых, прекрасно помню эти толстые тетради в черных дермантиновых обложках, у меня в средних классах были такие.
2. Дедушка, наверное, плохо учил историю в школе, иначе бы знал, что в войне между Украиной и Россией нет ничего нового.
3. Насчет догадки автора о смысле слов " Вся Россия станет черной" - я с ним не согласна. Предсказатель, наверное, не это имел в виду. Но своего варианта предложить не могу.
4. Недавно переехала из Сибири на Урал. По сравнению со здешним затишьем там движуха реально чувствуется. Что- то строят, что- то туда - сюда перевозят, вахтовики во всех аэропортах все полы засидели, дороги, социалка и т. п. Хотя, конечно, засрали весь Север в короткий срок. Такова, видно, плата за возрождение.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#5 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 15:22
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Публикаций: 20
Комментариев: 2 284
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу... (с)

Тут и в Прокопенко уверуешь, если всё рассказанное - правда. о_О
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#6 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 16:29
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 759
Цитата: serg-kil-inc
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу... (с)

Тут и в Прокопенко уверуешь, если всё рассказанное - правда. о_О

Автор, видать, телевизор насмотрелся.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 572
Скорее всего, были фотокопии или печатные копии. Распространение данной тетради было, скорее всего, локально... . Ну, вот посмотрел профиль, конечно, Подмосковье. Центр. В провинции подобных тетрадей и не бывало. Не задавались вопросом: почему? Вероятнее всего да, было предсказание и записи копировали. Но распространение осуществлялось с подачи ясно кого, ЦРУ. В Москве всякой всячины в виде самиздата было навалом. В провинции не было, разве что только пособия по оккультизму.
Америкосы всегда интересовались предсказаниями и всегда действовали на опережение, в отличие от нас. В принципе, опережение и сыграло с ними злую шутку или ещё сыграет.
И война на Украине - это стычка американцев с русскими. Америкосы просто воспользовались информацией по нацизму и также сработали на опережение, то бишь воспользовались. США очень умеют загребать золу чужими руками. Под ударом украинцы и остальная Европа. Все тупорылые до нельзя, имеется ввиду Старый Свет, что дальше своего носа не видят. Выигрывает в этом опережении США. Но есть одно но... . Я ума не приложу, как америкосы сработают на опережение в случае глобальной природной катастрофы у себя в стране? А они ведь наверняка в курсе всех пророчеств. И, точняк, что план существует. Думаю, будет дружба американцев с русскими при условии, что русские будут участвовать в глобальной эвакуации и спасении американских народов при ужасающей катастрофе. Куда их денут? А в Сибирь. Только в случае средоточения больших масс людей в Сибири будет её возрождение, а вместе с ней и России.
Америкосы, скорее всего, сейчас действуют на опережение с жёстким условием своего менталитета. Их ошибка очевидна, но доказать они себе ошибочность эту не могут в силу своих стремлений.
Чёрная Россия... . А посмотрите в какой цвет сейчас красятся большинство женщин?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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