Странный дом

Гот77 Просмотров: 227 Комментарии: 1 -5 Сегодня, 10:07 by

Инна с мамой жили в деревне в старом, потертым временем доме. Крыша текла, гвозди на крыши проржавели, а мужиков в доме не было. Многие уехали из деревни в город на заработки. Мама с дочкой решили переселиться в другой дом.Поговорили с председателем, им разрешили вселиться в нежилой дом с условием, что как только появятся хозяева, они сразу вернутся к себе. Там было намного уютнее, проблем с крышей не было. Оставшись довольными, они улеглись спать.Ночью они проснулись от странных звуков, такое ощущение, что капала вода. Кап, кап. Медленно раздавались звуки, как будто капли капали в таз или ведро все сильнее и сильнее. Инна встала, включила свет и обшарила весь дом, нигде воды не было.Утром Инна встала и пошла на работу. Вечером, как обычно, они легли спать. И снова началось протяжное капанье. Хлипкое, мерзкое, хотя дождя за окном не было. Они проснулись и обыскали весь дом, даже в сарай заглянули. Везде было сухо.Они легли только, начали засыпать, как им послышались шаги тихие, медленные, похожие на походку старика или инвалида. Дрожь пронзила их женские тела, мурашки пробежали по коже. От ужаса Инна дрожащими руками дотянулась до выключателя и включила свет. В доме никого не было.Всю ночь они не сомкнули глаз. Утром Инна поехала в соседнюю деревню и попросила священника освятить квартиру. Батюшка обошел все углы и окропил святой водой, а также окурил ладаном весь дом. Заснули ночью, капанья не было. Но вдруг за окном послышался скрежет когтей, кто-то пытался зайти в дом, но не мог. Женщины от ужаса не спали всю ночь.Некто невидимый, хозяин этого места, не мог попасть через освященное место. И в злобе карабкался в окно. Не сомкнув глаз, Инна и мама утром собрали вещи и вернулись обратно. Хоть прохудилась крыша, и завывал ветер, но ничто не капало и не беспокоило мирно спавших женщин.

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