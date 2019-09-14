Нестрашные истории

Елена Соловова Просмотров: 215 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 10:00 by

Случай 1. Мне лет пять-шесть. Жили еще в питерской коммуналке. За какой-то надобностью (что-то связанное с водопроводом) под раковиной на кухне, там, где плинтуса, проделали сквозную дыру. За стеной была другая квартира-коммуналка. Я ложилась на пол и смотрела в эту дырку. Видела ноги соседей, снующих туда-сюда - женские, детские... Проделывала это много раз! Уже повзрослев и на новой квартире "ударились" с мамой в воспоминание. Рассказываю про то, как я тайком подсматривала за соседями. Ответ мамы меня немного удивил: дырка, да, была, но вот соседей не было. Все время, что мы прожили в коммуналке, в соседней квартире никто не жил. Квартира пустовала до самого нашего переезда. Кого в итоге я видела, остается загадкой.Случай 2. Приехала к бабушке в деревню с еще тогда маленькой старшей дочкой. Я во дворе занимаюсь какими-то делами ,дочь в доме. Вдруг дочка выбегает с воплями, бледная и очень напугана. Потом рассказала, что увидела, как из-за печки вылезла лохматая лапа. Животных в доме не было. Как это ни странно, хоть и в деревне, но у бабушки не было котов и собак, потому как не любила эту живность. Кого увидела моя дочь - не понятно.Случай 3. Поздний вечер, уже все легли спать. Я совершала ритуал перед сном, просматривая ролики в тик токе)). Вдруг в комнату влетает кот и, прижимаясь к полу, оглядываясь на входную дверь в страхе пытается залезть за диван, то бишь спрятаться. Естественно, меня разобрало любопытство. Подхожу к дверям, максимально тихо открываю первую дверь и залипаю в глазок. Все тихо, спокойно, никого нет ни возле нашей двери, ни возле соседских. Уже собиралась закрыть дверь и тут загорается ярче свет (сработал датчик движения). А на площадке все так же никого. Крыс, мышей, тьфу-тьфу, нет. На площадке полная чистота. С соседями уговор, чтобы никаким "нужным" хламом коридор не засорять. Был печальный опыт, когда у соседей начался пожар, и была угроза возгорания всего этого добра еще и в общем коридоре. Остаюсь еще на посмотреть. Свет тускнеет и минуты через две-три опять срабатывает датчик движения. Тут в памяти всплыли все страшилки, прочитанные в интернете))) Хоть у меня страха и не возникло, но все же свой пункт наблюдения я покинула, а то мало ли)) А вот здесь немного сложнее.Кого или что я так и не увидела?

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