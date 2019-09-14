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Истории из жизни

Нестрашные истории

Случай 1. Мне лет пять-шесть. Жили еще в питерской коммуналке. За какой-то надобностью (что-то связанное с водопроводом) под раковиной на кухне, там, где плинтуса, проделали сквозную дыру. За стеной была другая квартира-коммуналка. Я ложилась на пол и смотрела в эту дырку. Видела ноги соседей, снующих туда-сюда - женские, детские... Проделывала это много раз! Уже повзрослев и на новой квартире "ударились" с мамой в воспоминание. Рассказываю про то, как я тайком подсматривала за соседями. Ответ мамы меня немного удивил: дырка, да, была, но вот соседей не было. Все время, что мы прожили в коммуналке, в соседней квартире никто не жил. Квартира пустовала до самого нашего переезда. Кого в итоге я видела, остается загадкой.

Случай 2. Приехала к бабушке в деревню с еще тогда маленькой старшей дочкой. Я во дворе занимаюсь какими-то делами ,дочь в доме. Вдруг дочка выбегает с воплями, бледная и очень напугана. Потом рассказала, что увидела, как из-за печки вылезла лохматая лапа. Животных в доме не было. Как это ни странно, хоть и в деревне, но у бабушки не было котов и собак, потому как не любила эту живность. Кого увидела моя дочь - не понятно.

Случай 3. Поздний вечер, уже все легли спать. Я совершала ритуал перед сном, просматривая ролики в тик токе)). Вдруг в комнату влетает кот и, прижимаясь к полу, оглядываясь на входную дверь в страхе пытается залезть за диван, то бишь спрятаться. Естественно, меня разобрало любопытство. Подхожу к дверям, максимально тихо открываю первую дверь и залипаю в глазок. Все тихо, спокойно, никого нет ни возле нашей двери, ни возле соседских. Уже собиралась закрыть дверь и тут загорается ярче свет (сработал датчик движения). А на площадке все так же никого. Крыс, мышей, тьфу-тьфу, нет. На площадке полная чистота. С соседями уговор, чтобы никаким "нужным" хламом коридор не засорять. Был печальный опыт, когда у соседей начался пожар, и была угроза возгорания всего этого добра еще и в общем коридоре. Остаюсь еще на посмотреть. Свет тускнеет и минуты через две-три опять срабатывает датчик движения. Тут в памяти всплыли все страшилки, прочитанные в интернете))) Хоть у меня страха и не возникло, но все же свой пункт наблюдения я покинула, а то мало ли)) А вот здесь немного сложнее.
Кого или что я так и не увидела?

Сегодня, 10:00 by Елена СолововаПросмотров: 215Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Коммуналка соседи мохнатая лапа датчики движения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 11:42
+5
Группа: Посетители
Репутация: (271|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 208
По-моему, истории как раз жутковатые. Особенно последняя. И тут все совпало: испуганный кот и свет, включающийся от движения (хотя движущегося нечто не видно). Из той же оперы: непонятный стук в окно, в дверь, в стену ночью, и все без стучавшего.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:43
+2
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Репутация: (323|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 653
Мы видим то, что нам показывают или, что хотим увидеть, последнее чаще. Скорее всего были события предшествовшие данным событиям, но вы их упустили).
Зарегистрирован: 2.01.2019
  
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 15:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (70|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 131
1. Ничего себе " не страшные" истории - полный дом "никовошек"!
2. Когда дочери было три годика, она рассказывала, что когда мы все выходим из дома и она остается одна, из- под печки вылезает "лохматый дедушка" и играет с ней.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:59
0
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Репутация: (107|-9)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 572
Мне очень понравилась первая история. Доказать или опровергнуть сложно.+
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 16:38
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3003|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 250
Все страшные, даже с мохнатой лапкой, когда читаешь вроде мило, но если увидеть - волосы поседеют))
А в первой, может детское воображение сыграло шутку, мы в детстве все мастера строить фантастические миры) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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