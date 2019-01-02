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Истории из жизни

Полуночный визит

Мой старший сын учится и живет в другом городе, снимаем ему отдельную квартиру. В одной комнате он, другая стоит пустая, хозяйкина, иногда она ее закрывает, иногда нет.
Мы несколько раз приезжали к нему в гости, с ночевкой, спали частично во второй комнате. Там еще лоджия с диванчиком, так что три спальных места. В первую ночевку я познакомилась с домовым, он показался в образе строгого, но доброго старичка, сказал, что о Мише заботится.
Но рассказать хочу о последней ночевке, позавчера.

Этот Новый год сын встретил с нами дома, а 2-го января мы поехали его отвозить обратно. И заночевали там. Я легла на диване с младшим сыном, он никак не мог уснуть, ворочался и болтал о разном, а я зависала в телефоне. Потом встала, отнесла его на зарядку, легла обратно с намерением спать. Муж спал на лоджии (выход туда из этой же комнаты), т.е. рядом.

В комнате темно, но свет фонарей слегка разгоняет мрак. Я лежала и задремала. В какой-то момент уснула и даже не поняла как, потому что реальность словно бы продолжилась: я опять лежала и в телефоне переписывалась с сестренкой, а сынок рядом ворочался, засыпая. Потом я спрятала телефон под одеяло, чтоб уснуть, но увидела, что справа от головы странно топорщится угол подушки. Потянулась, чтоб его примять и... наткнулась на чью-то руку. Она меня погладила по руке. Я подскочила, приподнялась, оглянулась. Прямо у изголовья на полу, спиной к дивану и боком ко мне, сидел молодой парень. Светловолосый, очень симпатичный. Держал меня легонько за руку и улыбался. В целом так всё позитивно, уже анализируя, понимаю я, но тогда это выглядело зловеще в темноте. Я даже не успела ничего оценить, как сильно испугалась. Все было очень реально, вообще не похоже на сон. Хотела позвать мужа, но не смогла и слова выговорить. И тогда застонала, громко, изо всех сил, надеясь, что он услышит и проснется. И в какой-то момент проснулась.
Лежу, смотрю в сторону лоджии, понимаю, что это был сон. Вдруг муж встает и заходит в комнату, ставит свой телефон на зарядку. Я спрашиваю, чего он проснулся, отвечает, что какой-то звук его разбудил. Я говорю, что мне кошмар приснился, и прошу его почистить пространство.
И только когда муж лег обратно, понимаю,что его разбудил мой крик.

Я мысленно обращаюсь к этому ночному визитеру, что, мол, сейчас тебя прогонят, кто бы ты ни был, а у меня голос в голове: "Это я был, домовой!" Ага, все вы так говорите! А почему в образе молодого парня? Ну, чтоб мне приятнее было его видеть. Ничего себе, приятное сделал, только напугал!
В общем, пообещала, что попробую его прикрыть, чтоб не вычистил муж, но не гарантирую.

Больше я его не слышала. На следующий день перед отъездом почувствовала, что вроде отозвался, поставила ему угощение, дала наказ сыну. Было немного неловко, ведь он довольно позитивно проявился, но блин - не ночью же и не в таком амплуа! Дедулю бы я не испугалась, а тут фиг знает кто. Хотя, конечно, пугаться не стоило, но скорее закричала от неожиданности. Я так явного монстра бы не шуганулась, как обычного улыбающегося человека. Кстати, глянула на часы, была ровно полночь.

Вот такая история.

Сегодня, 09:33 by TalishaПросмотров: 228Комментарии: 4
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Ключевые слова: Ночь человек в комнате ночной кошмар домовой астрал парень авторская история

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Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:33
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Чудны дела твои, Господи!))) за историю +.
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#2 написал: Гюльнара
Сегодня, 15:16
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Я тоже сразу подумала, что это домовой был. Им, наверное, легко менять образы, а нам не понять их мысли/ логику/... или что у них там еще есть?
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#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 15:33
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На женщин сложно угодить - бородатый старый, в молодом образе домовой пришёл тоже пугаются. smile
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#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:49
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Публикаций: 129
Комментариев: 7 016
Цитата: Kreisleiter13
На женщин сложно угодить - бородатый старый, в молодом образе домовой пришёл тоже пугаются. smile

Ну, молодой и красивый. Это же как инкуб какой 453
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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