Полуночный визит

Talisha Просмотров: 228 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 09:33 by

Мой старший сын учится и живет в другом городе, снимаем ему отдельную квартиру. В одной комнате он, другая стоит пустая, хозяйкина, иногда она ее закрывает, иногда нет.Мы несколько раз приезжали к нему в гости, с ночевкой, спали частично во второй комнате. Там еще лоджия с диванчиком, так что три спальных места. В первую ночевку я познакомилась с домовым, он показался в образе строгого, но доброго старичка, сказал, что о Мише заботится.Но рассказать хочу о последней ночевке, позавчера.Этот Новый год сын встретил с нами дома, а 2-го января мы поехали его отвозить обратно. И заночевали там. Я легла на диване с младшим сыном, он никак не мог уснуть, ворочался и болтал о разном, а я зависала в телефоне. Потом встала, отнесла его на зарядку, легла обратно с намерением спать. Муж спал на лоджии (выход туда из этой же комнаты), т.е. рядом.В комнате темно, но свет фонарей слегка разгоняет мрак. Я лежала и задремала. В какой-то момент уснула и даже не поняла как, потому что реальность словно бы продолжилась: я опять лежала и в телефоне переписывалась с сестренкой, а сынок рядом ворочался, засыпая. Потом я спрятала телефон под одеяло, чтоб уснуть, но увидела, что справа от головы странно топорщится угол подушки. Потянулась, чтоб его примять и... наткнулась на чью-то руку. Она меня погладила по руке. Я подскочила, приподнялась, оглянулась. Прямо у изголовья на полу, спиной к дивану и боком ко мне, сидел молодой парень. Светловолосый, очень симпатичный. Держал меня легонько за руку и улыбался. В целом так всё позитивно, уже анализируя, понимаю я, но тогда это выглядело зловеще в темноте. Я даже не успела ничего оценить, как сильно испугалась. Все было очень реально, вообще не похоже на сон. Хотела позвать мужа, но не смогла и слова выговорить. И тогда застонала, громко, изо всех сил, надеясь, что он услышит и проснется. И в какой-то момент проснулась.Лежу, смотрю в сторону лоджии, понимаю, что это был сон. Вдруг муж встает и заходит в комнату, ставит свой телефон на зарядку. Я спрашиваю, чего он проснулся, отвечает, что какой-то звук его разбудил. Я говорю, что мне кошмар приснился, и прошу его почистить пространство.И только когда муж лег обратно, понимаю,что его разбудил мой крик.Я мысленно обращаюсь к этому ночному визитеру, что, мол, сейчас тебя прогонят, кто бы ты ни был, а у меня голос в голове: "Это я был, домовой!" Ага, все вы так говорите! А почему в образе молодого парня? Ну, чтоб мне приятнее было его видеть. Ничего себе, приятное сделал, только напугал!В общем, пообещала, что попробую его прикрыть, чтоб не вычистил муж, но не гарантирую.Больше я его не слышала. На следующий день перед отъездом почувствовала, что вроде отозвался, поставила ему угощение, дала наказ сыну. Было немного неловко, ведь он довольно позитивно проявился, но блин - не ночью же и не в таком амплуа! Дедулю бы я не испугалась, а тут фиг знает кто. Хотя, конечно, пугаться не стоило, но скорее закричала от неожиданности. Я так явного монстра бы не шуганулась, как обычного улыбающегося человека. Кстати, глянула на часы, была ровно полночь.Вот такая история.

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