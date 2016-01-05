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Истории из жизни

Два странных случая

В моей жизни было 2 странных случая, которые иначе, чем мистикой не назовёшь.

1) Мне было около 4 лет, приснился странный сон про маленькую старуху (чуть больше метра), спящую на сундуке, и как за ней приходил чёртик. Я испугалась, заплакала, проснулась, рассказала родителям. Вечером за ужином они упомянули об этом при бабушке с дедом. Те встрепенулись и начали меня выспрашивать. Оказалось, что это моя пра-пра-бабка, которая живёт в деревне, ей около 100 лет, и она реально маленькая, и реально спит на сундуке. Только вот странность: я с ней никогда не встречалась и про неё не слышала. Так как же я смогла её так подробно описать? И это ещё не всё. В выходные из той деревни заехали родственники и сообщили, что бабка умерла, как раз той ночью, когда она мне приснилась.

2) Лет в 15 мы с сестрой поехали кататься на велосипедах по городу. И вот, едем мы параллельно по дороге вдоль обочины, я правее, сестра слева, болтаем, машин практически нет. Тут впереди припаркованный КамАЗ стоит, стали его объезжать, а мне навстречу вдоль машины другой велосипедист несётся, расстояние до него около полутора метра всего оставалось. Я за миг понимаю, что зажата между велосипедом сестры и КамАЗом (около 60 см пространства), ни места, ни времени для манёвра уже нет, и сейчас будет больно. Нажимаю на тормоз. Закрываю глаза. И... ничего. Открываю глаза, вижу как притормаживает сестра, оглядываясь на меня круглыми от ужаса глазами, а встречного велосипедиста нет. Я недоуменно оглядываясь по сторонам, нет его. Потом догадываюсь оглянуться назад и вижу его удаляющийся силуэт. Спрашиваю сестру, а как мы с ним разминулись? На что она дрожащий голосом отвечает: не знаю, мне кажется, он сквозь тебя проехал.

P.S.: Кстати, после этого случая мы с сестрой несколько раз попадали в аварии, если вместе выбирались в другой город (на поезде, на автобусе), но ни разу не получили ни царапины. Потом, вроде как в шутку, но... решили ездить по-отдельности, нечего судьбу испытывать.


Автор - TuxoTyT.
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Сегодня, 16:35 by ЛетягаПросмотров: 321Комментарии: 1
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Ключевые слова: Сундук старуха сестра велосипеды аварии

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Сегодня, 20:29
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Ну приснилась же бабка за которой чёртик приходил, всё тут понятно. Мне тоже бабка приснилась, после того, как до неё стадо чертей добралось. Странно, но всё как по одному сценарию. И историю я об этом писала здесь лет 5 назад.
И про аврии похоже, тоже в том же духе вещи происходят. Последний раз этим летом в горах на "серпантине" так угодили, что муж от страха так орал - уши заложило, за 17 лет совместной жизни первый раз от него такое лышала - это предсмертный крик ужаса был - и как разъехались никто не понял, хотя мыдолжны были в пропасть улететь.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
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