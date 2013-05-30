Стремные истории сотрудников экстренных служб⁠⁠

Летяга Просмотров: 313 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 16:21 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Некоторые комментарии от русскоязычных пользователей. Приятного прочтения!1. Поступил звонок на 911, но звонивший молчал. Мы приехали по адресу и увидели на крыльце дома старушку, которая сказала, что никуда не звонила, и с ней все хорошо. Мы вернулись на базу, как снова поступил звонок, и снова молчание в трубке. Вернулись, снова увидели старушку, и снова она сказала, что все хорошо. Когда приехали на базу, снова звонок, и мы поехали в третий раз. Старушки на крыльце не было, но дверь была приоткрыта. Мы вошли внутрь и увидели ее на полу в коридоре. Она была без сознания, но дышала. Мы вызвали скорую, и врачи забрали ее в больницу. Бабулька пришла в себя в скорой, и утверждала, что никуда не звонила. С ней не стали спорить. Решили, что ее малость переклинило. Бабулька спросила, можем ли мы привезти ей из дома ее вязание. Я согласился это сделать. На следующий день приехал с приятелем к ее дому. Приятель остался в машине, а я пошел внутрь, забрал сумку с вязанием и вернулся. Приятель спросил, почему вязание не мог отвезти муж этой старушки. Я ответил, что он давно умер, и она жила одна. Тогда приятель спросил, а кто тот дед, который махал ему рукой из окна? Мы решили, что в дом кто-то проник, и вызвали полицию. Они все осмотрели, но никого не нашли. Я приехал в больницу и отдал бабульке ее вязание. Мой друг стал описывать деда, которого видел в окне. Бабулька сказала, что это ее покойный Гарольд. Да, легко отрицать истории про призраков, пока что-то подобное не коснется тебя лично.2. Работаю в неотложке. Поступил вызов в торговый центр. Маленькая девочка находилась там с мамой, братом и двоюродным братом, и ей стало трудно дышать. Мы отнесли ее в машину и стали осматривать. Все было нормально. И тут девочка шепотом, но отчетливо, произнесла: «Я живу в очень нехорошем месте, там полно демонов». Сразу после этого ее пульс упал до 45 ударов. Нам пришлось повозиться, прежде чем мы стабилизировали ее состояние. Разумеется, обо всем сообщили в полицию.3. Я служил в Афганистане. Находился в карауле, на мне были очки ночного видения. Я повернулся в сторону фермерского поля и увидел огромную черную пантеру длиной метров 10. Я уже собирался открыть огонь, но сначала решил убрать в очках восприятие глубины. Оказалось, что это обычный черный кот, который лежал на карнизе караульной будки.4. Я пожарный. Летней ночью поступил вызов из сельской местности. Мы ехали по двухполосной дороге вдоль поля, заросшего высокой травой. Я посмотрел на поле и увидел мужика, который был немного впереди. Он быстро передвигался в сторону дерева, стоящего у обочины. Было такое ощущение, что он ехал на велосипеде, потому что его силуэт не дергался вверх и вниз, как это бывает при беге. Но я понимал, что по такой высокой траве просто невозможно ехать на велике. Когда мы поравнялись с деревом, мужик стоял около него. Я хорошо его разглядел в свете фар. Никакого велосипеда рядом не было. Он просто стоял и смотрел на наш грузовик. Я спросил напарника, видел ли он этого мужика? Напарник сказал, что видел, но решил, что мерещится.6. На окраине нашего города стоит большой заброшенный завод. Там любят тусить подростки, бездомные, торчки и всякий асоциальный элемент. В участок позвонил какой-то тип и сообщил, что из-за закрытой двери слышны крики о помощи. Мы приехали проверить. Это была большая двухстворчатая дверь, обитая железом, на которой висел здоровенный амбарный замок. И действительно, оттуда кто-то кричал: «Откройте!» Я слышал, напарник тоже. Сами мы не могли открыть, вызвали подкрепление с инструментом. Замок срезали, открыли двери, а внутри совершенно пустое помещение без окон, дверей, люков, других выходов. И никого. И даже следов пребывания человека не было. Везде непотревоженный слой пыли. Нас с напарником заставили сходить к психологу. Она пыталась убедить, что кричали из другого места, но звук распространялся таким образом, что мы подумали, что его источник за этой дверью. Официально я согласился с этой версией, хотя четко все слышал, и не мог перепутать. Кричали из этого помещения.7. Работал на скорой. Вызвали на аварию с участием мотоциклиста. Я посмотрел на байкера и понял, что ему не помочь, но на всякий случай стал проверять пульс. Пульса не было. Я встал, и тут мотоциклист вскочил прямо передо мной. Именно вскочил, как будто какая-то сила подбросила его с земли. Попытался несколько раз поднять свой мотоцикл, после чего побежал в сторону леса (шоссе проходило по границе города, с одной стороны город, с другой лес). Я так перепугался, что сам чуть не потерял сознание. Мы вызвали копов, они занялись поисками, а мы вернулись на базу. По дороге напарник спросил: «Заешь, что мне с самого начала показалось странным? Здесь окраина города, всегда многолюдно, и на такие происшествия собирается толпа зевак. А ведь когда мы приехали, вокруг не было никого». Да, и это тоже было очень удивительно. Я не знаю, нашли того мотоциклиста или нет. Нам об этом не сообщают. Мы с напарником решили никому не говорить о всех странностях, нам бы не поверили.8. В отделение позвонил мужчина и сказал, что в доме соседки круглосуточно горит свет, чего раньше не было, а самой соседки не видно, и на звонки она не отвечает. Мы с напарником отправились проверить, и нашли тело в коридоре. Пока ждали приезда экспертов, сидели на кухне. Вдруг я услышал в комнате шаги. Пошел проверить, но никого не обнаружил. Но у кровати стояли тапочки, которые я до этого видел в коридоре. Подумал, что это другая пара таких же тапочек, но в коридоре их не было. Через несколько дней мы приехали на повторный обыск, и эти тапочки я увидел в туалете.Автор - Webstrannik1.

Ключевые слова: Скорая помощь полиция пожарный бабулька мотоциклист

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