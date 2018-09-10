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Истории из жизни

"Сиреневый туман" и обряд с белой тряпочкой

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и для поднятия настроения пишу эту чУдную историю. Надо искренне верить в чудеса, и тогда они действительно случаются.

Есть у меня закадычная подруга, день начинается с её звонка и заканчивается так же, то есть в день мы разговариваем минимум по 10 раз. Подругу зовут Аля и она настоящий валютный миллионер, причём заработала состояние сама, вот фраза "Вечный двигатель в одном месте" - это про неё. Причём выросла она в обычной семье, совсем не олигархов и, соответственно, все привычки у неё обычного советского человека, например грядку вскопать, камни перетащить из одного места в другое, лунок под деревья накопать - это не вопрос. Самый дорогой для Али подарок - это новая лопата, лейка, тачка и всё в таком роде.

Летом прошлого года бегу я на работу, опаздываю, ещё по дороге прикупила кой чего для дома, и тут звонит телефон, конечно Аля. Бросаю пакеты на пол, прямо посреди дороги нажимаю на зелёную кнопку телефона и слышу знакомый голос:

- Ты говорить можешь?

- Сейчас могу.

- Ой, мама Оля (это она меня так называет, а я её - мама Аля), я такая расстроенная, я знаю, что тебе некогда, но поговори со мной, пожалуйста, мне правда так плохо.

- Да брось, конечно, а что случилось?

- Представляешь, у меня из кольца брюлик потерялся, найти не могу. И я ж с утра цветы в горшках пересаживала, и в клумбе перед домом ещё потом. Я уже все горшки перетрясла, и землю просеяла, и мусорные баки опустошила, всё через лупу разглядывала, если б ты меня сейчас видела, на кого я похожа.

Если честно, то я не поняла, чего она так переполошилась, самые ценные вещи она в сейфе хранит в банке, а значит этот брюлик, ну в общем, из-за простого она бы так не расстроилась, о чём я ей и сказала.

- Да, конечно не простой, пусть он и не дорогой (20 тысяч евро всего, это её слова, но его купил и подарил муж на их свадьбу, подарок невесте), но он мне настолько дорог, помоги, а? Я даже на твой "сиреневый туман" согласна.

(Это подруга так называет все мои магические практики).

Как только "сиреневый туман" был одобрен я обрадовалась, но, если честно, я с трудом верила, что на огромной вилле, где кошки, собаки, горшки с цветами и клумбы, бассейн может найтись маленький бесцветный камешек. Единственное, во что я верила в тот момент, что действие лучше бездействия, и ещё я не могла оставить свою подругу без веры в чудо, и, раз она была готова на всё, - надо было помогать, причём срочно, тут и сейчас.

А что я могу, посреди дороги с кучей пакетов, раскиданных по тротуару, и на работу я уже безбожно опоздала. Сосредоточилась на проблеме, в голове вереницей проносились разные способы и методы, но все они на данный момент были неподходящие, но тут позади колонны прошагал обряд с белой тряпочкой. Откуда я его знаю уже не помню, но одно время пользовалась им на работе, когда работала на серебре, там вечно терялись то серёжки, то колечки, и всегда срабатывало.

Суть обряда заключается в том, что ножку стула надо обвязать белой тряпочкой и громко сказать:
"Ищу (название вещи)". Тряпочку развязать после обнаружения пропажи.
Я ещё не закончила рассказывать, а Аля уже тряпку к ножке стула привязала, такой оперативности я не ожидала.
Ещё через 20 минут радостная подруга вопила в трубку телефона:

- Ну, мать, твой "сиреневый туман" работает! Камень нашёлся!

- Где?

- Да ты не поверишь, дети пришли из школы и старший полез в холодильник за соком, смотрит, на полочке что-то блестит, а это мой брюлик оказывается.

Дальше были горы слов благодарности и восхищений и самое главное - обещание больше никогда не смеяться над моим "сиреневым".

Сегодня, 15:49 by ErnestaПросмотров: 229Комментарии: 2
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Ключевые слова: Белая тряпочка подруга пропажа обряд авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nusena
Сегодня, 19:06
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Еще часто говорят при этом"Черт черт, поиграй, да опять отдай")
Зарегистрирован: 10.09.2018
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:55
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Комментариев: 2 567
Это БУ. Мне очень понравилось. И я в восторге. Акромя трескотни про работу, дружеские отношения и проч. Кое что сейчас экспериментирую из этого уровня, пока в тему, но думаю из этого результат будет весьма и весьма впечатляющ.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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