"Сиреневый туман" и обряд с белой тряпочкой

Ernesta Просмотров: 229 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 15:49 by

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и для поднятия настроения пишу эту чУдную историю. Надо искренне верить в чудеса, и тогда они действительно случаются.Есть у меня закадычная подруга, день начинается с её звонка и заканчивается так же, то есть в день мы разговариваем минимум по 10 раз. Подругу зовут Аля и она настоящий валютный миллионер, причём заработала состояние сама, вот фраза "Вечный двигатель в одном месте" - это про неё. Причём выросла она в обычной семье, совсем не олигархов и, соответственно, все привычки у неё обычного советского человека, например грядку вскопать, камни перетащить из одного места в другое, лунок под деревья накопать - это не вопрос. Самый дорогой для Али подарок - это новая лопата, лейка, тачка и всё в таком роде.Летом прошлого года бегу я на работу, опаздываю, ещё по дороге прикупила кой чего для дома, и тут звонит телефон, конечно Аля. Бросаю пакеты на пол, прямо посреди дороги нажимаю на зелёную кнопку телефона и слышу знакомый голос:- Ты говорить можешь?- Сейчас могу.- Ой, мама Оля (это она меня так называет, а я её - мама Аля), я такая расстроенная, я знаю, что тебе некогда, но поговори со мной, пожалуйста, мне правда так плохо.- Да брось, конечно, а что случилось?- Представляешь, у меня из кольца брюлик потерялся, найти не могу. И я ж с утра цветы в горшках пересаживала, и в клумбе перед домом ещё потом. Я уже все горшки перетрясла, и землю просеяла, и мусорные баки опустошила, всё через лупу разглядывала, если б ты меня сейчас видела, на кого я похожа.Если честно, то я не поняла, чего она так переполошилась, самые ценные вещи она в сейфе хранит в банке, а значит этот брюлик, ну в общем, из-за простого она бы так не расстроилась, о чём я ей и сказала.- Да, конечно не простой, пусть он и не дорогой (20 тысяч евро всего, это её слова, но его купил и подарил муж на их свадьбу, подарок невесте), но он мне настолько дорог, помоги, а? Я даже на твой "сиреневый туман" согласна.(Это подруга так называет все мои магические практики).Как только "сиреневый туман" был одобрен я обрадовалась, но, если честно, я с трудом верила, что на огромной вилле, где кошки, собаки, горшки с цветами и клумбы, бассейн может найтись маленький бесцветный камешек. Единственное, во что я верила в тот момент, что действие лучше бездействия, и ещё я не могла оставить свою подругу без веры в чудо, и, раз она была готова на всё, - надо было помогать, причём срочно, тут и сейчас.А что я могу, посреди дороги с кучей пакетов, раскиданных по тротуару, и на работу я уже безбожно опоздала. Сосредоточилась на проблеме, в голове вереницей проносились разные способы и методы, но все они на данный момент были неподходящие, но тут позади колонны прошагал обряд с белой тряпочкой. Откуда я его знаю уже не помню, но одно время пользовалась им на работе, когда работала на серебре, там вечно терялись то серёжки, то колечки, и всегда срабатывало.Суть обряда заключается в том, что ножку стула надо обвязать белой тряпочкой и громко сказать:"Ищу (название вещи)". Тряпочку развязать после обнаружения пропажи.Я ещё не закончила рассказывать, а Аля уже тряпку к ножке стула привязала, такой оперативности я не ожидала.Ещё через 20 минут радостная подруга вопила в трубку телефона:- Ну, мать, твой "сиреневый туман" работает! Камень нашёлся!- Где?- Да ты не поверишь, дети пришли из школы и старший полез в холодильник за соком, смотрит, на полочке что-то блестит, а это мой брюлик оказывается.Дальше были горы слов благодарности и восхищений и самое главное - обещание больше никогда не смеяться над моим "сиреневым".

Ключевые слова: Белая тряпочка подруга пропажа обряд авторская история

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