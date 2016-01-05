Вонь из ниоткуда

venistone322 Просмотров: 194 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:25 by

После событий с куклой прошло 2 дня. И особо ничего не было, только ночью сегодня я снова плохо спал (рассажу почему). Теперь вся семья, кроме моего младшего брата, знает о том, что происходит в квартире.Короче, дело было так.Начнём ещё со вчерашнего дня. Вечером мы ушли гулять (в прошлых историях я упоминал, что мы поставили ёлку). Ну вот приходим мы домой и видим, что ёлка лежит на полу. Подняли, ну упала и упала. Моего младшего брата уложили спать, а сами с родителями смотрим кино. Досмотрели, родители идут спать в свою комнату (ёлка стоит там), я тоже пока зубы чистить пошёл. Ну вот иду пожелать им спокойной ночи да и пойти спать. Захожу в комнату и вижу, что мама стоит и озадаченно смотрит на ёлку. Я спрашиваю что такое, а мама говорит что они с папой заходят в комнату а на ёлке гирлянда горит, хотя, когда мы сели смотреть кино, гирлянду выключали. Ночью я 2 раза просыпался от того, что чувствовал лёгкое касание по коже, хотя рядом никого не было, также снились кошмары. Про ночь рассказал всё, теперь перейдём к тому, что происходит сейчас. Мы сейчас вместе с мамой сидим и пишем эту историю.Короче.Утром я проснулся - вроде бы всё как обычно. Умылся. В пятницу у меня начинаются каникулы, а сегодня ещё рабочий день. Сажусь, включаю компьютер и вижу, как мимо меня летит муха, да такая здоровая, зелёная. Я ещё думаю, мол, откуда 29 декабря мухи в доме! Значения не придал, поймал, убил. Прошёл час, про муху уже, наверное, забыл.Вдруг слышу жужжание и вижу, как в моей комнате летают ещё две мухи, просто здоровенные! И тут мама из другой комнаты говорит, что, мол, откуда тут муха такая большая. И я понимаю, что мух 3. Папа помог мне всех переловить. Так и остался вопрос, откуда мухи взялись в квартире, да ещё такие. Всё закрыто. Вентиляция на кухне но она уже давно не работает и она заколочена. Нигде щелей нет. Между тем мухи начали появляться просто из ниоткуда, причём в больших количествах. Вот это уже было стрёмно. И мы втроём были в недоумении.Ладно мухи, так после обеда появилась нестерпимая вонь. Вонь гнилью, как будто где-то труп уже 2 недели гниёт. Причём вонь вдруг появилась совершенно из ниоткуда. И как бы мы ни старались определить источник - не получалось. Все продукты свежие. Нет ни одного предмета, который мог издавать такую нестерпимую вонь. А ещё эти мухи летают. Короче, мы были, мягко говоря, в шоке. Потом нас осенило, что, наверное, в подвале крыс поморили.Но, обзвонив соседей (и сверху и снизу), мы убедились, что никто вонь не чувствует, и ни у кого мухи не летают. Мы даже спустились в подвал с папой, но там не было ни намёка на ту вонь, которая была у нас в квартире. Там, конечно, подванивало кошками, но этот запах по сравнению с нашей вонью просто цветочки. Только у нас в квартире на весь подъезд вонь и мухи!Короче, всё это довольно долго продолжалось и в итоге мы решили выйти на улицу что бы не чувствовать ЭТО. На улице мама предложила освятить квартиру, потому что источника вони так и не нашли и это не нормально. Папа съездил в церковь и купил святую воду. А потом походил по нашей квартире и окропил каждый уголок.После прогулки мы были в шоке. Когда мы зашли в квартиру, вонь как будто испарилась! Просто ни намёка! И все мухи исчезли. Я не знаю, что это было, но мне не по себе, и вряд ли это совпадение, что после святой воды всё исчезло. Делитесь своими вариантами в комментариях. А на этом ПОКА всё. Я на связи.

Ключевые слова: Квартира мухи вонь авторская история

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