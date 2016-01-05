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Истории из жизни

Вонь из ниоткуда

После событий с куклой прошло 2 дня. И особо ничего не было, только ночью сегодня я снова плохо спал (рассажу почему). Теперь вся семья, кроме моего младшего брата, знает о том, что происходит в квартире.

Короче, дело было так.
Начнём ещё со вчерашнего дня. Вечером мы ушли гулять (в прошлых историях я упоминал, что мы поставили ёлку). Ну вот приходим мы домой и видим, что ёлка лежит на полу. Подняли, ну упала и упала. Моего младшего брата уложили спать, а сами с родителями смотрим кино. Досмотрели, родители идут спать в свою комнату (ёлка стоит там), я тоже пока зубы чистить пошёл. Ну вот иду пожелать им спокойной ночи да и пойти спать. Захожу в комнату и вижу, что мама стоит и озадаченно смотрит на ёлку. Я спрашиваю что такое, а мама говорит что они с папой заходят в комнату а на ёлке гирлянда горит, хотя, когда мы сели смотреть кино, гирлянду выключали. Ночью я 2 раза просыпался от того, что чувствовал лёгкое касание по коже, хотя рядом никого не было, также снились кошмары. Про ночь рассказал всё, теперь перейдём к тому, что происходит сейчас. Мы сейчас вместе с мамой сидим и пишем эту историю.

Короче.

Утром я проснулся - вроде бы всё как обычно. Умылся. В пятницу у меня начинаются каникулы, а сегодня ещё рабочий день. Сажусь, включаю компьютер и вижу, как мимо меня летит муха, да такая здоровая, зелёная. Я ещё думаю, мол, откуда 29 декабря мухи в доме! Значения не придал, поймал, убил. Прошёл час, про муху уже, наверное, забыл.

Вдруг слышу жужжание и вижу, как в моей комнате летают ещё две мухи, просто здоровенные! И тут мама из другой комнаты говорит, что, мол, откуда тут муха такая большая. И я понимаю, что мух 3. Папа помог мне всех переловить. Так и остался вопрос, откуда мухи взялись в квартире, да ещё такие. Всё закрыто. Вентиляция на кухне но она уже давно не работает и она заколочена. Нигде щелей нет. Между тем мухи начали появляться просто из ниоткуда, причём в больших количествах. Вот это уже было стрёмно. И мы втроём были в недоумении.

Ладно мухи, так после обеда появилась нестерпимая вонь. Вонь гнилью, как будто где-то труп уже 2 недели гниёт. Причём вонь вдруг появилась совершенно из ниоткуда. И как бы мы ни старались определить источник - не получалось. Все продукты свежие. Нет ни одного предмета, который мог издавать такую нестерпимую вонь. А ещё эти мухи летают. Короче, мы были, мягко говоря, в шоке. Потом нас осенило, что, наверное, в подвале крыс поморили.

Но, обзвонив соседей (и сверху и снизу), мы убедились, что никто вонь не чувствует, и ни у кого мухи не летают. Мы даже спустились в подвал с папой, но там не было ни намёка на ту вонь, которая была у нас в квартире. Там, конечно, подванивало кошками, но этот запах по сравнению с нашей вонью просто цветочки. Только у нас в квартире на весь подъезд вонь и мухи!

Короче, всё это довольно долго продолжалось и в итоге мы решили выйти на улицу что бы не чувствовать ЭТО. На улице мама предложила освятить квартиру, потому что источника вони так и не нашли и это не нормально. Папа съездил в церковь и купил святую воду. А потом походил по нашей квартире и окропил каждый уголок.

После прогулки мы были в шоке. Когда мы зашли в квартиру, вонь как будто испарилась! Просто ни намёка! И все мухи исчезли. Я не знаю, что это было, но мне не по себе, и вряд ли это совпадение, что после святой воды всё исчезло. Делитесь своими вариантами в комментариях. А на этом ПОКА всё. Я на связи.

Сегодня, 15:25 by venistone322Просмотров: 194Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Квартира мухи вонь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Сегодня, 18:02
+2
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Репутация: (1549|-2)
Публикаций: 119
Комментариев: 1 150
Вонь из неоткуда - это сущи нижнего астрала, плюс мухи, пауки и так далее. Не хотелось бы вас пугать, но так может проявляться наведённая порча. В вашем случае, судя по характеру запаха как было описано - например порча через кладбищенских бесов.
Может вы не знаете всех событий происходящих в вашей семье, в силу возраста, но был какой-то "толчок" запустивший в действие всю эту шарманку. Просто так на пустом месте такие вещи не начинают происходить.
Святая вода - это не панацея, даже все обрызгивания производятся по определённой схеме, а не просто так. Позвали б уж попа.
Полынь купите в аптеке, продают траву в картонных коробочках, мне присылали из России, так вот отвар полыни в ведро плеснуть и полы помыть во всём доме и окуривания полынью тоже хорошо помогают. Это из самого простого.+
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#2 написал: Liam
Сегодня, 21:07
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Публикаций: 9
Комментариев: 663
Ну вообще мухи из ниоткуда зимой и вонь, это конечно плохие приметы по народному поверью... предзнаменование из будущего... Не хочу запугивать. А желаю что бы всё плохое обошло вас стороной.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#3 написал: Talisha
Сегодня, 21:51
0
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Комментариев: 5 583
Вонь из ниоткуда - тревожный показатель. Надо чистить серьезно и, скорее всего, есть дыра.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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