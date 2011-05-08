Странности в квартире

anderspiaf Просмотров: 484 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 08:32 by

Я, уже почти как два года назад, переехала жить из родительской квартиры в свою собственную. Раньше квартира, в которой теперь живу я, принадлежала моим бабушке и дедушке. Бабушка с дедушкой живы до сих пор, просто сьехали на дачу. В квартире не происходило ничего плохого. В ней шла жизнь обычных пенсионеров. Правда, я совсем не знаю, жил ли кто-то в квартире до моих бабушки и дедушки...Поначалу новое жильё меня безмерно радовало. В квартире было необычайно уютно, душевно и хорошо. Я чувствовала, что у этого места хорошая энергетика, но всё однажды поменялось. Всё началось со странных звуков, которые я игнорировала, хотя они настораживали и пугали меня. Потом звуки прекратились. Однако, в прошлом месяце, сидя лицом к коридору так, что в моём поле зрения было зеркало, я увидела краем глаза, что в зеркале отразилось нечто прозрачное, словно кто-то прозрачный прошёл мимо него и там отразился. Звучит, конечно, абсурдно, ведь прозрачное не может давать отражение, но я видела всё своими глазами. Этот случай накрепко впечатался в мою память.Уже позже я столкнулось ещё с одним явлением: в момент, когда я лежала на кровати и смотрела видео в интернете, буквально в сантиметре от меня прошло что-то тёмное, на подобие духа. Я тогда вздрогнула. После этого у меня появился сильный страх. Я обратилась за помощью к знающему человеку, и он попросил фотографию зеркала, чтобы посмотреть, есть ли в нём кто-то. Прислав зеркало, я получила ответ, что скорее всего в зеркале обитает низшая форма энергии - лярва и что хорошо бы избавиться от него, а дом почистить с помощью свечей, которые обкатаны в полыни.Я и без этого человека понимала, что с зеркалом дела плохи. От него прямо веяло чем-то не хорошим, а у меня всё чаще стало появляться чувство страха при нахождении дома. У меня есть ещё одно зеркало. Оно тоже особой симпатии не вызывает, но и не отталкивает так явно, как зеркало в коридоре.На данный момент я ещё не провела ритуал по очистке, так как мне стало становиться в квартире лучше. Да и паронормальщина себя уже так явно не являет. Хотя, самый такой свежий случай, был на прошлой неделе: я прикрыла глаза и увидела пожилую женщину, которая двигалась на меня из дверного проёма. Она была одета в халат. При этом видении я опять вздрогнула. Знающий человек сказал, что я или астральную сущность увидела, или это мог быть дух, который пришёл из других квартир. У меня вообще есть версия, что все, так сказать, нечистоты пришли сверху: в квартире наверху раньше ругались каждый день муж и жена, причём ожесточённо, а ещё у них спокойно могли падать тяжёлые предметы прямо посереди ночи, что было мне очень неприятно.В завершении хочу сказать, что перед всеми описанными событиями меня мучали три месяца подряд кошмарные сны и другие странные ночные состояния, которые называют парасомниями. Они начались именно после переезда. Я даже потом думала, что в квартире открыт какой-то портал.Спасибо за внимание. Как-то так.

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