В квартире

RussPolDriver Просмотров: 406 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 08:19 by

В 2019 году мы с мужем купили квартиру, двушка 42 квадрата. В общем, после сделки узнали, что в этой квартире трагически погибло двое деток, и как-то сразу не по себе стало, но деваться некуда, сделка уже состоялась. И вот что необычного происходило в этой квартире (хотя муж говорит, что это я себя накручиваю):- первое пугающее - периодически произвольно открывалась дверь межкомнатная в спальню, когда её захлопнешь - спустя какое-то время она открывается. Я очень пугалась и захлопывала её обратно. (Муж говорит, что механизм какой то нарушен и, мол, я её неправильно закрывала, хотя наверное тогда это бы срабатывало каждый раз);- второе - включался телевизор сам по себе. Пару раз было, очень страшно. У нас смарт ТВ, и если он просто включился, ничего не идёт - главная страница как у андроида. (Муж говорит, ТВ глючит. Первый раз я его выключила и бегом убежала в другую комнату, второй раз включила какой-то канал, думаю, раз включился - кто-то хочет посмотреть);- странные хлопки в коридоре. Честно, я думала какая-нибудь из банок с соленьями взорвалась - оказалось нет, все банки целы. Несколько раз такое слышали, источник звука так и не определили;- звук из кухни. Это звук с силой захлопывающейся дверцы кухонного гарнитура, прям могу с 100 процентной вероятностью сказать. Слышала 4 раза, вечером. Муж никогда не слышал, работал тогда в ночную, а я очень боялась посмотреть. Ещё было плохо, что санузел находился рядом с кухней, я очень боялась выходить из комнаты и иногда даже приходилось делать свои дела ночью, извиняюсь, в таз;- ну и котёнок. Решили мы завести котёнка, а он буквально с первой минуты пребывания начал вести себя странно - как будто кто-то с ним играется, он резвился просто постоянно, ни секунды покоя. Бегал по стенам в буквальном смысле - всё обои изодраны, тюли и шторы - в лохмотья. Ну разве что по потолку не шастал. И не обращал внимания на нас, хозяев - хочу с ним поиграть, а ему и так весело, он не отвлекался на меня совсем.В общем, плохого ничего не было, но иногда случались приступы жутковатости. А переехали мы не из-за вышеперечисленного, просто всегда мечтали жить в собственном доме на земле. Продали квартиру одинокой бабушке, как она там - не знаем. Ну если и есть там что-то - то оно безобидное.

Ключевые слова: Квартира жуть телевизор котёнок авторская история

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