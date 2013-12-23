Ночью, через старый погост...

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История, что приключилась со мною, произошла в декабре далекого теперь 1995-го года. К тому времени я закончил высшее военное училище, и уже полгода проходил службу в республике Бурятия. И, при том, в ее столице, городе Улан-Удэ. Хотя толку от столицы во всех смыслах было немного – из всех воинских частей наша находилась на самой окраине. Дальше уже простиралась бесконечная кедровая тайга.И вот, заступив на суточное дежурство помощником дежурного по части, я отправился на КАМАЗе в эту самую тайгу – в полутора километрах от части располагалась водонасосная станция, на которой постоянно дежурили два солдата. Дорога к ней была расчищена бульдозером, снега в тот год выпало много. Время уже близилось к полуночи, когда я убедился, что солдаты на месте и все без происшествий. Уже собрался выезжать обратно, когда водитель слишком резко сдал назад и, вылетев с расчищенного пространства, автомобиль намертво «сел» в сугробе. Все попытки выбраться ни к чему не привели – глубина снега была больше метра.Обругав горе-водителя отборным матом, я приказал ему не глушить мотор и пешком отправился в часть. Мороз стоял сильный, далеко за тридцать градусов, что в тех местах обычное дело. В воздухе разлилась звенящая тишина – ни ветерка. Темный купол неба, исколотый звездным серебром. Огромный диск луны заливал все вокруг неживым, мертвенным светом. Хруст снега под ногами казался удивительно громким.Совсем рядом от дороги, буквально в двадцати шагах, располагалось старое, заброшенное кладбище. Предание, которое рассказывали мне старожилы, говорило, что сотню лет назад здесь проходил тракт, по которому обычно гнали каторжан. Однажды среди них вспыхнул бунт, перешедший в бойню – охрана перебила почти треть от числа заключенных, не особо разбираясь, кто виноват. Тела сбросили в одну большую яму, а погибших солдат похоронили в отдельных могилах. Потом на этом месте образовался небольшой погост. Летом я уже бывал здесь. Могильные камни вросли в землю и покрылись мхом. Надписи уже было невозможно различить.Сейчас это место мне показалось до жути зловещим. Скрытые густым сумраком от разлапистых кедров, надгробия едва виднелись из сугробов смутными контурами.Я невольно прибавил шаг, стараясь не смотреть в ту сторону. Сознание, словно издеваясь, рисовало пугающие картины – лунная ночь, безлюдная тайга и заброшенный старый погост. И я, казалось, уже ощутил чей-то взгляд – тяжелый и враждебный.Не сорваться на бег стоило больших усилий. Я зашагал как можно быстрее, вцепившись ладонью в кобуру с пистолетом на поясе.Раздавшийся сзади шорох едва не заставил меня заорать. Или это кто-то невидимый тихо позвал меня по имени?Сердце ударило кузнечным молотом. Стало вдруг жарко, несмотря на жуткий мороз.Крутанувшись, я выхватил пистолет из кобуры – скорее машинально, прекрасно понимая, что оружие тут ни к чему. Но вес пистолета в ладони придавал уверенности.Никого. Да и кто тут мог быть среди ночи?Лишь длинная ветвь на огромном кедре на погосте качнулась, сбрасывая большую охапку снега. Потом еще одна. И еще. Шорох прозвучал в ледяной тишине на удивление громко. Под деревьями в мёртвом свете луны просматривались контуры могильных камней.На мгновение я представил себя со стороны – ночью, на пустынной дороге, стоит офицер и целится пистолетом непонятно в кого. Если бы кто увидел, то дурка мне была бы обеспечена.Я медленно выдохнул, пытаясь успокоиться. Воображение сыграло со мной весьма дурную шутку, добавив в кровь изрядную порцию адреналина.Убрав пистолет в кобуру, я припустил по дороге к городку – до него оставалось уже меньше километра.Добравшись до части, я выслушал от дежурного лекцию о том, что «бестолковые лейтенанты вечно что-то натворят», и был отправлен в автомобильный парк за дежурным тягачом.КАМАЗ вытащили благополучно. Больше пешком через погост ночью мне ходить не доводилось.

Ключевые слова: Ночь тайга погост шорохи авторская история

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