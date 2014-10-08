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Истории из жизни

Жуткая кукла

Как я сказал, сейчас утро, и не дай бог кому-то увидеть то, что я увидел ночью. Ладно, давайте всё по порядку.

Не скажу как проводил весь вчерашний день, но скажу что делал вечером. Время примерно 22:30 я решил посмотреть кино на ночь (кстати, те, кто не верит мне, а более того, считают, что мне не 13 лет, я вам даже название фильма скажу - "Гениальное ограбление").

Ну вот, посмотрел я фильм часов до 11 и лёг спать. Сразу скажу, что у мамы в детстве была кукла - обычная кукла, но старая, из прошлого века. Волосы каштановые, глаза голубые и одежда есть.

Можно сказать, она передалась по наследству от мамы. Моему брату она очень нравится. Он каждый день играет с ней и с другими игрушками, но никогда не убирает их за собой. Так же было и этим вечером. Я, конечно, убрал за ним половину, но в итоге на полу осталась именно эта кукла, которую я забыл убрать.

Ладно, пояснил, теперь вернёмся к истории. Вот я лёг спать и мне снится вот такой сон: я захожу к себе в комнату и вижу посередине комнаты коробку с ручкой сбоку. Я к коробке подхожу, и вдруг ручка начинает крутиться, и начинает играть музыка, как колыбельная (похоже на игрушку джэк в коробке). Вдруг всё прекращается и коробка замолкает. И вдруг со скоростью молнии коробка открывается и оттуда какая-то чёрная конечность хватает меня и затягивает в коробку. Я с ужасом проснулся. Взяв с тумбочки телефон я посмотрел на время и, как ни странно, время показывало 00:00. Ну, думаю, мол, всякое может присниться, а со временем просто совпадение. Короче, снова ложусь спать. Долго ворочался, в итоге уснул. Через какое то время просыпаюсь снова, причём сон как рукой сняло. Лежу с закрытыми глазами и понимаю, что именно меня что-то разбудило. Вспоминаю случай с ногой и мысленно себе говорю: только не открывать глаза, чтобы снова чего не увидеть.

Вот лежу я, вокруг тишина. Долго, наверное, пролежал, глаза не открываю, вот уже начал наступать сон, как вдруг слышу постукивания по полу. По звуку понимаю, что шаги. Это точно была не кошка, потому что шаги как будто кто-то тростью постукивает. Это что-то ходило взад-вперёд около моей кровати. Вдруг всё прекратилось. Мне было так страшно, поэтому я (не знаю зачем) открыл глаза. Открыв глаза я ничего не увидел (потому что лежал на левом боку и мой взгляд упирался в стену). Собрав всю смелость в кулак я перевернулся на другой бок (лучше бы я не делал этого). Перевернулся и увидел Это: прямо передо мной в воздухе перед кроватью находилась кукла и смотрела чётко на меня (она именно парила, а не лежала на полу, и всё это было в 5 сантиметрах от меня). Секунд пять МЫ смотрели друг другу в глаза, я на неё и она на меня своими стеклянными глазами. И вдруг она издала жуткий звук который звучал так: мааааааммма. Только очень искажённо. Я прямом смысле слова взлетел с кровати и с криком понёсся в комнату родителей. Мама проснулась и по моему выражению лица сразу поняла, в чём дело, и сказала:

- Досыпай в этой комнате, завтра обсудим.

Оставшуюся ночь я спал в комнате родителей, если это можно было назвать сном. Потому что я вздрагивал от каждого шороха. Ещё я уговорил маму закрыть дверь в родительскую комнату.

Утром я рассказал маме обо всём, что случилось, и мы вдвоём пошли в мою комнату. В итоге мы нашли эту куклу. Она лежала под кроватью (её туда не клали) и, что самое интересное, это то, что у неё не было глаз! Глаза как будто вынули, хотя мне кажется, их очень трудно вытащить. Вместо глаз у куклы остались только чёрные дырочки. Куклу выбросили, а её глаза мы не нашли. Не знаю, как жить в этой квартире, мама говорит, что мы не можем переехать, тем более мы только летом сделали ремонт. А ещё мама сказала, что штука в кукле, которая издаёт звуки по типу "мама" давно сломалась и работать просто не могла. Не знаю, что делать. Пишите комментарии. Постараюсь быть на связи.

Сегодня, 06:56 by venistone322Просмотров: 426Комментарии: 9
0

Ключевые слова: Ночь сон кукла глаза авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 08:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 754
Фантазия прёт. Автор на улице погуляй развейся, свежим воздухом подыши.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#2 написал: ProstoЯ
Сегодня, 09:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 161
"кстати, те, кто не верит мне, а более того, считают, что мне не 13 лет,"
А почему мы так обиделись на то, что я не верю, что вам 13?
Зарегистрирован: 13.07.2022
#3 написал: venistone322
Сегодня, 10:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Kreisleiter13
Фантазия прёт. Автор на улице погуляй развейся, свежим воздухом подыши.

Вам легко говорить, а когда это видят 2 человека то это другое. Если не верите буду снимать видео.
Зарегистрирован: 2.12.2022
#4 написал: Sola
Сегодня, 10:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
Может, тебе начать книгу писать? Если это фантазия, то она выльется в благодатное русло. Если нет, то будешь вплетать эти эпизоды, и связанные с ними эмоции, в сюжет, тоже интересно будет. Заодно отвлечешься. Как приятный бонус, появится новый круг знакомств.
Зарегистрирован: 27.06.2022
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:27
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 754
Цитата: venistone322
Цитата: Kreisleiter13
Фантазия прёт. Автор на улице погуляй развейся, свежим воздухом подыши.

Вам легко говорить, а когда это видят 2 человека то это другое. Если не верите буду снимать видео.

Фото-видео в студию, если такое имеется.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#6 написал: venistone322
Сегодня, 11:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Sola
Может, тебе начать книгу писать? Если это фантазия, то она выльется в благодатное русло. Если нет, то будешь вплетать эти эпизоды, и связанные с ними эмоции, в сюжет, тоже интересно будет. Заодно отвлечешься. Как приятный бонус, появится новый круг знакомств.

Сколько можно повторять это не фантазия! Какая книга? Я молюсь чтобы всё это закончилось

Цитата: Kreisleiter13
Цитата: venistone322
Цитата: Kreisleiter13
Фантазия прёт. Автор на улице погуляй развейся, свежим воздухом подыши.

Вам легко говорить, а когда это видят 2 человека то это другое. Если не верите буду снимать видео.

Фото-видео в студию, если такое имеется.

Не имеется. Если что то увижу и удасться заснять то наверное выложу в yappy
Зарегистрирован: 2.12.2022
#7 написал: krux
Сегодня, 12:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 179
Да, фото- и видеофиксация в плюс. Куклу может и зря выбросили, но по крайней мере отсеется вариант что в ней дело.
Три года не срок если дело всё-таки в квартире.

Цитата: venistone322
Цитата: Sola
Может, тебе начать книгу писать? Если это фантазия, то она выльется в благодатное русло. Если нет, то будешь вплетать эти эпизоды, и связанные с ними эмоции, в сюжет, тоже интересно будет. Заодно отвлечешься. Как приятный бонус, появится новый круг знакомств.

Сколько можно повторять это не фантазия! Какая книга? Я молюсь чтобы всё это закончилось

Не стоит так сильно обижаться, совет дельный. По реальным событиям книги тоже на ура получаются
Зарегистрирован: 24.04.2018
#8 написал: Aksia
Сегодня, 15:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 87
Глаза у таких кукол иногда проваливаются внутрь головы. От удара об пол, например. Они, кстати, скреплены между собой металлическим прутиком. Вытащить такие глазки через глазницы нельзя. Ищите в голове у куклы.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#9 написал: Black Bagira
Сегодня, 17:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 713
Если кукла аж вашей бабушки, то жаль, что выкинули, может она не причем совсем...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
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