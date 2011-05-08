Дух

Летяга Просмотров: 397 Комментарии: 10 +13 Сегодня, 09:36 by

Было мне тогда 23 года, жили с бывшим парнем на съемной квартире, обычная однокомнатная квартирка в хрущевке, ничего необычного в ней не происходило до одного случая.Была святочная неделя, к нам в гости пришли мои подруги, мы сидели, болтали о разном, и речь зашла о гаданиях и разных способах вызова духов. И тут одна из подруг предлагает попробовать один способ, вроде как в детстве они с подругой баловались, и у них получилось что-то вызвать, но теперь она списывает это на детское воображение и хочет перепроверить.Суть в чем - берем 6 карандашей, два человека садятся друг напротив друга, из трех карандашей каждый делает букву П, легонько придерживая места пересечения, чтобы карандаши могли шевелиться, и упирают "ножки" буквы друг в друга, замыкая карандаши в прямоугольник. Далее нужно было произнести какие-то слова, после которых должен был прийти дух и отвечать на вопросы.Ответ "да" - карандаши сходятся внутрь прямоугольника, "нет" - расходятся в стороны. Думаю, более-менее понятно.Итак, мы с одной подругой садимся на стулья, делаем нужную конструкцию, естественно, все сопровождается смешками и подколами, и произносим слова "призыва". Ничего не происходит)Повторяем снова, и я чувствую, что карандаши начинают как бы вибрировать. Задаём вопрос:"Дух, ты здесь?"....И карандаши сходятся внутрь - ДА!Я сначала решила, что это шутит подруга над другом шевеля карандаши, но, увидев ее испуганные глаза, поняла, что у нас действительно получилось. Мы ещё задали несколько вопросов, карандаши каждый раз приходили в движение. Всем стало очень не по себе и мы прервали "сеанс". Посидев ещё немного, девчонки разошлись по домам.Эту ночь мы спали спокойной, но затем началось необъяснимое. По ночам у меня появилось стойкое ощущение, что из коридора на нас кто-то смотрит, но стоит привстать с кровати и посмотреть туда - это исчезает за углом, скользнув серой тенью. На кухне постоянно звенела посуда, падали столовые приборы, слышались шорохи и постукивания, хотя раньше такого не было, квартира была тихой.Я сначала пыталась списать все это на мою фантазию, но парень как-то признался, что ощущает то же самое. Так продолжалось несколько недель. Однажды парню нужно было пораньше уйти на работу, и я осталась дома одна. Было ещё очень темно, и я включила телевизор фоном, чтобы было не так страшно одной. Немного полежав, я начала проваливаться в сон, как резко очнулась от какого-то звука рядом с кроватью. Открыв глаза, я застыла от ужаса - рядом с кроватью стояло существо не больше метра ростом, совершенно лысое, кожа серо-коричневого цвета, вместо носа - две щёлочки. Оно стояло и смотрело на меня.От страха я попыталась закричать, но кроме хрипов из горла ничего не вырывалось. Простояв какое-то время, нечто повернулось и вышло в коридор. Я мгновенно подскочила, включила в комнате свет, завернулась в одеяло и, трясясь от страха, просидела на кровати, пока не рассвело.Потом, осмелившись выйти в коридор и кухню, я, естественно, никого не обнаружила. Когда рассказала все парню, он посмеялся надо мной и сказал, что я уснула и мне это приснилось, но нет, я его видела очень чётко, и не было ощущения сонного паралича, я могла шевелиться. В той квартире мы прожили ещё неделю и съехали, больше меня никто не беспокоил.Автор - glazastraxa.

Ключевые слова: Святки карандаши призыв существо

Другие, подобные истории: