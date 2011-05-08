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Истории из жизни

Дух

Было мне тогда 23 года, жили с бывшим парнем на съемной квартире, обычная однокомнатная квартирка в хрущевке, ничего необычного в ней не происходило до одного случая.

Была святочная неделя, к нам в гости пришли мои подруги, мы сидели, болтали о разном, и речь зашла о гаданиях и разных способах вызова духов. И тут одна из подруг предлагает попробовать один способ, вроде как в детстве они с подругой баловались, и у них получилось что-то вызвать, но теперь она списывает это на детское воображение и хочет перепроверить.

Суть в чем - берем 6 карандашей, два человека садятся друг напротив друга, из трех карандашей каждый делает букву П, легонько придерживая места пересечения, чтобы карандаши могли шевелиться, и упирают "ножки" буквы друг в друга, замыкая карандаши в прямоугольник. Далее нужно было произнести какие-то слова, после которых должен был прийти дух и отвечать на вопросы.

Ответ "да" - карандаши сходятся внутрь прямоугольника, "нет" - расходятся в стороны. Думаю, более-менее понятно.

Итак, мы с одной подругой садимся на стулья, делаем нужную конструкцию, естественно, все сопровождается смешками и подколами, и произносим слова "призыва". Ничего не происходит)

Повторяем снова, и я чувствую, что карандаши начинают как бы вибрировать. Задаём вопрос:

"Дух, ты здесь?"....

И карандаши сходятся внутрь - ДА!

Я сначала решила, что это шутит подруга над другом шевеля карандаши, но, увидев ее испуганные глаза, поняла, что у нас действительно получилось. Мы ещё задали несколько вопросов, карандаши каждый раз приходили в движение. Всем стало очень не по себе и мы прервали "сеанс". Посидев ещё немного, девчонки разошлись по домам.

Эту ночь мы спали спокойной, но затем началось необъяснимое. По ночам у меня появилось стойкое ощущение, что из коридора на нас кто-то смотрит, но стоит привстать с кровати и посмотреть туда - это исчезает за углом, скользнув серой тенью. На кухне постоянно звенела посуда, падали столовые приборы, слышались шорохи и постукивания, хотя раньше такого не было, квартира была тихой.

Я сначала пыталась списать все это на мою фантазию, но парень как-то признался, что ощущает то же самое. Так продолжалось несколько недель. Однажды парню нужно было пораньше уйти на работу, и я осталась дома одна. Было ещё очень темно, и я включила телевизор фоном, чтобы было не так страшно одной. Немного полежав, я начала проваливаться в сон, как резко очнулась от какого-то звука рядом с кроватью. Открыв глаза, я застыла от ужаса - рядом с кроватью стояло существо не больше метра ростом, совершенно лысое, кожа серо-коричневого цвета, вместо носа - две щёлочки. Оно стояло и смотрело на меня.

От страха я попыталась закричать, но кроме хрипов из горла ничего не вырывалось. Простояв какое-то время, нечто повернулось и вышло в коридор. Я мгновенно подскочила, включила в комнате свет, завернулась в одеяло и, трясясь от страха, просидела на кровати, пока не рассвело.

Потом, осмелившись выйти в коридор и кухню, я, естественно, никого не обнаружила. Когда рассказала все парню, он посмеялся надо мной и сказал, что я уснула и мне это приснилось, но нет, я его видела очень чётко, и не было ощущения сонного паралича, я могла шевелиться. В той квартире мы прожили ещё неделю и съехали, больше меня никто не беспокоил.


Автор - glazastraxa.
Источник.

Сегодня, 09:36 by ЛетягаПросмотров: 397Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Святки карандаши призыв существо

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Комментарии

#1 написал: Psyozz
Сегодня, 09:51
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 100
История интересная, если в действительности такое, то жутковато. Плюсанул.
У меня раньше тоже были позывы попробовать подобные опыты с иными силами, но вот как-то постоянно сдерживал себя, а сейчас так и тем более не нужно, Считаю что некоторые вещи лучше не трогать, и не знать об их существовании, чтобы жить и спать спокойно.
Зарегистрирован: 8.05.2011
#2 написал: Sola
Сегодня, 10:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Получается, что-то пришло и осталось? У меня, иногда, в основном в Святки, возникает желание погадать или ещё что-нибудь эдакое... Но разум побеждает) и так в квартире, не страшные, но, всё же, странности, периодически, происходят. Если ещё и появится какая-нибудь непонятка, то уже не уютно будет.
Зарегистрирован: 27.06.2022
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 11:24
+1
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Репутация: (269|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 204
Ну вот, оставили кому-то сюрприз в квартире и съехали…
Мы в детстве тоже так «гадали». Но конкретно эти действия нами всеми воспринимались как шутка и бред. И может быть поэтому ничего экстраординарного после такого гадания замечено не было.
А описание существа похоже на то, что показывали в старом фильме «Вий».
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: ZelD
Сегодня, 11:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (132|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 652
Цитата: Psyozz
История интересная, если в действительности такое, то жутковато. Плюсанул.
У меня раньше тоже были позывы попробовать подобные опыты с иными силами, но вот как-то постоянно сдерживал себя, а сейчас так и тем более не нужно, Считаю что некоторые вещи лучше не трогать, и не знать об их существовании, чтобы жить и спать спокойно.

Это правильно. Пока вы не обратите на себя их внимание, они о вас не знают.
Зарегистрирован: 17.02.2017
  
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:10
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 752
Судя по описанию это нечто похоже на инопланетянина, метр с кепкой и харя страшная.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#6 написал: VicZhou
Сегодня, 13:39
+2
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 467
Вызвать-вызвали, а обратно не отправили. Подношение не сделали, не поблагодарили... Стандартная хня получилась.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#7 написал: Ernesta
Сегодня, 14:28
+2
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Репутация: (1549|-2)
Публикаций: 118
Комментариев: 1 144
Мы с подругай так гадали, но на спичках, вместо карандашей и не дома, а в школе на уроках под партой. Однажды нас застукал географ и сказал, что мы друг-друа за колени под партой щупаем. Зря он так, уроки географии и черчения были сорваны до конца года, потому как я невозмутимо начала доказывать, что не щупаем мы ничего, а вызываем инопланетян и наглядно продемонстрировала как именно.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#8 написал: Aksia
Сегодня, 14:33
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 84
Мы так в детстве домового вызывали. И я вам скажу, действительно было ощущение, что карандаши двигались без нашей помощи, стыками то наружу, то внутрь рамки. Тогда ещё не понимали, с чем можем иметь дело, сейчас удивляюсь собственной тупости в 13-14 лет.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#9 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:59
+1
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Репутация: (22|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 469
классная история, с духами не шутят, вызвали, надо было обратно проводить
Зарегистрирован: 20.06.2017
#10 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 15:39
+1
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Репутация: (231|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 289
Сны иногда могут быть очень даже реалистичными. Не буду приводить в пример описанный мной случай и размещенный на этом сайте, приведу, наверное самый типичный пример реалистичного сновидения: думаю, что не только я просыпался по звонку будильника, вставал и шел на работу, а потом просыпался, через какое-то время, обнаружив какое-то несоответствие в окружающей действительности. И ведь обидно: начальству не скажешь, что пришел на работу вовремя, но только во сне smile . За рассказ +
Зарегистрирован: 19.06.2020
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